போன் பார்த்துக் கொண்டே சாப்பிடும் குழந்தை: பழக்கத்தை எப்படி மாற்றலாம்?
Published : April 2, 2026 at 3:28 PM IST
குழந்தைகளுக்கு சோறு ஊட்டுவது என்பது இன்றைய காலத்து பெற்றோருக்கு ஒரு பெரிய போர்க்களமாகவே மாறிவிட்டது. ஒரு கைப்பிடி சோற்றை உள்ளே தள்ளுவதற்குள் வீட்டை ஒரு வழி செய்துவிடுவார்கள். குழந்தைகளின் இந்த அடம் பிடிக்கிற குணத்தை சமாளிக்க முடியாமல், பல வீடுகளில் இப்போது 'போன்' தான் ஹீரோவாக உள்ளது.
"இந்தா ஒரு வீடியோ பாரு.. அப்புறம் ஒரு வாய் சாப்பிடு" என்று ஆரம்பிக்கும் இந்த பழக்கம், மெல்ல மெல்ல குழந்தைகளை அந்த திரைக்கு அடிமையாக்கி விடுகிறது. ஆனால், அன்போடு நாம் செய்யும் இந்த செயல் அவர்களின் எதிர்காலத்தையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது என்று Parental phone use during mealtimes with toddlers and the associations with feeding practices and shared family meals என்ற தலைப்பில் வெளியான NIH ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
போன் பார்த்துக் கொண்டே சாப்பிடுவதால் என்ன நடக்கும்?
குழந்தைகள் திரையில் மூழ்கி இருக்கும்போது, தாங்கள் எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம், என்ன சாப்பிடுகிறோம் என்ற உணர்வே இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். இதனால் பசி அடங்கிய பிறகும் இயந்திரத்தனமாக உணவை உட்கொள்கிறார்கள். இது மிகச் சிறிய வயதிலேயே உடல் பருமன் (Obesity) ஏற்பட காரணமாகிறது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, எதிர்காலத்தில் அதிக கொலஸ்ட்ரால், உயர் ரத்த அழுத்தம், இதய நோய்கள் மற்றும் சர்க்கரை நோய் போன்ற பெரியவர்களுக்கே வரும் நோய்கள் குழந்தைகளையும் தாக்கும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், திரையைப் பார்த்துக் கொண்டே சாப்பிடும்போது உணவை சரியாக மென்று விழுங்குவதில்லை. இது செரிமான கோளாறுகளை உண்டாக்குவதுடன், உணவில் உள்ள சத்துக்கள் முழுமையாக உடலில் சேருவதையும் தடுக்கிறது.
சமூகத் தொடர்பில் ஏற்படும் விரிசல்
சாப்பிடும் நேரம் என்பது குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பேசி மகிழும் ஒரு தருணம். ஆனால் போனை கையில் கொடுக்கும்போது, குழந்தைகள் யாரிடமும் பேச விரும்புவதில்லை. இது அவர்களின் பேச்சுத்திறன், மொழி அறிவு மற்றும் சமூக உணர்வுகளை (Social emotional development) வளர்ப்பதில் பெரிய தடையை உருவாக்குகிறது. மற்றவர்களுடன் பழகுவதில் அவர்கள் தயக்கம் காட்டத் தொடங்குகிறார்கள்.
இந்த பழக்கத்தை எப்படி மாற்றலாம்?
திடீரென்று ஒருநாள் கையில் இருக்கும் போனைப் பிடுங்கினால் குழந்தைகள் சாப்பிடாமல் அடம் பிடிப்பார்கள். அதனால், நிதானமாகச் சில மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டும்,
- முன்மாதிரியாக இருங்கள்: நாம் சாப்பிடும்போது போனையோ அல்லது லேப்டாப்பையோ பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். பெரியவர்கள் செய்வதைப் பார்த்துதான் குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள்.
- கூட்டாகச் சாப்பிடுங்கள்: குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் அமர்ந்து சாப்பிடும் பழக்கத்தை உருவாக்குங்கள். அந்த நேரத்தில் சுவாரஸ்யமான கதைகள் பேசுவதையோ அல்லது அன்றைய நாள் எப்படி இருந்தது என்பதைப் பற்றிப் பேசுவதையோ ஊக்குவிக்கலாம்.
- நேரத்தைக் குறையுங்கள்: எடுத்தவுடனேயே போனை நிறுத்திவிடாமல், முதலில் 5-10 நிமிடங்கள் மட்டும் கொடுத்துவிட்டு மெல்ல மெல்ல அந்த நேரத்தைக் குறைத்துக் கொண்டே வர வேண்டும்.
- உணவு குறித்த ஆர்வம்: குழந்தைகள் என்ன சாப்பிடுகிறார்கள், அதன் சுவை எப்படி இருக்கிறது என்று அவர்களிடம் கேட்டு ரிவியூ சொல்லச் சொல்லுங்கள். இது அவர்களுக்கு உணவின் மீது ஒரு பிடிப்பை உண்டாக்கும்.
கூடுதல் டிப்ஸ்:
- குழந்தைகளின் வயிற்றுத் தேவையைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அவர்களுக்கு வயிறு நிறைந்துவிட்டது என்று தோன்றினால், கட்டாயப்படுத்தி ஊட்டுவதை தவிர்க்கவும்.
- 7 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாகவே 'ஸ்க்ரீன் டைம்' இருக்க வேண்டும். 7 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இது 3 மணி நேரத்திற்கு மிகாமல் பார்த்துக் கொள்வது அவசியம்.
- சாப்பிடும்போது போனுக்குப் பதிலாகக் கதைகள் சொல்வது அல்லது புத்தகங்கள் வாசித்துக் காட்டுவது போன்ற ஆரோக்கியமான பழக்கங்களுக்கு அவர்களைத் திருப்புங்கள்.
