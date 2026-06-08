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வாங்கும் மீன் ஃப்ரெஷ் தானா? கண்டுபிடிப்பது எப்படி?

ஃப்ரெஷ்ஷான மீனின் சதைப்பகுதி எப்போதுமே ரப்பர் போல கெட்டியாகவும், உறுதியாகவும் இருக்கும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 8, 2026 at 6:57 PM IST

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ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனா சிட்டி முதல் பட்டிதொட்டி வரை மீன் மார்க்கெட்டுகளில் கூட்டம் அலைமோதும். 'இப்பதான் கடல்ல இருந்து வந்துச்சு', 'லைவ் மீன்' என வியாபாரிகள் கூவிக்கூவி விற்பதை நம்பி, பல நேரங்களில் நாம் ஏமாந்து போவதுண்டு.

வெளியில் பார்க்க பளபளவென இருந்தாலும், வீட்டிற்கு வந்து சமைக்கும் போதுதான் அது பல நாட்கள் ஐஸில் கிடந்த பழைய மீன் என்று தெரியவரும். கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கும் பணமும் வீணாகி, ஆரோக்கியமும் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க, நாமே நேரடியாக மீனின் தரத்தை கண்டறிய சில எளிய வழிகள் உள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

சதைப்பகுதியை அழுத்தி பாருங்கள்

மீன் வாங்கும்போது கூச்சப்படாமல் அதை தொட்டு பார்ப்பதுதான் முதல் வழி. மீனின் நடுப்பகுதியை உங்கள் விரலால் லேசாக அழுத்தி பார்க்க வேண்டும். ஃப்ரெஷ்ஷான மீனின் சதைப்பகுதி எப்போதுமே ரப்பர் போல கெட்டியாகவும், உறுதியாகவும் இருக்கும்.

நீங்கள் அழுத்திவிட்டு விரலை எடுத்தவுடன், அந்த இடம் உடனடியாக பழைய நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும். ஒருவேளை நீங்கள் அழுத்திய இடம் அப்படியே குழி விழுந்து, சதை தொளதொளவென்று இருந்தால், அது ஐஸில் நீண்ட நாட்கள் ஊறிய பழைய மீன் என்பதை எளிதாக புரிந்துகொள்ளலாம்.

செவுள்களின் நிறம்

மீனின் தலைக்கு கீழே இருக்கும் செவுள் பகுதியை திறந்து பார்ப்பது மிக முக்கியம். அன்றைக்கு பிடித்த ஃப்ரெஷ் மீனாக இருந்தால், அதன் செவுள்கள் நல்ல ரத்த சிவப்பு நிறத்திலோ அல்லது ஈரப்பதமான இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலோ இருக்கும். ஆனால், செவுள்கள் வெளுத்து போயோ, வறண்டு போய் ஒருவித பழுப்பு நிறத்திலோ இருந்தால், அந்த மீன் கெட்டுப்போக தொடங்கிவிட்டது என்று அர்த்தம்.

கண்களை கூர்ந்து கவனியுங்கள்

மீனின் கண்களை பார்த்தே அது ஃப்ரெஷ் தானா என்று சொல்லிவிடலாம். புதிய மீன்களின் கண்கள் கண்ணாடி போல பளிச்சென்று, தெளிவாக இருக்கும். கண்களின் கருவிழி நன்றாக தெரியும். அதுவே மீன் பழையதாகிவிட்டால், கண்கள் அப்படியே உள்நோக்கி அமிழ்ந்துவிடும். மேலும், கண்களுக்கு மேல் ஒரு மங்கலான வெள்ளை நிறப் படலம் படிந்திருப்பது போல் தோன்றும். அப்படிப்பட்ட மீன்களை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும்.

வாசனையும் வால் பகுதியும்

மீன் என்றாலே ஒருவித வாசனை இருக்கத்தான் செய்யும். ஆனால், ஃப்ரெஷ்ஷான மீனில் கடல் நீரின் வாசனையோ அல்லது ஆற்று நீரின் வாசனையோ தான் அடிக்குமே தவிர, மூக்கை துளைக்கும் துர்நாற்றம் இருக்காது. மீனில் இருந்து ஒருவிதமான ரசாயன நாற்றமோ அல்லது கெட்ட வாசனையோ வந்தால் அதை வாங்க கூடாது. அதேபோல், ஃப்ரெஷ் மீனின் வால் பகுதி நேராகவும், பளபளப்பாகவும் இருக்கும். பழைய மீன்களின் வால் பகுதி விறைப்புத்தன்மை இல்லாமல் தொங்கிப் போய்விடும்.

இனி நீங்கள் மீன் மார்க்கெட்டிற்கு செல்லும்போது, வியாபாரிகளின் பேச்சை மட்டும் நம்பாமல் இந்த எளிய விஷயங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள். இந்த டிப்ஸை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆரோக்கியமான, சுவையான உணவை உட்கொள்ளலாம்.

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மீன் வாங்குவது எப்படி
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