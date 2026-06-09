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மெனோபாஸ் மாற்றங்களை சமாளிக்க 6 சிம்பிள் யோகாசனங்கள்! ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க!

பாலாசனம் நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி, மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுகிறது. மாதவிடாய் காலத்தில் பல பெண்களுக்கு ஏற்படும் பதற்றம், எரிச்சல் மற்றும் மனக் கவலைகளை போக்க இது ஒரு சிறந்த ஆசனம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 9, 2026 at 2:42 PM IST

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பெண்களின் வாழ்வில் 45 முதல் 55 வயதிற்குள் ஏற்படும் மிக முக்கியமான ஒரு இயற்கை மாற்றம் மாதவிடாய் நிற்பது (Menopause). இந்த காலகட்டத்தில் உடலில் ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரோன் போன்ற ஹார்மோன்களின் அளவு குறைவதால், உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.

திடீரென உடல் சூடாவது , இரவில் அதிக வியர்வை, தூக்கமின்மை மற்றும் அடிக்கடி மாறும் மனநிலை போன்ற பிரச்சனைகளால் பல பெண்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் சிரமப்படுகிறார்கள். சமீபத்திய மருத்துவ ஆய்வுகளின்படி, முறையான உடற்பயிற்சிகளும், மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் வாழ்வியல் முறைகளும் இந்த அறிகுறிகளின் தீவிரத்தை பெருமளவு குறைக்கின்றன என்று தெரியவந்துள்ளது.

குறிப்பாக, யோகா பயிற்சி செய்வது பெண்களின் ஹார்மோன் சமநிலையை சீராக்கவும், மன அமைதி பெறவும் பெரிதும் உதவுகிறது. அந்த வகையில், பெண்கள் தங்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் எளிதாக செய்யக்கூடிய மற்றும் இந்த மாற்றங்களை சமாளிக்க உதவும் 6 யோகாசனங்கள் என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

பாலாசனா:

இந்த ஆசனம் நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தி, மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுகிறது. மாதவிடாய் காலத்தில் பல பெண்களுக்கு ஏற்படும் பதற்றம், எரிச்சல் மற்றும் மனக் கவலைகளைப் போக்க இது ஒரு சிறந்த ஆசனம். தரையில் முழங்காலிட்டு, குதிகால்களின் மீது அமர்ந்து, மெதுவாக உடலின் மேல் பகுதியை முன்னோக்கி குனிந்து தரை நோக்கி கொண்டு வர வேண்டும்.

கைகளை முன்னோக்கி நீட்டி, நெற்றியை யோகா மேட்டில் வைக்க வேண்டும். இந்த நிலையில் இருக்கும்போது மெதுவாகவும், ஆழமாகவும் மூச்சை இழுத்து விட வேண்டும். இது முதுகு, தோள்பட்டை மற்றும் கழுத்தில் உள்ள அழுத்தத்தை ரிலாக்ஸ் செய்கிறது.

மர்ஜர்யாசனா-பிதிலாசனா

இந்த ஆசனப் பயிற்சி முதுகெலும்பின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரித்து, உடலில் ஏற்படும் பிடிப்புகளை குறைக்கிறது. ஹார்மோன் மாற்றங்களால் தசை மற்றும் மூட்டுகளில் ஏற்படும் வலியை போக்க இது மிகவும் பயனுள்ளது. கைகள் மற்றும் முழங்கால்களை தரையில் ஊன்றி, பூனை போன்ற நிலைக்கு வர வேண்டும்.

மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது தலையை மேலே தூக்கி, முதுகை கீழ் நோக்கி வளைக்க வேண்டும் (பசு நிலை). மூச்சை வெளியே விடும்போது முதுகை மேல் நோக்கி வளைத்து, தாடையை மார்போடு சேர்க்க வேண்டும் (பூனை நிலை). இதைச் சில முறைகள் தொடர்ந்து செய்யும்போது ரத்த ஓட்டம் சீராகி, முதுகு வலி குறையும்.

