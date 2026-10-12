ஒற்றைக் காலில் 10 நொடி கூட நிற்க முடியவில்லையா? தடுமாறினால் பக்கவாதம், டிமென்ஷியா ஆபத்தா?
படிக்கட்டுகளில் ஏறுவது, உடை உடுத்துவது, தடைகளை தாண்டி நடப்பது போன்ற அன்றாட செயல்பாடுகளுக்கு தசை பலம் மற்றும் உடல் ஒருங்கிணைப்பு மிகவும் அவசியம்.
Published : October 12, 2026 at 7:01 AM IST
சிறுவயதில் நண்பர்களுடன் விளையாடும்போது ஒருகாலில் நின்று யார் அதிக நேரம் கீழே விழாமல் இருக்கிறார்கள் என்று போட்டி போட்ட அந்த தருணங்கள் இப்போதும் நினைவில் இருக்கிறதா? அப்போது வெறும் விளையாட்டுக்காக செய்த அந்த சிறிய விஷயம், பிற்காலத்தில் நம் உடல் எந்த அளவுக்கு உறுதியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கிறது என்பதை சொல்லும் ஒரு கண்ணாடி என்பதை அப்போது நாம் அறிந்திருக்க மாட்டோம்.
கால்கள் சோர்ந்து போவதும், வயது ஏற ஏற உடலில் ஏற்படும் சின்ன சின்ன மாற்றங்களும் நம்மை எப்படி பாதிக்கின்றன என்பதை இந்த ஒரு சிறிய சோதனை மிக தெளிவாக உணர்த்திவிடும். நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் செய்யும் சாதாரண அசைவுகள் கூட நமது உடல் ஆரோக்கியத்தின் ஒட்டுமொத்த பிரதிபலிப்பாகத்தான் இருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட ஒரு எளிய சோதனைதான் இந்த ஒருகால் நிற்பது. அதுகுறித்து விரிவான தகவல்களை பார்ப்போம்.
ஒற்றை காலில் 10 விநாடிகள் நிற்பது ஏன் இவ்வளவு முக்கியம்?
ஒரு காலத்தில் எதை வேண்டுமானாலும் சுலபமாக செய்துவிட்டு ஓடித்திரிகிற உற்சாகம் இப்போது சற்று குறைந்திருப்பதை உணர முடிகிறதா? சற்று தூரம் நடந்தாலே மூச்சு வாங்குவதும், லேசாக கால் தடுமாறும் தருணங்களும் வந்துவிடுகின்றன.
எளிய முறையில் பத்து விநாடிகள் கூட ஒற்றை காலில் நிற்க முடியாமல் போவது என்பது வெறும் சோம்பேறித்தனத்தால் வருவதல்ல. நம் உடல் பல உறுப்புகளின் சரியான ஒருங்கிணைப்போடு இயங்கினால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும்.
நாம் வளர வளர அல்லது வயது ஏற ஏற நமது தசைகள், எலும்புகள், மூட்டுகள், கண்பார்வை மற்றும் நரம்பு மண்டலம் என எல்லாவற்றிலும் பல மௌனமான மாற்றங்கள் நிகழ தொடங்குகின்றன. இந்த மாற்றங்கள்தான் உடலின் சமநிலையை படிப்படியாக பாதிக்கின்றன. பலர் ரொம்ப எளிதாக செய்துவிடும் இந்த விஷயத்தை, சிலரால் சில விநாடிகள் கூட சமமாக நிற்க முடியாமல் திணற நேரிடும்.
இந்த சமநிலை பரிசோதனை ஏன் அவசியம்?
- கீழே விழும் ஆபத்தை கண்டறிய உதவுகிறது: வயது கூடும்போது தசைகளின் பலம், உடல் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் எதிர்வினை ஆற்றல் ஆகியவை இயல்பாகவே குறைய தொடங்குகின்றன. ஒற்றை காலில் நிற்பது என்பது உடலை கட்டுப்பாட்டுடன் நிலையாக வைக்கும் திறனுக்கு ஒரு சவாலாகும். இதில் சிரமம் ஏற்படுவது நம் உடல் சமநிலைக்கு கூடுதல் கவனம் தேவை என்பதை உணர்த்துகிறது.
