காதலர் தினம் வந்தாச்சு..உங்கள் துணைக்கு என்ன பரிசு கொடுக்க போறீங்க? அருமையான ஐடியாஸ் இதோ!

இன்றைய தம்பதிகள் மற்றும் காதலர்களிடையே தனிமை மற்றும் புரிதல் இன்மை அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது என்கிறது ஆய்வுகள்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 10, 2026 at 10:56 AM IST

பிப்ரவரி 14 என்றாலே சிவப்பு ரோஜாக்களும், இதய வடிவிலான சாக்லேட்டுகளும் கடைகளில் வரிசை கட்டி நிற்கும். காலங்காலமாக நாம் இதையேதான் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், இன்றைய 'வாட்ஸ்அப்' மற்றும் 'இன்ஸ்டாகிராம்' யுகத்தில், ஒரு மெசேஜில் 'I Love You' சொல்வதும், ஒரு விலையுயர்ந்த பொருளை ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து அனுப்புவதும் மிக எளிதாகிவிட்டது.

இவ்வளவு வசதிகள் இருந்தும், இன்றைய தம்பதிகள் மற்றும் காதலர்களிடையே தனிமை மற்றும் புரிதல் இன்மை அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது என்கிறது ஆய்வுகள். பகல் முழுக்க வேலைப்பளு, மாலை வீட்டிற்கு வந்தாலும் கையில் மொபைல் போன், இடையில் சமூக ஊடகங்களின் ஒப்பீடுகள் என நம் உறவுகள் இயந்திரத்தனமாக மாறிவிட்டன.

அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு காதலர் தினத்தில் உங்கள் உறவை பலப்படுத்தும் வகையில் மற்றும் உங்கள் பட்ஜெட்டை பாதிக்காத வகையில் சில ஐடியாக்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்க.

ஒரு நாள் டிஜிட்டல் டீடாக்ஸ்: இன்றைய காதலர்களுக்கு பெரிய எதிரியே கையில் இருக்கும் மொபைல் போன் தான். காதலர் தினத்தில் ஒரு ஹோட்டலுக்கு சென்றால் கூட, அங்கே பாதி நேரம் செல்ஃபி எடுப்பதிலும், அதை சமூக ஊடகங்களில் பதிவேற்றுவதிலுமே கழிகிறது.

இந்த முறை ஒரு 4 மணிநேரம் "Digital Detox" கடைபிடியுங்கள். போனை ஒரு பெட்டியில் வைத்துவிட்டு, ஒருவருக்கொருவர் நேருக்கு நேர் பார்த்துப் பேசுங்கள். இது உங்கள் துணைக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் மிகப்பெரிய மரியாதை. உங்களுக்கு அவர்கள் எவ்வளவு முக்கியம் என்ற உணர்வை இது அவர்களுக்கு கொடுக்கும்.

மனநலமே மாபெரும் அன்பு: சமீபத்திய ஆய்வுகள் சொல்வது போல, மன அழுத்தம் இதயத்தை பாதிக்கிறது. உங்கள் துணை வேலையிலோ அல்லது குடும்ப சூழலிலோ அதிக மன அழுத்தத்தில் இருக்கலாம். அவருக்கு விலை உயர்ந்த பொருட்களை விட ஒரு மனநிம்மதியான சூழலே இப்போது தேவையாக இருக்கும்.

அவர்களை ஒரு அமைதியான இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள். அல்லது அவர்களுக்கு பிடித்தமான மசாஜ் (Spa) அல்லது யோகா வகுப்புகளுக்கு அழைத்துச் செல்லலாம். "உன் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லு, நான் கேக்குறேன்" என்று ஒரு நல்ல கேட்பாளராக இருங்கள். இது உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை பலமடங்கு அதிகரிக்கும்.

