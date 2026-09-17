இளமையான சருமத்திற்கு டயட் சீக்ரெட்: சுருக்கங்களை போக்கும் உணவுகளின் லிஸ்ட் இதோ!
டார்க் சாக்லேட்டை தினமும் அளவோடு சாப்பிடும் போது குறைந்த வயதிலேயே சருமத்தில் சுருக்கங்கள் வருவதை தடுக்கலாம்.
Published : September 17, 2026 at 11:18 AM IST
வயதாக ஆக நமது முகத்தில் சுருக்கங்கள் தோன்றுவது மிகவும் இயல்பான ஒரு இயற்கை நிகழ்வு தான். ஆனால், இன்றைய சூழலில் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு, முறையற்ற உணவு பழக்கம் மற்றும் அதிகப்படியான மன அழுத்தம் காரணமாக மிக சிறிய வயதிலேயே பலருக்கு முகத்தில் சுருக்கங்களும் முதிர்ச்சியான தோற்றமும் வந்துவிடுகின்றன.
இதற்காக பெரும்பாலோர் அழகு நிலையங்களை தேடி ஓடுவதும், அதிக விலை கொடுத்து ஆன்டி-ஏஜிங் கிரீம்களை வாங்கி பயன்படுத்துவதும், செயற்கையான சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கொள்வதும் வழக்கமாகிவிட்டது.
ஆனால், வெளிப்புறமாக பூசும் கிரீம்களை விட, நாம் தினமும் சாப்பிடும் உணவில் செய்யும் சிறிய மாற்றங்களே நமது சருமத்திற்கு உண்மையான, நிலையான அழகை தரும் என்பது தான் சரும நல நிபுணர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
நாம் சாப்பிடும் சத்தான உணவுகள் சருமத்தின் உட்பகுதியை ஆழமாக சீரமைத்து, சுருக்கங்கள் விழுவதை தடுத்து, முகத்தை எப்போதும் பொலிவோடும் இளமையோடும் வைத்திருக்க உதவுகின்றன. அப்படி சருமத்தில் சுருக்கங்கள் வராமல் தடுத்து, என்றும் இளமையாக வைத்திருக்க உதவும் சில உணவுகளை இங்கு பார்ப்போம்.
நெல்லிக்காய்
நெல்லிக்காயில் வைட்டமின் 'சி' அதிகளவில் நிறைந்துள்ளது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. இதோடு சேர்த்து சருமத்தின் ஊட்டச்சத்திற்கு தேவையான பல அத்தியாவசிய தாதுக்களும் இதில் ஏராளமாக உள்ளன. நெல்லிக்காயை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரும்போது, அது உடலில் ரத்த ஓட்டத்தை மிகவும் சீராக வைக்க உதவுகிறது.
இதன் காரணமாக சருமம் நல்ல ஆரோக்கியத்துடனும் இயற்கையான பொலிவுடனும் மின்ன தொடங்கும். மேலும், நெல்லிக்காயை நமது அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது சரும பொலிவுக்கு மட்டுமல்லாமல், தலைமுடி உதிரும் பிரச்சனையையும் பெருமளவு குறைக்கும்.
சால்மன் மீன்
அசைவ உணவு பிரியர்களுக்கு சால்மன் மீன் ஒரு சிறந்த வரப்பிரசாதம். சால்மன் மீனில் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களும், உயர்தர புரதச்சத்தும் அதிகளவில் நிறைந்துள்ளன. இவை நமது சரும செல்கள் சேதமடையாமல் பாதுகாக்கும் ஒரு அரணாக செயல்படுகின்றன. இதனால் சரும செல்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு, முகம் எப்போதும் ஆரோக்கியமாகவும் இளமையாகவும் இருக்கும்.
ஆலிவ் எண்ணெய்
ஆலிவ் எண்ணெய் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் சருமத்திற்கும் பல நன்மைகளை தருகிறது. இதில் உள்ள பாலிஃபீனால்கள், ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான மோனோஅன்சாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகள் ஆகியவை சருமத்தில் வயதான தோற்றம் அல்லது சுருக்கங்கள் சீக்கிரமாக வராமல் பார்த்துக்கொள்கின்றன.
எனவே, தினமும் சமையலில் சிறிதளவு ஆலிவ் எண்ணெயை சேர்த்துக்கொள்வது நல்லது. அதுமட்டுமல்லாமல், அவ்வப்போது ஆலிவ் எண்ணெயை கொண்டு முகத்திலும் சருமத்திலும் மெதுவாக மசாஜ் செய்து வந்தால் சருமம் நல்ல மென்மை பெறும்.
டார்க் சாக்லேட்
அதிகப்படியான வெயில் மற்றும் சூரியனில் இருந்து வரும் ஆபத்தான புற ஊதா கதிர்கள் (UV Rays) காரணமாக பலருக்கு குறைந்த வயதிலேயே சருமத்தில் சுருக்கங்கள் வந்துவிடுகின்றன. கொக்கோ விதைகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் டார்க் சாக்லேட் இந்த பாதிப்பை குறைக்க உதவுகிறது.
டார்க் சாக்லேட்டில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் சருமத்திற்கு செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க செய்கின்றன. மேலும், இது சருமத்தின் இயல்பான ஈரப்பதத்தை தக்கவைத்து வறட்சியடையாமல் காக்கிறது. இதனால் சருமம் நீண்ட காலம் இளமையோடு தோற்றமளிக்கும்.
நட்ஸ் மற்றும் உலர் பழங்கள்
பாதாம், முந்திரி, பிஸ்தா போன்ற நட்ஸ் வகைகளை (Nuts) தினமும் சாப்பிடுவதன் மூலம் உடலுக்கு தேவையான அன்சாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகள், வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் தாராளமாக கிடைக்கின்றன.
இவை அனைத்துமே சருமப் பொலிவுக்கு மிகவும் நல்லது. அதே வேளையில், நட்ஸ் வகைகளை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டால் உடல் எடை கூடும் அபாயம் உள்ளது. அதனால் தினமும் குறிப்பிட்ட அளவோடு மிதமாக சாப்பிடுவது அவசியம்.
ஆரஞ்சு பழங்கள்
ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை போன்ற எலுமிச்சை குடும்பத்தை சேர்ந்த பழங்களில் நீர்ச்சத்தும் வைட்டமின் 'சி'யும் மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றன. இவை சரும சுருக்கங்களை போக்கி சருமத்திற்கு நல்ல நெகிழ்வுத்தன்மையை தருகின்றன.
இவை தவிர, தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒன்றாகும். தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதால் மட்டுமே சருமத்திற்கு சரியான ஈரப்பதம் கிடைத்து, சுருக்கங்கள் இல்லாத பளபளப்பான சருமத்தை பெற முடியும்.
ஆய்வு:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874108002961