ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாட்டை குறைப்பதால் இத்தனை நன்மைகளா? டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் செய்வது எப்படி?
தேவையற்ற தகவல்களையும் செய்திகளையும் தொடர்ந்து பார்ப்பதை தவிர்ப்பதன் மூலம் மூளைக்கு தேவையான அமைதி கிடைக்கிறது.
Published : October 23, 2026 at 11:30 AM IST
காலை கண் விழித்தது முதல் இரவு தூங்க செல்லும் வரை கைகளில் ஸ்மார்ட்போன் தவழாத கணங்களே இன்றைய நாள்களில் இல்லை எனலாம். உலகத்தில் எங்கு என்ன நடந்தாலும் உடனடியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம், அடுத்தடுத்து வரும் நோட்டிபிகேஷன்கள், அலுப்பு தட்டாத ரீல்ஸ் மற்றும் வீடியோக்கள் என நம்முடைய விழித்திருக்கும் நேரத்தின் பெரும்பகுதியை திரைக்கு முன்னாடியே செலவழித்து கொண்டிருக்கிறோம்.
கையில் இருக்கும் அந்த சிறிய கருவி நம்மை அறியாமலேயே நம் ஒட்டுமொத்த கவனத்தையும் ஈர்த்து, நம்மை ஒரு மாய உலகத்திற்குள்ளேயே வைத்திருக்கிறது. இதனால் அலுவலகப் பணியில் கவனம் சிதறுவது, உறக்கம் கெடுவது, எந்த நேரமும் ஒருவித மனச் சோர்வு இருப்பது போன்ற பல சிக்கல்களை சந்திக்கிறோம்.
இந்த சூழலில் தான், சமூக வலைதளங்களில் இருந்தும் டிஜிட்டல் உலகத்தில் இருந்தும் சிறிது காலம் விலகி (Digital Detox) இருப்பது குறித்தான சிந்தனை பலரையும் ஈர்த்துள்ளது.
டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் என்றால் என்ன?
டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ் என்பது இணையத்தையோ ஸ்மார்ட்போனையோ வாழ்நாள் முழுவதும் முற்றிலும் துறந்துவிட்டு வாழ்வது அல்ல. மாறாக, தொழில்நுட்பத்துடன் நாம் வைத்திருக்கும் உறவில் ஒரு முறையான வரம்பை ஏற்படுத்தி கொள்வதுதான்.
எப்போது போனை பயன்படுத்த வேண்டும், எங்கு அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதை நாமே தீர்மானிப்பது. நாம் பயன்படுத்தும் சாதனங்கள் நம்மை இயக்குவதை தடுத்து, நாமே அவற்றை நமக்கு தேவையான அளவில் மட்டும் பயன்படுத்துவதே இதன் அர்த்தமாகும். இன்றைக்கு பலரும் தங்கள் மனநலத்தை காக்கவும், நிம்மதியான சூழலை உருவாக்கி கொள்ளவும் இந்த எளிய இடைவெளியை கடைப்பிடிக்க தொடங்கியுள்ளனர்.
தொடர்ச்சியான இணைப்பும் மன அழுத்தமும்
நாள் முழுவதும் இணையத்திலேயே மூழ்கி கிடப்பது நமது மன நலத்தை பல்வேறு வகைகளில் பாதிக்கிறது. குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்களில் மற்றவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள், ஆடம்பரமான புகைப்படங்கள் மற்றும் சாதனைகளை பார்க்கும் போது, நம்மையும் அறியாமல் ஒருவித தாழ்வு மனப்பான்மையும் மன அழுத்தமும் ஏற்படுகிறது.
நம்முடைய சாதாரண வாழ்க்கையை மற்றவர்களின் திரை கற்பனை வாழ்க்கையுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து தவிப்பதற்கு கூட இதுவே காரணமாகிறது. அதுமட்டுமின்றி, ஒவ்வொரு முறையும் போன் ஒலிக்கிறதா என்று பார்ப்பதும், நொடிக்கு ஒருமுறை செயலிகளை திறப்பதும் மூளைக்கு ஓய்வே தராமல் தொடர்ந்து உழைக்க செய்கிறது. இதனால் தேவையில்லாத கவலைகள் அதிகரித்து, சிந்தனை திறன் மங்குவதுடன், அருகில் இருப்பவர்களுடன் மனம் திறந்து பேசக்கூட நேரமில்லாமல் போய்விடுகிறது.
