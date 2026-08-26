ஆண் குழந்தை ஆசையால் சிதையும் பெண்களின் மனநலன்: கிராமப்புற இந்தியாவை உலுக்கும் கசப்பான உண்மை!
ஒரு பெண்ணிற்கு முதல் குழந்தையே ஆண் குழந்தையாக பிறந்துவிட்டால், "சரி, இத்துடன் குழந்தையை பெற்றுக்கொள்வதை நிறுத்திக்கொள்" என்று மாமியார் குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்ய உடனே அனுமதி தருகிறார்.
Published : August 26, 2026 at 11:35 AM IST
ஒரு குடும்பத்தில் தொடர்ந்து மூன்று, நான்கு பெண் குழந்தைகள் இருப்பதை பல கிராமங்களில் இன்றைக்கும் பார்க்க முடியும். "அடுத்து பிறப்பதாவது ஆண் குழந்தையாக இருக்காதா?" என்ற ஒரே ஒரு எதிர்பார்ப்பும் ஏங்கலும்தான் இதற்கு காரணம்.
ஒருவேளை வீட்டிற்குள் ஆண், பெண் என இரண்டு குழந்தைகள் இருந்தாலும், ஆண் குழந்தையை கெஞ்சுவதும் கொண்டாடுவதை போல பெண் குழந்தையை நடத்துகிறார்களா என்றால் கேள்விக்குறியே!
தலைமுறை தலைமுறையாக தொடரும் இந்த 'ஆண் குழந்தை ஆசை' (Son Preference), குடும்பத்தில் இருக்கும் பெண்களின் மன ஆரோக்கியத்தை எந்த அளவுக்கு சிதைக்கிறது என்பது குறித்து அமெரிக்காவில் உள்ள இல்லினாய்ஸ் பல்கலைக்கழகம் (University of Illinois Urbana-Champaign) ஒரு புதிய ஆய்வை நடத்தி அதிர்ச்சி தரும் உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளது.
குடும்ப அதிகாரமும் மாமியார் - மருமகள் பிணைப்பும்
பொதுவாக கிராமப்புறங்களில் திருமணம் முடிந்து பெண் வீட்டை விட்டு வெளியேறி கணவர் வீட்டிற்கு செல்லும்போது, அந்த வீட்டின் முதன்மை அதிகார மையமாக மாமியார் விளங்குகிறார். ஒரு பெண் எந்த மாதிரி குடும்ப கட்டுப்பாடு முறைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் தொடங்கி, அவளது அன்றாட வாழ்க்கை வரை தீர்மானிக்கும் 'கேட்கீப்பராக' மாமியாரே இருக்கிறார்.
"இந்தியாவில் ஆண் குழந்தை எதிர்பார்ப்பு மற்றும் குடும்ப கட்டுப்பாடு முடிவுகள் குறித்து ஏற்கனவே நிறைய ஆய்வுகள் வந்துள்ளன. ஆனால், ஒரே வீட்டில் வாழும் மாமியார் - மருமகள் ஆகிய இருவரின் மனநலனை இது எப்படி பாதிக்கிறது என்பது குறித்து இதுவரை விரிவான தரவுகள் இல்லை. அந்த இடைவெளியை நிரப்புவதே இந்த ஆய்வின் முக்கிய நோக்கம்" என்கிறார் இந்த ஆய்வை மேற்கொண்ட சர்வதேச பொருளாதாரப் பேராசிரியர் கதலினா ஹெர்ரேரா-அல்மான்சா.
ஆராய்ச்சி சொல்வது என்ன? உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்த ஆய்வு
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஜான்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமப்புறங்களில், குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் வயதில் இருக்கும் திருமணமான பெண்கள் மற்றும் அவர்களுடன் ஒரே வீட்டில் வாழும் மாமியார்களிடம் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவர்களின் சமூக சூழல், மன அழுத்தம், மனச்சோர்வு மற்றும் பதற்றம் ஆகியவை விரிவாக அளவிடப்பட்டன.
இந்த ஆய்வின் முடிவில் ஒரு முக்கியமான உண்மை தெரியவந்தது. வீட்டிற்குள் பிறக்கும் முதல் குழந்தை 'ஆண் குழந்தையாக' இருக்கும் பட்சத்தில், அது மருமகளை விடவும் மாமியாரின் மனநலனில் தான் மிகப் பெரிய நேர்மறை மாற்றத்தையும் நிம்மதியையும் தருகிறது.
