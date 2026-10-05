இனி கடையில தக்காளி வாங்கவே தேவையில்லை! வீட்டிலேயே ஆர்கானிக் தக்காளி வளர்க்கும் முறை இதோ!
16ம் நூற்றாண்டில் ஸ்பானிய மாலுமிகள் மூலமாகவே தக்காளி உலகம் முழுவதும் பரவியது. இந்தியாவிற்கு போர்த்துகீசியர்கள் மூலமாகவே தக்காளி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
Published : October 5, 2026 at 5:11 PM IST
நமது அன்றாட சமையலில் தக்காளி இல்லாமல் எந்த ஒரு குழம்போ அல்லது பொரியலோ முழுமை அடைவதில்லை. சந்தைக்கு சென்றால் மற்ற காய்கறிகளை விட தக்காளியைத்தான் நாம் அதிகமாக வாங்கி வருவோம்.
ஆனால், இன்றைக்கு சந்தையில் விற்கப்படும் பெரும்பாலான தக்காளி மற்றும் காய்கறிகள் ரசாயன உரங்களாலும், செயற்கை பூச்சிக்கொல்லிகளாலும் விளைவிக்கப்பட்டவையாக இருக்கின்றன. இது நமது குடும்பத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கு பல்வேறு பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.
ரசாயனம் இல்லாத, ஃப்ரெஷ்ஷான தக்காளியை நமது வீட்டின் மொட்டை மாடியிலோ அல்லது பால்கனியிலோ நாமே மிக எளிய முறையில் வளர்க்க முடியும். வீட்டில் தக்காளி செடி வளர்ப்பது என்பது பெரிய கடினமான வேலை கிடையாது. மிகக் குறைந்த செலவில், எளிமையான பராமரிப்பிலேயே இதை செய்துவிடலாம்.
இந்நிலையில், தக்காளி பற்றிய சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும், வீட்டிலேயே ஆர்கானிக்காக தக்காளி செடியை வளர்த்து அதிக விளைச்சல் பெறுவது எப்படி என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
தக்காளியின் சுவாரஸ்யமான பின்னணி!
நாம் தினமும் பயன்படுத்தும் தக்காளி உண்மையில் நமது நாட்டின் பாரம்பரிய காய் கிடையாது. தென்னமெரிக்காவில் உள்ள பெரு மற்றும் மெக்சிகோ மண்டலங்கள்தான் தக்காளியின் தாயகம் என்று வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.
16-ஆம் நூற்றாண்டில் ஸ்பானிய மாலுமிகள் மூலமாகவே தக்காளி உலகம் முழுவதும் பரவியது. இந்தியாவிற்குப் போர்த்துகீசியர்கள் மூலமாகவே தக்காளி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
ஆரம்பக் காலத்தில் தக்காளியை சமையலுக்கு பயன்படுத்தாமல், வெறும் அழகு செடியாக மட்டுமே மக்கள் வீடுகளில் வளர்த்து வந்தார்கள். காலப்போக்கில் இந்திய சமையலில் தக்காளி தவிர்க்க முடியாத ஒரு முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துவிட்டது.
தாவரவியல் முறைப்படி தக்காளி ஒரு பழ வகையை சேர்ந்தது என்றாலும், நாம் அதை சமையலில் காய்கறியாகவே பயன்படுத்தி வருகிறோம். தக்காளியில் உள்ள 'லைகோபீன்' (Lycopene) என்ற சக்திவாய்ந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்தான் அதற்குச் சிவப்பான நிறத்தைத் தருகிறது.
வீட்டிலேயே தக்காளி வளர்ப்பது எப்படி?
மண் கலவை:
தக்காளி செடி நன்றாக வளர சரியான மண் கலவை மிகவும் முக்கியம். 50% சாதாரண தோட்டத்து மண், 30% தொழு உரம் அல்லது மண்புழு உரம், மற்றும் 20% தென்னை நார்க்கழிவு (Coco peat) ஆகியவற்றை நன்றாகக் கலந்து மண் கலவையைத் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். நல்ல ஆழமும் அகலமும் கொண்ட தொட்டிகளை அல்லது க்ரோ பேக்குகளை (Grow bags) இதற்கு பயன்படுத்தலாம்.
விதைத்தல் மற்றும் சூரிய ஒளி:
நன்கு பழுத்த தக்காளி பழத்தின் விதைகளையோ அல்லது கடையில வாங்கிய தக்காளி நாற்றுகளையோ தொட்டியில் நடலாம். தக்காளி செடி ஆரோக்கியமாக வளர்ந்து காய்க்க வேண்டுமானால், தினமும் குறைந்தபட்சம் 6 முதல் 8 மணி நேரம் வரை நேரடி சூரிய ஒளி அதற்குப் பட வேண்டும். எனவே தொட்டிகளைச் சூரிய ஒளி நன்றாகக் கிடைக்கும் இடத்தில் வைக்க வேண்டும்.
தண்ணீர் மற்றும் ஆதரவு அளித்தல்:
தொட்டியின் மேல் மண் காய்ந்துபோகும் போது மட்டும் தண்ணீர் ஊற்றினால் போதுமானது. அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணீர் ஊற்ற கூடாது. தக்காளி செடி வளர வளரக் காய்களின் பாரம் தாங்காமல் கீழே சாயத் தொடங்கும். எனவே செடிக்கு ஆதரவாக குச்சிகளையோ அல்லது கயிறுகளையோ கட்டி நேராக நிற்க வைக்க வேண்டும்.
இயற்கை உரம் அளித்தல்:
செடி செழிப்பாக வளர்ந்து அதிக தக்காளிகளை தர, 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு கைப்பிடி அளவு மண்புழு உரம் போட்டு வர வேண்டும்.
பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த இயற்கை வழிகள்
தக்காளி செடிகளில் பொதுவாக இலை சுருட்டுப் பூச்சி, சாறு உறிஞ்சும் பூச்சி மற்றும் காய்த்துளைப்பான் பூச்சிகளின் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும். இவற்றைக் கட்டுப்படுத்த ரசாயன மருந்துகளைப் பயன்படுத்தாமல் வீட்டிலேயே இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி தயாரிக்கலாம்.
- வேப்பஎண்ணெய் கரைசல்: 5 லிட்டர் தண்ணீரில் 10 மி.லி வேப்பஎண்ணெய் மற்றும் சிறிதளவு லிக்விட் சோப் கலந்து நன்றாக குலுக்கி, வாரம் ஒருமுறை செடிகளின் மீது தெளித்து வந்தால் பூச்சிகள் வராது.
- மஞ்சள் ஒட்டு அட்டைகள்: சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கவர, செடிகள் இருக்கும் இடத்தில் மஞ்சள் நிற ஒட்டு அட்டைகளை (Yellow sticky traps) கட்டி தொங்க விடலாம்.
- புளித்த மோர்க் கரைசல்: செடிகளில் பூக்கள் உதிராமல் இருக்கவும், காளான் நோய்களை தடுக்கவும் நன்கு புளித்த மோரை தண்ணீரில் கலந்து செடிகள் மீது தெளித்து வந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.