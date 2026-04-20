ETV Bharat / lifestyle

'டீ' குடித்துவிட்டு காலை உணவை தவிர்க்கிறீர்களா? என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் தெரியுமா?

வெறும் வயிற்றில் காபி அல்லது டீ போன்றவற்றை அருந்துவது வயிற்றின் உட்பகுதியைப் பாதிக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 20, 2026 at 11:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

காலை எழுந்தவுடன் சூடாக ஒரு கப் காபி அல்லது டீ குடித்தால் தான் பலருக்குக் கண்கள் திறக்கும், அன்றைய பொழுதே தொடங்கும். இது நம்மில் பலருக்கு ஒரு பிரிக்க முடியாத பழக்கமாகவே மாறிவிட்டது. அலுவலகத்திற்கு கிளம்பும் அவசரம், பேருந்தை பிடிக்க வேண்டிய பதற்றம் என ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இன்றைய சூழலில், முறையாக அமர்ந்து காலை உணவை சாப்பிடும் வழக்கம் மெல்ல மெல்ல மறைந்து வருகிறது.

"நேரமில்லை, மதியம் சேர்த்து சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம்" என்று நினைத்துக் கொண்டு, வெறும் வயிற்றில் ஒரு காபி அல்லது டீயை மட்டும் குடித்துவிட்டு அன்றைய வேலையை பலரும் தொடங்குகின்றனர். இது ஏதோ ஒரு சாதாரண விஷயம் போல தெரிந்தாலும், உண்மையில் நம் உடலின் ஒட்டுமொத்த இயக்கத்தையும் இது மெல்ல மெல்ல சீர்குலைக்க தொடங்குகிறது.

உடல் ஆரோக்கியம் என்பது நாம் செய்யும் உடற்பயிற்சியில் மட்டுமல்ல, நாம் உண்ணும் உணவிலும் இருக்கிறது. இரவு முழுவதும் ஓய்வெடுத்துவிட்டு எழும் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை கொடுக்காமல், வெறும் தூண்டுதலை மட்டும் கொடுப்பது நீண்ட கால ஆரோக்கியத்தை சிதைக்கக் கூடியது. அந்த வகையில், பலரும் சாதாரணமாக செய்யும் இந்த பழக்கம் நம் அன்றாட வாழ்வை எப்படிப் பாதிக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

ஆற்றல் குறைபாடும் மூளைச் சோர்வும்

இரவு உணவு முடிந்து தூங்கி எழும் போது, நம் உடலில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு (Glucose) மிகக் குறைந்த நிலையில் இருக்கும். நம் உடலுக்கும், முக்கியமாக நம் மூளைக்கும் உடனடி தேவையானது குளுக்கோஸ் எனப்படும் ஆற்றல் தான். காலையில் எழுந்தவுடன் ஒரு சத்தான உணவை சாப்பிடும் போது தான், அந்த சர்க்கரை சத்து மூளைக்கு சென்று நம்மை விழிப்புடனும் சுறுசுறுப்புடனும் வைத்திருக்கும்.

ஆனால், உணவை தவிர்த்துவிட்டு காபியை குடிக்கும் போது, அதில் இருக்கும் காஃபின் மூளையை சட்டென்று தற்காலிகமாக தூண்டிவிடுகிறது. இது ஒரு வகையான போலிப் புத்துணர்ச்சி என்று சொல்லலாம். அந்த நேரத்தில் ஏதோ சுறுசுறுப்பாக இருப்பது போல தோன்றும், ஆனால் உடலுக்கு தேவையான உண்மையான சத்துக்கள் கிடைக்காததால், அடுத்த ஒரு சில மணி நேரங்களிலேயே மூளை மிக வேகமாக சோர்வடைந்துவிடும். இதனால் தான் அலுவலகத்திலோ அல்லது வேலையிலோ நம்மால் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகிறது.

ஹார்மோன் மாற்றமும் மன அழுத்தமும்

காலையில் எழுந்தவுடன் நம் உடலில் ‘கார்டிசோல்’ என்னும் ஹார்மோன் சுரப்பு இயற்கையாகவே அதிகமாக இருக்கும். இது நம்மை தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பி, அன்றைய வேலைகளுக்கு தயார் செய்யும் ஒரு ஹார்மோன். இந்த ஹார்மோன் ஏற்கனவே அதிகமாக இருக்கும் நேரத்தில், வெறும் வயிற்றில் காபியைக் குடிக்கும் போது அது கார்டிசோல் அளவை இன்னும் பல மடங்கு உயர்த்துகிறது.

உணவு இல்லாமல் இந்த ஹார்மோன் அளவு அதிகரிக்கும் போது, அது உடலில் ஒருவிதமான அழுத்தத்தை (Stress) உருவாக்குகிறது. இதனால் தான் பலருக்கு காலையிலேயே ஒருவிதமான படபடப்பு, எரிச்சல் அல்லது தேவையற்ற பதற்றம் ஏற்படுகிறது. இது நாளடைவில் நம் மனநிலையை பாதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், அடிவயிற்றில் தேவையற்ற கொழுப்பு சேருவதற்கும் காரணமாகிவிடுகிறது.

செரிமானக் கோளாறுகள் மற்றும் உடல் எடை

வெறும் வயிற்றில் காபி அல்லது டீ போன்றவற்றை அருந்துவது வயிற்றின் உட்பகுதியைப் பாதிக்கிறது. காபியில் உள்ள அமிலத் தன்மை, காலையில் உணவில்லாமல் இருக்கும் வயிற்றில் சுரக்கும் போது, அது நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் அசிடிட்டி போன்ற பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது. காலப்போக்கில் இது வயிற்றில் புண்கள் (Ulcers) ஏற்படவும் காரணமாகலாம்.

மேலும், காலையில் உணவை தவிர்க்கும் போது நம் உடலின் மெட்டபாலிசம் எனப்படும் வளர்சிதை மாற்றம் மந்தமாகிவிடும். இதனால் நாம் மதியமோ அல்லது இரவோ சாப்பிடும் உணவு சரியாக செரிக்காமல், கொழுப்பாக உடலில் சேமிக்கப்படும். உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று காலை உணவை தவிர்க்கும் பலரும், மாறாக உடல் எடை அதிகரிப்பதை கவனித்திருக்கலாம். இதற்கு இந்த முறையற்ற உணவுப் பழக்கமே காரணம்.

தீர்வு என்ன?

நாம் ஒன்றைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், டீ, காபி குடிப்பது தவறல்ல, ஆனால் அது உணவுக்கு மாற்றாக இருக்க கூடாது. காலையில் எழுந்ததும் முதலில் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு இட்லி, தோசை, பொங்கல் போன்ற எளிதில் கிடைக்கும் உணவுகளையோ அல்லது முட்டை, பழங்கள், பயறு வகைகள் போன்ற எளிமையான உணவுகளையோ ஏதோ ஒன்றை சிறிதளவாவது சாப்பிட வேண்டும்.

உணவு உண்ட பிறகு காபி குடிப்பது உங்கள் உடலுக்கு தீமை செய்யாது. காலை உணவு என்பது அன்றைய நாள் முழுவதும் நீங்கள் செய்ய போகும் வேலைகளுக்கான முதலீடு. காலையில் சிறிது நேரம் ஒதுக்கி உணவை சாப்பிடுவது உங்களை சுறுசுறுப்பாக வைப்பதோடு, தேவையற்ற மருத்துவ செலவுகளையும் குறைக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.