முதன்முதலில் பேர குழந்தை (ஆண் குழந்தை) பிறக்கும்போது, மாமியார்களுக்கு மனச்சோர்வு மற்றும் பதற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு 15 சதவீதம் குறைகிறது.
பேரனின் வருகை, வயதான காலத்தில் மாமியாருக்குக் கிடைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து அல்லது ஓய்வூதியம் போன்ற ஒரு பாதுகாப்பைப் போன்ற உணர்வைத் தருகிறது.
வயது கூடும்போது மருமகளுக்கு அதிகரிக்கும் மன உளைச்சல்
ஆராய்ச்சியாளர்கள் மருமகள்களின் மனநலனை ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்த்தபோது பெரிய மாற்றங்கள் தெரியவில்லை என்றாலும், அவர்களின் வயதை கொண்டு பிரித்து பார்த்தபோது ஒரு அதிர்ச்சி விஷயம் வெளிப்பட்டது.
வயது செல்லச் செல்ல, குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் காலம் முடிவை நெருங்க நெருங்க... ஒரு ஆண் குழந்தை கூட இல்லையே என்ற மன அழுத்தம் பெண்களை மிகக் கடுமையாக தாக்குகிறது.
"மாமியாருக்கு எந்த வயதில் பேரன் பிறந்தாலும் அது மிகப்பெரிய நிம்மதி. ஆனால் மருமகளுக்கோ, வயது கூடக்கூட ஆண் குழந்தை பெற்றெடுக்க முடியாத சூழல் அவளது மனதைச் சிதைத்து, கடுமையான மன அழுத்தத்திற்குத் தள்ளுகிறது" என்கிறார் பேராசிரியர் கதலினா.
பல கிராமங்களில் ஆண்கள் வேலை தேடி வெளியூர்களுக்கு சென்று விடுவதால், வீட்டில் மாமியாரே முழு அதிகாரத்துடனும் வாழ்கிறார். இதனால், ஆண் குழந்தை பிறக்காத போது ஏற்படும் சமூகப் பழியையும் நெருக்கடியையும் மருமகளே நேரடியாகச் சந்திக்க வேண்டியுள்ளது.
பொருளாதார ரீதியாக ஏற்படும் மாற்றங்கள்
ஆண் குழந்தை பிறப்பது வெறும் மனநலனோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், அந்த வீட்டின் பொருளாதாரத்திலும் சில நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பதையும் இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
- குடும்ப கட்டுப்பாடு: ஒரு பெண்ணிற்கு முதல் குழந்தையே ஆண் குழந்தையாக பிறந்துவிட்டால், "சரி, இத்துடன் குழந்தையை பெற்றுக்கொள்வதை நிறுத்திக்கொள்" என்று மாமியார் குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்ய உடனே அனுமதி தருகிறார்.
- வேலைக்கு செல்ல உதவி: மன அமைதி அடையும் மாமியார், இளம் மருமகளுக்கு குழந்தை வளர்ப்பில் உதவி செய்ய முன்வருகிறார். இதனால், மருமகள் வெளியே சென்று வேலை பார்த்து குடும்பத்திற்கு வருமானம் ஈட்டவும் வழி பிறக்கிறது.
மாற வேண்டிய சமூகச் சிந்தனை
ஆண் குழந்தை இருந்தால் மட்டுமே வம்சம் வளரும், வயதான காலத்தில் பாதுகாப்பு கிடைக்கும் என்ற இந்த தவறான எண்ணம் தெற்காசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் முழுவதும் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ளது.
"சமூக விதிகளையும், மக்களின் இந்த பிடிவாதமான எண்ணங்களையும் மாற்றுவது எளிதல்ல. ஆனால், சரியான விழிப்புணர்வு மூலம் இதை மாற்ற முடியும். இந்தியாவில் ஏற்கனவே மாமியார்களை மையமாகக் கொண்டு சில அரசு விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் இயங்கி வருகின்றன.
இந்த ஆய்வின் முடிவுகளை வைத்து, 'ஆண் குழந்தைதான் வேண்டும்' என்ற எண்ணத்தை மாற்றி, பெண்களின் மனநலனை மேம்படுத்தும் புதிய வழிமுறைகளை உருவாக்கத் திட்டமிட்டு வருகிறோம்" என்று கூறி முடித்தார் பேராசிரியர் கதலினா.
ஆண் குழந்தையோ, பெண் குழந்தையோ... இரண்டும் சமமே என்பதை உணர்ந்து, பெண் பிள்ளைகளைப் பெற்ற தாயை மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குவதை நிறுத்துவதே இதற்கான ஒரே தீர்வாகும்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387826001501