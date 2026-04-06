ETV Bharat / lifestyle

என்ன பண்ணாலும் பணத்தை சேமிக்க முடியலையா? அசத்தலான 7 டிப்ஸ் இதோ!

கோப்புப்படம்
Getty Images
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 6, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

காலையில் எழுந்தது முதல் இரவு தூங்கும் வரை நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு செலவு இருக்கிறது. பால் வாங்குவது, பேருந்து கட்டணம், மொபைல் ரீசார்ஜ் என பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகும். மாத கடைசியில் "இவ்வளவு பணம் எங்க போச்சு?" என்று யோசிக்கும்போது, அதில் பாதி தேவையற்ற செலவுகளாகவே இருக்கும்.

நாம் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கும் பணத்தில் ஒரு பகுதியை சேமிப்பது என்பது, ஏதோ ஒரு பெரிய இலட்சியத்திற்காக மட்டுமல்ல, நமது அன்றாட வாழ்வின் நிம்மதிக்காகத்தான். இதற்காக நாம் நமது ஆசைகளை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த வேண்டியதில்லை, எங்கே தேவையில்லாமல் பணம் செலவாகிறது என்பதை உணர்ந்து, அதை சரியாக திட்டமிட்டாலே போதுமானது. நமது வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்காமல், கையில் இருக்கும் பணத்தை எப்படி மிச்சப்படுத்தலாம் என்பதை பற்றி விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க.

செலவுகளை திட்டமிடுதல்: சேமிப்பின் முதல் படியே உங்கள் பணம் எங்கே போகிறது என்பதை தெரிந்துகொள்வதுதான். ஒரு நோட்டில் அன்றாடம் செய்யும் சின்ன சின்ன செலவுகளைக்கூட எழுதி வைக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.

பால் கணக்கு, காய்கறி வாங்குவது முதல் டீ குடிப்பது வரை அனைத்தையும் குறித்து வைத்தால், மாத இறுதியில் எதற்காக அதிக பணம் செலவாகியுள்ளது என்பது தெளிவாக தெரியும். தேவையற்ற செலவுகளை கண்டறிந்து அடுத்த மாதம் அதை தவிர்க்க இது உதவும். ஒரு மாதத்திற்கு இவ்வளவுதான் செலவு செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு எல்லையை வகுத்து கொண்டால், பணத்தை வீணாக்குவது தானாகவே குறையும்.

வீட்டில் சமைத்து சாப்பிடவும்: வெளியில் சாப்பிடுவது என்பது இப்போது பலருக்கும் ஒரு பழக்கமாகவே மாறிவிட்டது. ஆனால், உணவகங்களில் சாப்பிடும் போது நாம் அதிக பணத்தை செலவிடுகிறோம். இதற்கு பதிலாக வீட்டிலேயே சமைத்து சாப்பிடுவது பணத்தை மிச்சப்படுத்துவதுடன் உடல் நலத்திற்கும் மிகவும் நல்லது.

வாரத்திற்கு தேவையான காய்கறிகளை மொத்தமாக வாங்கி வைத்து கொண்டு, என்ன சமைக்க வேண்டும் என்று முன்னரே திட்டமிடுங்கள். அலுவலகத்திற்கு செல்லும்போது வீட்டிலிருந்தே மதிய உணவை எடுத்து செல்வது உங்கள் மாதச் செலவில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். வெளியில் சாப்பிடுவதை மாதம் ஒருமுறை என்று மாற்றிக் கொண்டால் அதிக பணத்தை சேமிக்கலாம்.

சந்தாக்களை குறைத்தல்: இன்றைய காலத்தில் செல்போன் ஆப்புகள், சினிமா பார்க்கும் செயலிகள் எனப் பலவற்றிற்கு நாம் மாதம் தோறும் பணம் கட்டுகிறோம். இதில் பலவற்றை நாம் முழுமையாக பயன்படுத்துவதே இல்லை. உங்களுக்கு உண்மையிலேயே தேவைப்படும் செயலிகளை மட்டும் வைத்து கொண்டு, மற்றவற்றை உடனடியாக ரத்து செய்யுங்கள்.

அதேபோல் ஜிம் மெம்பர்ஷிப் எடுத்துவிட்டு போகாமல் இருந்தால் அதையும் நிறுத்திவிடுங்கள். இதற்கு பதிலாக பூங்காக்களில் நடப்பது அல்லது வீட்டிலேயே உடற்பயிற்சி செய்வது போன்ற மாற்று வழிகளை யோசிக்கலாம். இது போன்ற சிறிய தொகைகள் ஒன்றாகச் சேரும்போது பெரிய சேமிப்பாக மாறும்.

