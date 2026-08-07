சமையலில் ருசியை கூட்டும் 20 குட்டி டிப்ஸ்கள் - கட்டாயம் உங்களுக்கு இது தெரியாது!
எலுமிச்சை மற்றும் புளிசாதத்திற்கு நிலக்கடலையை வறுத்துப்போடாமல் எண்ணெயில் பொரித்து போட்டால் சுவை கூடுதலாக இருக்கும்.
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : August 7, 2026 at 12:40 PM IST
நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி, அதே சமயம் சாப்பாட்டின் சுவையையும் அள்ள வைக்கும் அசத்தல் சமையல் குறிப்புகள் உங்களுக்காக! இனி சமைக்கும் போது இந்த டிப்ஸ்களை ஃபாலோ பண்ணி அசத்துங்க.
- மட்டன் குழம்பு வைக்கும் போது, அதோடு ஒரு சிறிய தேங்காய் சிரட்டையை (தேங்காய் ஓடு) கழுவிப் போட்டு வேகவைத்தால் கறி விரைவாக வெந்துவிடும்.
- சாம்பாருக்கு துவரம் பருப்பை வேகவைக்கும் போது, அதில் சில துளிகள் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்தால் பருப்பு சீக்கிரமாகவும் நன்றாக குழைந்தும் வரும்.
- முட்டைகோஸ், பீன்ஸ் போன்ற காய்கறிகளில் கூட்டு செய்யும் போது, கொஞ்சம் தேங்காய் மற்றும் சீரகத்தை அரைத்து சேர்த்தால் கூட்டு கூடுதல் சுவையோடு இருக்கும்.
- எலுமிச்சை சாதம் மற்றும் புளிசாதத்திற்கு நிலக்கடலையை வறுத்து சேர்ப்பதை விட, எண்ணெயில் பொரித்து சேர்த்தால் சுவை கூடும்.
- பாயாசத்திற்கு உலர் திராட்சைக்குப் பதிலாக, பேரிச்சம்பழத்தை பொடியாக நறுக்கி நெய்யில் வறுத்துப் போட்டால் வித்தியாசமான சுவையிலும் மணத்திலும் இருக்கும்.
- குழம்பு வைக்கும் போது தேங்காய்க்கு பதிலாக, வெங்காயத்துடன் பீர்க்கங்காயை நறுக்கி வதக்கி அரைத்து ஊற்றினால் குழம்பு நல்ல கெட்டியாகவும் சுவையாகவும் வரும்.
- வீட்டில் பரோட்டா செய்ய மாவு பிசையும் போது, ஒரு டீஸ்பூன் ஓமம் கலந்து பிசைந்தால் பரோட்டா சுவையாக இருப்பதுடன் எளிதில் ஜீரணமாகவும் உதவும்.
- குழம்பை அடுப்பில் இருந்து இறக்குவதற்கு 2 நிமிடங்களுக்கு முன், 1 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்து லேசாக கொதிக்க விட்டு இறக்கினால் மணமும் சுவையும் அதிகரிக்கும்.
- சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைந்த பிறகு, அதை துணியோ அல்லது தட்டோ கொண்டு மூடி குறைந்தபட்சம் 20 நிமிடங்கள் ஊறவைத்தால் சப்பாத்தி பூ போன்ற மென்மையாகும்.
- தோசை மாவில் 1 டீஸ்பூன் ரவை சேர்த்து 15 நிமிடங்கள் ஊறவைத்து தோசை வார்த்தால் நல்ல மொறுமொறுப்பாகவும் பொன்னிறமாகவும் வரும்.
- அரிசியைக் கழுவி 20 நிமிடங்கள் ஊறவைத்து, சரியான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி வேகவைத்தால் சாதம் ஒன்றோடொன்று ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக வரும்.
- சிக்கன் சமைக்கும் போது, தொடக்கத்தில் அதிக தீயில் வைத்து நன்றாக வதக்கி, பின்னரே மிதமான தீயில் வேகவைக்க வேண்டும். இப்படி செய்தால் சிக்கன் ஜூசியாகவும் இருக்கும்.
- கப் இட்லி அரிசிக்கு 1 கப் முழு உளுந்து மற்றும் 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து ஊறவைத்து அரைத்தால் இட்லி மிக மென்மையாக வரும்.
- சாம்பார் செய்யும் போது காய்கறிகளை சிறிது மஞ்சள் தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து தனியாக 5 நிமிடங்கள் வேகவைத்து, பின்னர் சாம்பாரில் சேர்த்தால் காய்கறிகள் குழையாமலும் உடையாமலும் இருக்கும்.
- கீரை சமைக்கும் போது அதை மூடாமல் சமைத்து, சிறிதளவு உப்பு மற்றும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்தால் கீரையின் பச்சை நிறமும் மாறாது, அதன் சத்துக்களும் வீணாகாது. (குறிப்பு: அதிக மஞ்சள் தூள் கீரையின் நிறத்தை மாற்றிவிடும் என்பதால் அளவாகப் பயன்படுத்தவும்).
- குலாப் ஜாமுன் செய்த பிறகு மீந்திருக்கும் சர்க்கரை ஜீராவை வீணாக்காமல், பாயாசம் செய்யும் போது சர்க்கரைக்கு பதிலாக சேர்த்து கொள்ளலாம்.
- இட்லி ஊற்றும் போது கரண்டியை மாவில் விட்டு அடி வரை கலக்காமல் மேலாக லேசாக கலந்து ஊற்றினால் இட்லி மிருதுவாக வரும்
- சப்பாத்தி மாவுடன் வேகவைத்து மசித்த உருளைக்கிழங்கு மற்றும் சிறிதளவு பால் சேர்த்து பிசைந்தால் சப்பாத்தி நீண்ட நேரம் மிருதுவாக இருக்கும்.
- எலுமிச்சை சாதம் கிளறும்போது, எண்ணெயில் வதக்கிய ஒரு ஸ்பூன் வெங்காயத் துருவலை சேர்த்துக் கலந்தால் சாதம் நல்ல வாசனையாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும்.
- மணத்தக்காளி வத்தல் குழம்பு செய்து முடித்து இறக்கியதும், அதில் சுட்ட அப்பளத்தை நொறுக்கி போட்டு மூடி வைத்தால் குழம்பின் சுவை தனியாகத் தெரியும்.