மனதிற்கும் உடலுக்கும் கிடைக்கும் நன்மைகள்
இந்த டிஜிட்டல் உலகத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி வரும் போது நம் வாழ்வில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மிகவும் நேர்மறையானவை,
- தேவையற்ற தகவல்களையும் செய்திகளையும் தொடர்ந்து பார்ப்பதை தவிர்ப்பதன் மூலம் மூளைக்கு தேவையான அமைதி கிடைக்கிறது. நம் சொந்த சிந்தனைகளுக்கு நேரம் ஒதுக்கவும், எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நிம்மதியாக இருக்கவும் முடிகிறது.
- தூங்குவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக போனை தள்ளி வைத்துவிட்டு, திரையை பார்ப்பதை தவிர்த்தால் இயற்கையாகவே நல்ல உறக்கம் வரும். காலையில் எழும் போது உடல் சோர்வில்லாமல் புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கும்.
- அடிக்கடி போனை பார்க்கும் பழக்கத்தை குறைக்கும் போது எந்த வேலையையும் முழு ஈடுபாட்டுடனும் கவனத்துடனும் செய்ய முடியும். வாசிக்கும் போதும் சரி, அலுவலகப் பணியில் ஈடுபடும் போதும் சரி, தேவையற்ற கவனச்சிதறல்கள் தவிர்க்கப்படும்.
- போனில் செலவிடும் நேரத்தை குறைத்துவிட்டு, அந்த நேரத்தில் மாலையில் சிறிது நேரம் நடந்து செல்வது, உடற்பயிற்சி செய்வது அல்லது பிடித்தமான விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகச் சிறந்ததாகும்.
- குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் பேசும் போது இடையில் போனை நோண்டி கொண்டிருக்காமல், அவர்களை முழுமையாக கவனித்து அன்பைப் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். இந்த நேரடி தொடர்புகள் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தத்தைத் தருகின்றன.
எளிமையான முறையில் இந்த மாற்றத்தைத் தொடங்குவது எப்படி?
இதற்காக ஒரே நாளில் எல்லாவற்றையும் தூக்கி எறிந்துவிட வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. சிறிய மற்றும் எளிமையான நடைமுறைகள் மூலமாகவே ஆரோக்கியமான பழக்கங்களை நம் வாழ்வில் கொண்டு வர முடியும்.
- தினமும் குறைந்தபட்சம் முப்பது நிமிடங்களிலிருந்து ஒரு மணி நேரம் வரை போனை முற்றிலும் தொடாமல் இருக்கப் பழகலாம். அந்த நேரத்தில் நடைப்பயிற்சி செய்யலாம் அல்லது யாரிடமாவது மனவிட்டுப் பேசலாம்.
- அவசியமற்ற செயலிகளின் நோட்டிபிகேஷன்களை ஆஃப் செய்து வைப்பது நல்லது. இது தேவையில்லாமல் போனை எடுக்கும் அவசியத்தை குறைக்கும். இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் போன்ற செயலிகளை ஒரு மாதத்திற்கு பயன்படுத்தாமல் இருக்கலாம்.
- படுக்கைக்கு செல்வதற்குப் பிறகு போனைப் பக்கத்தில் வைத்து கொள்ளாமல் சற்று தூரமாக வைத்துவிட்டு, நிம்மதியான தூக்கத்திற்கு தயாராகலாம்.
- சோஷியல் மீடியாவில் நேரத்தை செலவிடுவதற்கு பதிலாக சமையல் கலை, தோட்டக்கலை, புத்தகம் வாசிப்பது அல்லது பிடித்தமான இசையை கேட்பது போன்ற ஆக்கபூர்வமான விஷயங்களில் ஈடுபடலாம்.
ஆய்வு:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11392003/