மின்சார சிக்கனம்: மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் பயன்பாட்டை குறைப்பதன் மூலம் வீட்டு பட்ஜெட்டில் நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். அறையை விட்டு வெளியே வரும்போது மின்விசிறி மற்றும் விளக்குகளை அணைக்கும் பழக்கத்தை கொண்டு வாருங்கள்.

பழைய குண்டு பல்புகளுக்கு பதிலாக எல்இடி பல்புகளைப் பயன்படுத்துவது மின்சார கட்டணத்தை குறைக்கும். பகல் நேரங்களில் ஜன்னல்களை திறந்து வைத்து இயற்கையான வெளிச்சத்தை பயன்படுத்துங்கள். தேவையற்ற நேரங்களில் மின்சாதன பொருட்கள் சுவிட்ச் ஆன் செய்யப்பட்டு இருப்பதைத் தவிர்த்தால் மாத இறுதியில் மின்சாரக் கட்டணம் குறைவதை கண்கூடாகப் பார்க்கலாம்.

போக்குவரத்து செலவுகள்

பெட்ரோல் விலை ஏறிக்கொண்டே இருப்பதால் சொந்த வாகனங்களைப் பயன்படுத்துவது அதிக செலவை ஏற்படுத்தும். அலுவலகத்திற்கு செல்லும்போது உங்கள் நண்பர்களுடன் ஒரே வாகனத்தில் செல்வது அல்லது பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது.

அருகில் இருக்கும் இடங்களுக்கு செல்ல மிதிவண்டி அல்லது நடைப்பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம். இது பணத்தைச் சேமிப்பதுடன் உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கும் உதவும். உங்கள் வாகனத்தைச் சரியான இடைவெளியில் சர்வீஸ் செய்வதும், டயர்களில் காற்றுச் சரியாக இருப்பதையும் உறுதி செய்வது பெட்ரோல் சிக்கனத்திற்கு வழிவகுக்கும். இது உங்கள் நீண்ட காலப் பயணச் செலவுகளைக் குறைக்கும். கட்டாயம் தேவை என்கிற இடங்களுக்கு மட்டும் சொந்த வாகனங்களை பயன்படுத்தவும்.

பணத்தை பயன்படுத்துதல்

இப்போது அனைவருமே போன் மூலமாக பணம் செலுத்தும் முறையை பயன்படுத்துகிறோம். இதில் எவ்வளவு பணம் செலவாகிறது என்ற பயமே இல்லாமல் சுலபமாக செலவு செய்து விடுகிறோம். இதற்கு பதிலாக பொருட்களை வாங்கும் போது கையில் இருக்கும் ரொக்க பணத்தைக் கொடுத்து வாங்கும் பழக்கத்தை உருவாக்குங்கள்.

கையில் இருந்து காசு போகும் போது, நம்மிடம் எவ்வளவு இருக்கிறது, எவ்வளவு குறைகிறது என்ற உணர்வு நமக்கு வரும். இது தேவையற்ற பொருட்களை வாங்குவதைத் தடுக்கும். ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கு முன்னால் இது நமக்கு தேவையா என்று ஒரு நிமிடம் யோசித்து பணத்தை எடுத்து கொடுக்கும்போது, பல நேரங்களில் அந்த செலவைத் தவிர்த்து விடுவோம்.

பொருட்களை மொத்தமாக வாங்குதல்

மாதத்திற்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோக பொருட்களை மொத்தமாக வாங்குவது லாபகரமானது. ஒவ்வொரு முறையும் சில்லறையாக வாங்கும்போது அதிக விலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். தள்ளுபடி விற்பனை நடக்கும் போது அத்தியாவசியப் பொருட்களை மட்டும் பார்த்து வாங்குங்கள். ஆனால் தள்ளுபடி என்ற பெயரில் தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்கிப் பணத்தை விரயம் செய்துவிட வேண்டாம்.

ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கு முன்பு அது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு தேவைதானா என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு வாங்குவது உங்கள் சேமிப்பை உயர்த்தும். சரியான திட்டமிடலே சிறந்த சேமிப்பிற்கான வழி.

இதையும் படிங்க: என்ன பண்ணாலும் உடல் எடை குறைய மாட்டேங்குதா? காரணமாகும் 3 ஹார்மோன் மாற்றங்கள்!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

பணத்தை சேமிப்பது எப்படி
HOW TO SAVE MONEY
HOW TO REDUCE EXPENSES
SAVINGS TIPS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.