தடாசனா (மலை போன்ற நிலை)

பார்ப்பதற்கு மிகவும் எளிமையாக தோன்றும் இந்த ஆசனம், உடலின் சமநிலையையும் சரியான நின்றுகொள்ளும் நிலையையும் (Posture) மேம்படுத்துகிறது. மாதவிடாய் நின்ற காலத்தில் எலும்புகளின் அடர்த்தி குறைவதற்கும், உடல் சமநிலை மாறுவதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் என்பதால் இந்த ஆசனம் அவசியமாகிறது.

கால்களை நேராக வைத்து, நேராக நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும். கைகளை உடலின் பக்கவாட்டில் தளர்த்தியாக வைத்துக்கொண்டு, உடலின் எடையை இரண்டு கால்களிலும் சமமாக பரவ செய்ய வேண்டும். இந்த நிலையில் நின்று ஆழமாக மூச்சை இழுத்து விடும்பொழுது கால்கள் வலுப்பெற்று, உடல் சீரமைப்பு பெறுகிறது.

சேது பந்தாசனம் (பாலம் போன்ற நிலை)

இது நெஞ்சு பகுதியை விரிவடைய செய்து, உடலின் கீழ் பகுதியை வலுப்படுத்தும் ஒரு சிறந்த பின்னோக்கிய வளைவு ஆசனம். இது உடல் சோர்வை நீக்கி, மனநிலையை உற்சாகப்படுத்த உதவுகிறது. தரையில் மல்லாந்து படுத்து, முழங்கால்களை மடக்கி, பாதங்களை தரையில் வைக்க வேண்டும்.

கைகளை பக்கவாட்டில் வைத்துக்கொண்டு, பாதங்களை ஊன்றி இடுப்பு பகுதியை மெதுவாக மேலே தூக்க வேண்டும். சில நொடிகள் இந்த நிலையில் இருந்துவிட்டு மெதுவாக கீழே இறங்க வேண்டும். இது மார்பு, கழுத்து மற்றும் முதுகெலும்பை நீட்சியடைய செய்து, இடுப்பு தசைகளை வலுவாக்குகிறது.

விபரீத கரணி:

மன அழுத்தம், அதிக சோர்வு மற்றும் தூக்க கோளாறுகளால் அவதிப்படும் பெண்களுக்கு இந்த ஆசனம் ஒரு சிறந்த தீர்வாகும். சுவற்றிற்கு அருகில் அமர்ந்து, உடலை தரையில் படுக்க வைத்து, கால்களை சுவற்றின் மீது நேராக மேல் நோக்கி நீட்ட வேண்டும்.

கைகளை உடலின் இருபுறமும் தளர்வாக வைத்து கொள்ளலாம். கண்களை மூடிக்கொண்டு, மெதுவாக மூச்சை கவனித்து வர வேண்டும். இந்த நிலை உடலில் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, கால்களில் உள்ள வீக்கம் மற்றும் உடல் சோர்வை முழுமையாக குறைக்கிறது.

பத்த கோணாசனம் (வண்ணத்துப்பூச்சி நிலை)

இந்த ஆசனம் இடுப்பு மற்றும் தொடை பகுதிகளை நன்கு விரிவடைய செய்து, ரிலாக்ஸ் ஆக வைக்க உதவுகிறது. இடுப்பு பகுதியில் உள்ள இறுக்கத்தை குறைத்து, அடிவயிற்று பகுதியில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க இது சிறந்தது. தரையில் அமர்ந்து, இரண்டு பாதங்களின் அடிப்பகுதியும் ஒன்றையொன்று தொடுமாறு நெருக்கமாக வைக்க வேண்டும்.

முழங்கால்களை வெளிப்பக்கமாக தளர்த்த வேண்டும். கைகளால் பாதங்களை பிடித்துக்கொண்டு, முதுகை நேராக வைத்து அமர வேண்டும். இந்த ஆசனம் இடுப்பு பகுதியை தளர்த்தி, அடிவயிற்று உறுப்புகளின் செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது.

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பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

MENOPAUSE
மாதவிடாய்
YOGA FOR MENOPAUSE

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