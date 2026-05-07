சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை காக்கும் 3 உணவுகள் - கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க!
Published : May 7, 2026 at 5:12 PM IST
நமது உடலில் ஒரு வடிகட்டி போல செயல்படும் சிறுநீரகங்கள், ரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகளை பிரித்தெடுத்து திரவ சமநிலையை பராமரிக்கும் மிக முக்கியமான பணியை செய்கின்றன. சிறுநீரகங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமே ரத்த அழுத்தம் சீராக இருக்கும், தாதுக்களின் அளவு உடலில் சரியாக பேணப்படும்.
நாம் சாப்பிடும் உணவிற்கும் சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டிற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. பல நேரங்களில் சிறுநீரக பாதிப்புகள் வெளியே தெரிவதற்கு முன்னரே அவை மெல்ல மெல்ல தன் திறனை இழக்க தொடங்குகின்றன.
இந்த சூழலில், நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சில எளிய உணவுகள் சிறுநீரகங்களின் சுமையை குறைத்து, வற்றை சுத்திகரிக்க உதவும் என்று ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். குறிப்பாகச் சிறுநீரகக் கற்கள் மற்றும் தேவையற்ற தாதுக்கள் தேங்குவதைத் தடுப்பதில் உணவே சிறந்த மருந்தாக அமைகிறது. சிறுநீரக செயல்பாட்டை மேம்படுத்த உதவும் மூன்று உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
வெள்ளரிக்காய்
சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தின் அடிப்படை தேவையே போதிய நீர்ச்சத்துதான். உடலில் நீர் குறையும்போது சிறுநீரகங்கள் கழிவுகளை வெளியேற்றக் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். வெள்ளரிக்காயில் 95 சதவீதம் நீர்ச்சத்து நிறைந்துள்ளதால், இது சிறுநீரகங்களுக்கு தேவையான ஈரப்பதத்தை தாராளமாக வழங்குகிறது. இந்த நீர்ச்சத்து ரத்தத்தில் உள்ள கிரியேட்டினின் மற்றும் யூரிக் அமிலம் போன்ற கழிவுப் பொருட்களை கரைத்து சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றத் துணைபுரிகிறது.
மற்ற காய்கறிகளுடன் ஒப்பிடும்போது வெள்ளரிக்காயில் கலோரிகள் மிகக் குறைவு என்பதால், உடல் எடையை குறைக்க விரும்புபவர்கள் எவ்வித தயக்கமும் இன்றி இதை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இதை சாலட் போன்றோ அல்லது தண்ணீரில் கலந்து வைத்திருந்து குடிப்பதன் மூலமோ அதன் முழுப் பலனையும் அடைய முடியும்.
எலுமிச்சை
சிறுநீரக கற்கள் உருவாவதை தடுப்பதில் எலுமிச்சைக்கு நிகர் வேறு எதுவுமில்லை என்கின்றன ஆய்வுகள். இதில் அதிக அளவில் உள்ள வைட்டமின் சி மற்றும் சிட்ரேட் சத்துக்கள் சிறுநீரகப் பாதையைச் சுத்தமாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. ஒரு மனிதன் தினமும் அரை கப் எலுமிச்சை சாற்றை நீரில் கலந்து குடிப்பதன் மூலம் அல்லது இரண்டு எலுமிச்சை பழங்களின் சாற்றை எடுத்து கொள்வதன் மூலம் சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாகும் வாய்ப்பைக் குறைக்கலாம் என்று ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
இது சிறுநீரில் சிட்ரேட் அளவை உயர்த்தி, கற்கள் உருவாவதற்குக் காரணமான படிகங்களைத் தடுக்கிறது. மேலும், யூரிக் அமிலத்தின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் சிறுநீரகங்களுக்கு ஏற்படும் அழுத்தத்தை இது குறைக்கிறது. இருப்பினும், வயிற்றில் அதிக அமிலத்தன்மை அல்லது புண் உள்ளவர்கள் மட்டும் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது பாதுகாப்பானது.
பார்ஸ்லி கீரை
சிறுநீரகப் பாதுகாப்பில் அதிகம் கவனிக்கப்படாத ஒரு அற்புதமான மூலிகை பார்ஸ்லி. இதனை வோக்கோசு என்று அழைக்கின்றனர். இதில் உள்ள சக்திவாய்ந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் சிறுநீரக திசுக்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகளைத் தடுத்து அவற்றைப் புதுப்பிக்கின்றன. 2024 ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வின் முடிவுகள், பார்ஸ்லி கீரை உடலில் உள்ள நச்சுத்தன்மையை குறைத்து சிறுநீரக செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதை உறுதி செய்துள்ளன.
இதில் உள்ள ஃபிளாவனாய்டுகள் வீக்கத்தைக் குறைப்பதோடு, பாக்டீரியா தொற்றுகளில் இருந்தும் சிறுநீரகங்களைப் பாதுகாக்கின்றன. 2017 ஆம் ஆண்டு எலிகளிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட மற்றொரு ஆய்வில், பார்ஸ்லி கீரை வழங்கப்பட்ட எலிகளுக்குச் சிறுநீரில் வெளியேறும் புரதம் மற்றும் கால்சியத்தின் அளவு குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைந்தது கண்டறியப்பட்டது. இது சிறுநீரகக் கற்களைத் தடுப்பதோடு, தேவையற்ற கழிவுகளை வெளியேற்றும் சிறுநீர் பெருக்கியாகவும் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது.
ஆய்வு சொல்வது என்ன?
சிறுநீரக ஆரோக்கியம் குறித்து உலகளவில் நடத்தப்பட்ட பல்வேறு ஆய்வுகள், முறையான நீர்ச்சத்தும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் நிறைந்த உணவுகளும் சிறுநீரகச் செயலிழப்பைத் தடுப்பதை நிரூபித்துள்ளன. குறிப்பாக, எலுமிச்சைச் சாறு உட்கொள்வது சிறுநீரகக் கற்கள் உருவாவதைத் தடுக்கும் 'இயற்கை மருந்தாக' பல மருத்துவ ஆய்வுகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், பார்ஸ்லி கீரையில் உள்ள மெட்டபாலிக் பயோமார்க்ஸ்கள் சிறுநீரகத்தின் வடிகட்டும் திறனை அதிகரிப்பதாக லேட்டஸ்ட் ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
இப்படி நாம் அன்றாடம் வீட்டிலேயே கிடைக்கக்கூடிய வெள்ளரிக்காய், எலுமிச்சை மற்றும் பார்ஸ்லி போன்ற எளிய பொருட்களைக் கொண்டு நமது சிறுநீரகங்களை நச்சுக்களின்றிப் பாதுகாக்க முடியும். மருந்துகளைத் தேடிச் செல்வதை விட, இதுபோன்ற இயற்கை உணவுகளை முறையாகத் தேர்ந்தெடுத்து உண்பது நீண்ட கால ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.