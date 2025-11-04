13 வயதுக்கு முன் ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்தும் குழந்தைகளுக்கு மனநல பாதிப்பு - எச்சரிக்கும் சர்வதேச ஆய்வு!
சிறு வயதிலேயே சமூக ஊடகங்களின் அறிமுகம், மனநலப் பாதிப்பிற்கு முக்கிய காரணியாக உள்ளது என எச்சரிக்கிறது சர்வதேச ஆய்வு.
Published : November 4, 2025 at 5:11 PM IST
சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்று, குழந்தைகள் ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்துவது குறித்து பெற்றோர் மற்றும் சமூகத்திற்கு தீவிரமான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. 13 வயதிற்கு முன்பே ஸ்மார்ட்போனைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கும் குழந்தைகள், இளமைப் பருவத்தில் மனநலப் பிரச்சனைகளுக்கான அதிக ஆபத்தை எதிர்கொள்கின்றனர் என அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில், குழந்தைகளின் மன ஆரோக்கியத்தை உறுதிப்படுத்த, தொழில்நுட்ப அணுகுமுறை மற்றும் அதன் கட்டுப்பாடுகளை பற்றி நாம் உடனடியாக மறுபரிசீலனை செய்ய இந்த ஆய்வு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
13 வயதாவதற்கு முன் முதல் ஸ்மார்ட்போனைப் பெறும் குழந்தைகள், இளமைப் பருவத்தை எட்டும் போது, அதாவது, 18 முதல் 24 வயதாகும் போது நீண்ட கால மனநல அபாயங்களைச் சந்திப்பதாக Protecting the Developing Mind in a Digital Age: A Global Policy Imperative என்ற தலைப்பில் வெளியான சர்வதேச ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த 18 முதல் 24 வயதில் உள்ள 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இளம் வயதினர்களிடம் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதிகரித்த மனநலப் பிரச்சனை: 12 வயதிற்கு அல்லது அதற்கும் குறைவான வயதில் இருக்கும்போது ஸ்மார்ட்போனைப் பெற்றவர்கள், தாமதமாக ஸ்மார்ட்போனைப் பெற்றவர்களைக் காட்டிலும், மனநல ஆரோக்கியத்தில் மோசமான முடிவுகளைப் பெற்றனர் என்கிறது ஆய்வு. இவர்களுக்கு தற்கொலை எண்ணங்கள், ஆக்ரோஷம் (aggression), குறைந்த சுயமரியாதை (low self-worth) மற்றும் உணர்ச்சி உறுதியற்ற தன்மை (emotional instability) ஆகியவை அதிகமாக இருப்பதாக ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
வயதின் தாக்கம்: ஸ்மார்ட்போனைப் பெறும் வயதிற்கும், மனநல ஆரோக்கியத்திற்கும் இடையே ஒரு நேரடித் தொடர்பு உள்ளது. ஒருவர் ஸ்மார்ட்போனைப் பெறும் வயது எவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறதோ, அவ்வளவு மோசமான மனநல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதாக ஆய்வு கூறுகிறது.
மனநலப் பாதிப்பிற்கான காரணங்கள்: ஆரம்ப கால ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாடு, பின்வரும் காரணங்களால் மனநல பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்..
- சிறு வயதிலேயே சமூக ஊடகங்களின் அறிமுகம், மனநலப் பாதிப்பிற்கு முக்கிய காரணியாக உள்ளது. இதில், சமூக ஊடகத்தின் தாக்கம் 40% பங்களிக்கிறது.
- ஸ்மார்ட்போன்களில் அதிக நேரம் செலவழிப்பதால், குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உறவுகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. இது 13 சதவீதம் பாதிக்கப்படுவதாக ஆய்வு கூறுகிறது.
- ஆன்லைன் துன்புறுத்தல் மற்றும் மிரட்டல்களால் குழந்தைகள் மனரீதியாகப் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இது 10 சதவீதம் பாதிப்பிற்கு பங்களிக்கிறது.
- திரை நேரம் அதிகரிப்பதால் தூக்கத்தின் சுழற்சி பாதிக்கப்பட்டு, அதுவும் மனநலப் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. இது 12% பாதிப்புக்கு காரணமாக அமைகிறது.
எச்சரிக்கும் ஆய்வு!
இந்த ஆய்வு மற்றொரு அதிர்ச்சி தகவலையும் அடிக்கோட்டிட்டு காட்டுகிறது. பெண் குழந்தைகளே (young girls) அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுவதாகவும், அவர்களுக்குக் குறைந்த சுயமரியாதை, மோசமான உணர்ச்சி மேலாண்மை மற்றும் தற்கொலை எண்ணங்கள் அதிகமாக இருப்பதாகவும் ஆய்வின் முடிவுகள் கூறுகின்றன.
ஆராய்ச்சியாளர்கள், "குழந்தைகள் இளமையிலேயே டிஜிட்டல் உலகில் மூழ்கும் போது, உளவியல் ரீதியான இடையூறுகளுக்கான ஆபத்து அதிகமாக உள்ளது" என்று எச்சரிக்கின்றனர். சமூக ஊடகங்களுக்கான வயது கட்டுப்பாடுகள் இருந்தபோதிலும், இளம் வயதிலேயே ஸ்மார்ட்போன் கிடைப்பதால், குழந்தைகள் விரைவில் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குகிறார்கள். இது சைபர் மிரட்டல், பாலியல் துஷ்பிரயோகம், பலவீனமான குடும்பப் பிணைப்புகள் மற்றும் மோசமான தூக்கம் ஆகியவற்றின் அபாயத்தையும் அதிகரிக்கிறது.
இந்த ஆய்வு, பெற்றோர்கள், பள்ளிகள் மற்றும் அரசாங்கங்கள் இணைந்து "டிஜிட்டல் எல்லைகளை" (digital boundaries) அமைப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது. இளம் வயதில் ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாட்டைத் தடுப்பதன் மூலம், இளம் வயதினர்களில் 8.5% வரை மனநலப் பிரச்சனைகளைக் குறைக்க முடியும்., தற்கொலை எண்ணங்களின் விகிதத்தை 20% வரை குறைக்க முடியும், சுமார் 12% இளம் வயதினரின் உணர்ச்சி நிலைத்தன்மை மற்றும் தன்னம்பிக்கை மேம்படுத்த முடியும் என்கிறது ஆய்வு.
ஸ்மார்ட்போன்கள் இன்று அவசியமான ஒன்றாக இருந்தாலும், குழந்தைகளுக்கு அவற்றை வழங்குவதற்கான சரியான வயதைக் கண்டறிவது, மற்றும் டிஜிட்டல் பயன்பாட்டில் லிமிட்டுகளை உருவாக்குவது பெற்றோர் கடமையாகிறது. குழந்தைப் பருவத்தின் முக்கிய வளர்ச்சிப் பருவத்தைப் பாதுகாப்பதில், பெற்றோர்களின் பங்கு அவசியம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.