ஒன்றாக சமைக்கலாம்: வெளியே ஹோட்டல்களில் கூட்ட நெரிசலில் அமர்ந்து சாப்பிடுவதை விட, வீட்டில் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு உணவைத் தயாரிப்பது அதிக மகிழ்ச்சியைத் தரும். முன்பே திட்டமிட்டு இருவருக்கும் பிடித்த ஒரு உணவை தேர்ந்தெடுங்கள்.

காய்கறி நறுக்குவது முதல் சமைப்பது வரை இருவருமாகச் செய்யுங்கள். அந்தச் சமையல் சுவையாக இருக்கிறதோ இல்லையோ, அந்தச் செயல்முறையில் நீங்கள் கிண்டல் செய்துகொண்டும், சிரித்துக்கொண்டும் செலவிடும் நேரம் விலைமதிப்பற்றது. ஒரு வேலையைத் துணையாகச் சேர்ந்து செய்யும்போது புரிதல் மேம்படும்.

கைப்பட எழுதிய கடிதங்கள்: டிஜிட்டல் யுகத்தில் கைகளால் எழுதப்பட்ட கடிதங்களுக்கு ஒரு தனி மதிப்பு உண்டு. உங்கள் உணர்வுகளை ஒரு காகிதத்தில் எழுதுங்கள். உங்கள் துணை உங்களுக்காகச் செய்த சின்னச் சின்ன விஷயங்கள், அவர் உங்களுக்காகப் பார்த்துப் பார்த்துச் செய்த உதவிகள், அவரது சிரிப்பு உங்களுக்கு ஏன் பிடிக்கும் என்பது போன்ற உண்மையான உணர்வுகளை எழுதுங்கள்.

இதை 'மெமரி ஜார்' (Memory Jar) போலவும் தயார் செய்யலாம். வருடங்கள் கடந்தாலும், இந்தப் பரிசை அவர் மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துப் பார்த்து மகிழ்வார். இது காலத்தால் அழியாத ஒரு பரிசு.

எதிர்காலத் திட்டமிடல்: காதல் என்பது வெறும் நிகழ்காலம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு நீண்ட பயணம். அடுத்த ஒரு வருடத்தில் அல்லது ஐந்து வருடத்தில் நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்து எங்கே செல்ல வேண்டும், என்ன சாதிக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றிப் பேசுங்கள். ஒரு 'விஷன் போர்டு' (Vision Board) தயார் செய்யலாம். இது உங்கள் உறவில் ஒரு பாதுகாப்பான உணர்வை தரும். நீங்கள் அவருடன் நீண்ட தூரம் பயணிக்கத் தயாராக இருப்பதை இது உறுதிப்படுத்தும்.

சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கவனம்: விலையுயர்ந்த இடங்களுக்குச் சென்றால் தான் காதல் வளரும் என்பது தவறு. மொட்டை மாடியில் அமர்ந்து நிலாவைப் பார்ப்பது, பழைய புகைப்பட ஆல்பங்களை ஒன்றாகப் புரட்டுவது, அல்லது அதிகாலையில் கடற்கரையில் நீண்ட தூரம் நடப்பது போன்ற எளிமையான விஷயங்களை செய்யுங்கள்.ஆடம்பரங்களை விட எதார்த்தமான அன்பே நீண்ட காலம் நிலைக்கும்.

இதை காதலர் தினத்தில் மட்டும் தான் செய்ய வேண்டும் என்பது கிடையாது. ஆனால், இந்த மாதிரியான தினங்கள் உங்கள் துணையின் இருப்பு உங்கள் வாழ்வில் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை உணர்த்தும் ஒரு வாய்ப்பு. வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் உங்கள் துணைக்காக அவ்வப்போது நீங்கள் எடுக்கும் சில எளிமையான முயற்சிகள் உறவை பலப்படுத்தும். இதற்கு விலை உயர்ந்த பொருட்களோ அல்லது செலவு செய்து எங்காவது செல்ல வேண்டும் என்பது அர்த்தம் இல்லை. இருப்பதை அழகாக ஆழமாக உங்கள் துணைக்கு கொடுங்கள்.