- மூளைக்கும் உடலுக்குமான ஒருங்கிணைப்பு: உடல் சமநிலையை பேணுவது என்பது வெறும் கால்களின் பலத்தை மட்டும் பொறுத்தது அல்ல. கண்கள், உள் காது மற்றும் உணர்ச்சி நரம்புகள் மூலமாக பெறப்படும் தகவல்களை மூளை பெற்று, தசைகளின் அசைவுகளை சரியாக ஒருங்கிணைக்கிறது. இந்த அமைப்புகள் சீராக செயல்படாதபோது ஒற்றை காலில் நிற்பது கடினமாகிறது.
- தசைகளின் பலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை வெளிப்படுத்துகிறது: ஒற்றை காலில் நிற்கும் போது இடுப்பு, தொடை, கணுக்கால் மற்றும் உடலின் மையத் தசைகள் (Core muscles) இணைந்து செயல்படுகின்றன. வழக்கமான உடற்பயிற்சி இல்லாதபோது இந்த தசைகள் பலவீனமடைந்து, உடலை கட்டுப்படுத்துவது சிரமமாகிவிடும்.
- முதுமைக்கு உதவும்: படிக்கட்டுகளில் ஏறுவது, உடை உடுத்துவது, தடைகளை தாண்டி நடப்பது போன்ற அன்றாட செயல்பாடுகளுக்கு தசை பலம் மற்றும் உடல் ஒருங்கிணைப்பு மிகவும் அவசியம். பத்து விநாடி சோதனை என்பது ஒருவர் உடலளவில் எவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக இயங்குகிறார் என்பதை அறிந்துகொள்ளும் ஒரு எளிய அளவுகோலாகும்.
நம்மை நாமே சோதித்து பார்க்கும் எளிய வழி
இந்த சோதனையை நாம் எங்கு வேண்டுமானாலும், எந்த கூடுதல் உபகரணங்களின் உதவியும் இல்லாமல் மிக எளிதாக வீட்டிலேயே முயற்சித்து பார்க்க முடியும். ஆனால், இதை செய்யும்போது பாதுகாப்பாக இருப்பது மிகவும் அவசியம்.
- வழுக்காத, சமமான தரையாக பார்த்து நிற்க வேண்டும்.
- திடீரெனக் கால் தடுமாறினால் பிடிப்பதற்காக அருகில் ஒரு நாற்காலி அல்லது சுவரை வைத்து கொள்வது நல்லது.
- உடலை நேராக வைத்து, கைகளை தளர்வாக பக்கவாட்டில் தொங்கவிட வேண்டும்.
- இப்போது மெதுவாக ஒரு காலைத் தரையிலிருந்து சிறிதளவு உயர்த்தி மனதிற்குள்ளேயே எண்ணிக்கையைத் தொடங்க வேண்டும்.
- பத்து விநாடிகள் வரை நிலைமாறாமல் நிற்க முடிகிறதா என்று பார்த்த பின், மறு காலிலும் இதேபோலச் செய்து பார்க்க வேண்டும்.
உடல் சமநிலையை தக்கவைத்துக்கொள்வது எப்படி?
நம் உடல் இயக்கம் எப்போதும் ஒரே சீராக இருக்க வேண்டும் என்றால், அதற்கேற்ற சில சிறிய வழிமுறைகளை கடைப்பிடிப்பது நல்லது. தினமும் காலையிலோ அல்லது மாலையிலோ செய்யப்படும் மிதமான நடைப்பயிற்சி, வீட்டிற்குள்ளேயே செய்யக்கூடிய இலேசான உடல் அசைவுகள் போன்றவை நம்மை சுறுசுறுப்பாக வைத்துக்கொள்ள உதவும்.
அதேபோல், உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்தே செய்யும் சிறுசிறு பயிற்சிகள் மூலம் இடுப்பு மற்றும் கால் தசைகளுக்கு சற்று பலம் கொடுக்கலாம். இது வயது ஏறினாலும் நமது சுதந்திரமான நடமாட்டத்தை பாதுகாப்பதோடு, உடலை வலுவாக வைத்திருக்கவும் உதவிகரமாக இருக்கும்.
ஆய்வு:
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-study-what-standing-on-one-leg-can-tell-you/