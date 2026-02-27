ETV Bharat / lifestyle

Eating Disorder-ஐ அதிகரிக்கும் சமூக ஊடகங்களின் தாக்கம் - மீண்டு வந்த நடிகை சொல்வதை பாருங்க!

சாப்பிட்டால் குண்டாகிவிடுவோம்" என்ற பயம் அல்லது "ஒல்லியாக இருப்பதே அழகு" என்ற பிம்பம் பல இளைஞர்களை 'உண்ணுதல் கோளாறு' (Eating Disorder) எனும் நோய்க்குள் தள்ளுகிறது.

சமூக வலைதளங்கள் இன்று நம் வாழ்வின் பிரிக்க முடியாத அங்கமாகிவிட்டன. காலையில் கண் விழித்தது முதல் இரவு உறங்கும் வரை ஏதோ ஒரு செயலியை நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறோம். குறிப்பாக, நம் உடல் தோற்றம் எப்படி இருக்க வேண்டும், என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்பது போன்ற விஷயங்களில் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற தளங்கள் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

பல நேரங்களில், 'ஃபிட்னஸ்' என்ற பெயரில் பகிரப்படும் வீடியோக்கள், நம்மை அறியாமலேயே நம் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களைச் சீர்குலைக்கின்றன. "சாப்பிட்டால் குண்டாகிவிடுவோம்" என்ற பயம் அல்லது "ஒல்லியாக இருப்பதே அழகு" என்ற பிம்பம் பல இளைஞர்களை 'உண்ணுதல் கோளாறு' (Eating Disorder) எனும் நோய்க்குள் தள்ளுகிறது. இதைப் பற்றிப் பேசுவதும், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதும் இன்று மிகவும் அவசியமான ஒன்றாக மாறியுள்ளது.

சமூக வலைதளங்களும் உண்ணுதல் கோளாறும்: சமீபத்திய ஆய்வுகளின்படி, சமூக வலைதளங்கள் இந்த பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் ஆதரவாகவும், அதே சமயம் பெரும் ஆபத்தாகவும் இருக்கின்றன. பிப்ரவரி மாத இறுதியில் கடைப்பிடிக்கப்படும் 'உண்ணுதல் கோளாறு விழிப்புணர்வு வாரம்' (Eating Disorder Awareness Week) என்பது, இத்தகைய பாதிப்புகளுக்கு உள்ளானவர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களுக்கு முறையான சிகிச்சை அளிப்பதற்கான ஒரு முயற்சியாகும்.

சமூக வலைதளங்களின் ஆபத்தான பக்கம்: சமூக வலைதளங்களில் உள்ள 'அல்காரிதம்' (Algorithm), நாம் எதைத் தேடுகிறோமோ அதையே மீண்டும் மீண்டும் நம் கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தும். ஒருவர் உடல் எடையைக் குறைக்கத் தேடினால், அவருக்கு மிகக் கடுமையான டயட் முறைகள் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற உடல் மெலிவு குறித்த வீடியோக்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. இது 'அனோரெக்ஸியா' (Anorexia) அல்லது 'புலிமியா' (Bulimia) போன்ற தீவிர உண்ணுதல் கோளாறுகளைத் தூண்டுகிறது.

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களைப் போன்ற மற்றவர்களுடன் உரையாட முற்படும்போது, அது சில நேரங்களில் அவர்களுக்குத் தீர்வைத் தருவதற்குப் பதிலாக, தவறான உணவுப் பழக்கங்களை இன்னும் ஊக்கப்படுத்துவதாக அமைந்துவிடுகிறது. குறிப்பாக, தங்களை மிகவும் ஒல்லியாகக் காட்டிக்கொள்ளும் புகைப்படங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது இவர்களின் மனநிலையை மேலும் பாதிக்கிறது.

ஜமீலா ஜமீல் பகிர்ந்த கசப்பான அனுபவம்: அமெரிக்க நடிகையும் எழுத்தாளருமான ஜமீலா ஜமீல் (Jameela Jamil) தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், தான் சந்தித்த மிக மோசமான பாதிப்புகளைப் பற்றி வெளிப்படையாகப் பகிர்ந்துள்ளார்.

அவர் கூறுகையில், "எனக்கு 14 அல்லது 15 வயது இருக்கும்போதே உண்ணுதல் கோளாறால் பாதிக்கப்பட்டேன். ஆனால், அது ஒரு நோய் என்றே எனக்குத் தெரியாது. அன்று எனக்கு யாரும் உதவவில்லை. என் உடல் உறுப்புகள் பலவீனமடைந்தன, என் எலும்புகள் வலுவிழந்தன. சுமார் 20 வருடங்களாக இந்தப் பாதிப்பு என் உடலைச் சிதைத்தது," என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

குறிப்பாக, எடை குறைக்கும் தேநீர் போன்ற போலி விளம்பரங்களுக்கு எதிராக அவர் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறார். "உடல் நலம் என்பது பார்ப்பதற்கு எப்படி இருக்கிறோம் என்பதில் இல்லை, நம் உடல் எப்படி இயங்குகிறது என்பதில்தான் இருக்கிறது" என்பதை அவர் அழுத்தமாகப் பதிவு செய்கிறார்.

மீண்டு வருவதற்கான சவால்கள்: ஆய்வுகளின்படி, இதிலிருந்து மீண்டு வர முயற்சிப்பவர்கள் சமூக வலைதளங்களைப் பயன்படுத்தும் போது மீண்டும் அதே பாதிப்புக்குள் தள்ளப்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. இதற்குக் காரணம், அவர்கள் பார்க்கும் 'பிபோர்-ஆஃப்டர்' (Before-After) புகைப்படங்கள் மற்றும் கலோரிகளைக் கணக்கிடும் பதிவுகள்.

இருப்பினும், அதே சமூக வலைதளங்கள் ஒரு பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்கவும் உதவுகின்றன. 'பாடி பாசிட்டிவிட்டி' (Body Positivity) போன்ற இயக்கங்கள், உடல் தோற்றத்தை விட மன ஆரோக்கியமே முக்கியம் என்பதை வலியுறுத்துகின்றன. உணவுக் குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு குழுவாகச் செயல்பட்டு, ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவு அளிக்கும்போது விரைவாக குணமடைய முடிகிறது.

நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

சாப்பிடுவதைத் தவிர்ப்பதோ அல்லது சாப்பிட்ட பின் வேண்டுமென்றே வாந்தி எடுப்பதோ ஒரு பழக்கம் அல்ல, அது ஒரு தீவிரமான மனநல பாதிப்பு என்பதை உணர வேண்டும்.

சமூக வலைதளங்களில் நச்சுத்தன்மையான கருத்துகளைப் பகிரும் கணக்குகளைத் ப்ளாக் (Block) அல்லது பின்தொடர்வதைத் தவிர்த்தல் (Unfollow) அவசியம்.

ஜமீலா ஜமீல் குறிப்பிடுவது போல, ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே மருத்துவர் அல்லது ஆலோசகரின் உதவியைப் பெறுவது எதிர்கால உடல்நலச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்கும்.

