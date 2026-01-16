பேராபத்தாகும் அளவுக்கு அதிகமான தூக்கம்! அட என்ன சொல்றீங்க?
எட்டு முதல் ஒன்பது மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தூங்குவது இறப்பு விகிதத்தை அதிகரிக்கிறது என்று புள்ளிவிவரங்கள் கூறுகின்றன.
Published : January 16, 2026 at 3:58 PM IST
தூக்கம் ஆரோக்கியத்திற்கும் மன உறுதிக்கும் அவசியம். தூக்கமின்மை ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்பது பெரும்பாலான மக்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அதிக தூக்கமும் உடல்நல பிரச்சனைகளின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
சிலர் படுத்தால் 9 மணி நேரத்திற்கு மேல் தூங்குவார்கள், ஏன்? சிலர் 12 மணி நேரம் கூட தூங்குவதாக சொல்வார்கள். இதை எல்லாம் கேட்கும் போது அடடா? எங்களுக்கு எல்லாம் தூக்கமே வரமாட்டேங்குதா என கவலைப்படுவோம். ஆனால், உண்மை என்னவென்றால், அளவுக்கு அதிகமாக தூங்குவது உடலில் எண்ணற்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதாக தெரியவந்துள்ளது.
இது சம்பந்தமாக நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தூங்குபவர்களுக்கு உடல்நலப் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம் என்றும், அவர்கள் முன்கூட்டியே இறக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் என்றும் கூறுகின்றன. இருப்பினும், அதிகமாக தூங்குவது உடல்நலப் பிரச்சனைகளுக்கு நேரடி காரணமா அல்லது இது உடலில் உள்ள பிற உடல் மற்றும் மனப் பிரச்சினைகளால் ஏற்படுகிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மனச்சோர்வு, நாள்பட்ட நோய்கள், மருந்து பயன்பாடு மற்றும் உடல் செயல்பாடு இல்லாமை போன்ற காரணங்களால் தூக்க நேரம் அதிகரிக்கலாம். இந்த சூழலில், அதிகப்படியான தூக்கம் அல்லது ஒரு இரவில் 9 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தூங்குவது கார்டியோமெட்டபாலிக் நோய்க்குறி, கடினப்படுத்தப்பட்ட தமனிகள், பக்கவாதம் அல்லது இதய நோய் அல்லது பக்கவாதத்தால் ஏற்படும் இறப்பு அபாயத்துடன் தொடர்புடையது என்று American Heart Association நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
உடல்நலப் பிரச்சனைகள்: NIH ஆய்வு இதழில் வெளியான ஆய்வில், தொடர்ந்து போதுமான தரமான தூக்கம் கிடைக்காதது இதய நோய் மற்றும் பக்கவாதம் முதல் உடல் பருமன் மற்றும் டிமென்ஷியா வரை பல நோய்கள் மற்றும் கோளாறுகளின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது என்று கூறுகிறது.
இருப்பினும், எட்டு முதல் ஒன்பது மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தூங்குவது இறப்பு விகிதத்தை அதிகரிக்கிறது என்று புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன. சில ஆய்வுகளின்படி, 7-8 மணி நேரம் தூங்குபவர்களை விட அதிக நேரம் தூங்குபவர்கள் இறப்பதற்கான வாய்ப்பு 30-50% அதிகம்.
இருப்பினும், அதிக நேரம் தூங்குவது நோய்களுக்கு நேரடி காரணம் என்று கூற போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை. பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள் தூக்க பழக்கத்தை பாதிக்கின்றன என்று ஆராய்ச்சி கூறுகிறது. ஹார்வர்ட் ஹெல்த் பப்ளிஷிங் நடத்திய ஆய்வில், ஆரோக்கியமான மக்களுக்கு ஒரு இரவுக்கு குறைந்தது 7 மணிநேர தூக்கம் தேவை என்று கூறுகிறது.
மனச்சோர்வு: கிளீவ்லேண்ட் கிளினிக்கின் ஒரு ஆய்வில், மனச்சோர்வு உள்ளவர்களில் 15% பேருக்கு அதிக தூக்கம் அறிகுறி என தெரியவந்துள்ளது. மனச்சோர்வு உள்ளவர்கள் பெரும்பாலும் தூங்குவதில் சிரமப்படுகிறார்கள் அல்லது அதிக தூக்கம் அடைகிறார்கள். ஏனெனில் மனச்சோர்வு பெரும்பாலும் சோர்வை ஏற்படுத்துகிறது, இது பல்வேறு வழிகளில் தூக்கத்தை சீர்குலைக்கும் என்று கொலராடோ போல்டர் பல்கலைக்கழக ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
அடிப்படை உடல்நலப் பிரச்சினைகள்: பல நாள்பட்ட நோய்கள் உடலை அதிக ஓய்வை ஏங்க வைக்கின்றன. ஹாப்கின்ஸ் மெடிசின் நடத்திய ஆய்வில் , நீண்ட நேரம் தூங்குபவர்களுக்கு உடல்நலப் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று தெரியவந்துள்ளது.
- வகை 2 நீரிழிவு நோய்
- இதய நோய்
- உடல் பருமன்
- மன அழுத்தம்
- தலைவலி
உடல் நாள்பட்ட நோய்களை எதிர்த்து போராடும்போது, குணமடைய அதிக தூக்கம் தேவைப்படுகிறது. எனவே, அதிக தூக்கம் என்பது நோயின் 'அறிகுறியாக' இருக்கலாம், நோய்க்கான காரணமாக அல்ல என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
வாழ்க்கை முறை பழக்கவழக்கங்கள்: மிதமான காஃபின் உட்கொள்ளல் மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சி தூக்க நேரத்தை குறைக்கும் என்று நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மறுபுறம், உடல் செயல்பாடு இல்லாதது மற்றும் ஒழுக்கமற்ற வழக்கங்கள் தூக்க நேரத்தை அதிகரிக்கும். மதுவும் தூக்கத்தில் கடுமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
அதிகப்படியான தூக்கம் என்பது ஒரு நோயாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அது உடலில் மறைந்திருக்கும் பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகளின் எச்சரிக்கை அறிகுறியாக இருக்கலாம். மனச்சோர்வு, நாள்பட்ட நோய்கள், மருந்துகளின் விளைவுகள் அல்லது சமூக தனிமை ஆகியவை தூக்க நேரத்தை அதிகரிக்கும்.
நாம் தூங்கும் நேரங்களில் கவனம் செலுத்துவது மட்டுமல்லாமல், நமது உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தையும் கண்காணிப்பது முக்கியம்.
