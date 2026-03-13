ETV Bharat / lifestyle

உங்கள் சமையலை சுலபமாக்கும் 20 டிப்ஸ் - என்னென்னு தெரியுமா?

ஆம்லெட் செய்யும் போது வெங்காயத்துடன் பொடி பொடியாக நறுக்கிய தக்காளியை சேர்த்தால் முட்டை வாசனை வராது மற்றும் ருசியும் கூடும்.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 13, 2026 at 4:15 PM IST

சமையல் சீக்கிரம் முடியணும் ஆனா சுவையாகவும் இருக்கணுமா? உங்களுக்காக சூப்பரான 20 சமையல் குறிப்புகள் இதோ..சமைக்கும் போது மறக்காமல் இந்த டிப்ஸ்களை ஃபாலோ பண்ணிப்பாருங்க!

  1. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போது கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்து அரைத்தால் நிறம் மாறாமலும் நீண்ட நாட்களுக்குக் கெடாமலும் இருக்கும்.
  2. முட்டையை வேகவைத்ததும் குளிர்ந்த நீரில் போட்டு வைத்தால் உரிப்பதற்குச் சுலபமாக இருக்கும்.
  3. பால் பொங்கி கீழே வடியாமல் இருக்க, பால் காய்ச்சும் பாத்திரத்தின் மேல் ஒரு மரக்கரண்டியை வைத்தால் பால் பொங்கி கீழே வராது.
  4. தயிருக்கு உறை ஊற்றும் போது காம்பு நீக்காத பச்சை மிளகாயை அதனுடன் போட்டு வைத்தால் தயிர் அதிகமாகப் புளிக்காது
  5. சாம்பார் செய்வதற்குப் பருப்பு வேக வைக்கும் போது பருப்புடன் நெய் சேர்த்து வேகவைத்தால் சாம்பார் ருசியாக இருக்கும்.
  6. மோர்க் குழம்பு செய்யும் போது இறுதியாக உப்பு சேர்க்கவும். ஆரம்பத்திலேயே சேர்த்தால் குழம்பு சுவையாக இருக்காது, அதே போல் நீர்த்துப் போகும்.
  7. வெங்காயத்தின் தோலை உரித்து ப்ரிட்ஜில் வைத்து 10 நிமிடங்களுக்குப் பின் நறுக்கினால் கண்ணில் தண்ணீர் வராது.
  8. வெண்டைக்காய் வாங்கி வந்ததும் அடி மற்றும் மேல் காம்பை நீக்கி ப்ரிட்ஜில் வைத்தால் சீக்கிரம் முற்றாமல் இருக்கும்.
  9. வடை மாவு அரைக்கும் போது கொஞ்சமாக முளைக்கட்டிய பச்சைபயறை சேர்த்து அரைத்தால், வடை சுவையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும்
  10. ஆம்லெட் செய்யும் போது வெங்காயத்துடன் பொடிப் பொடியாக நறுக்கிய தக்காளியைச் சேர்த்தால் முட்டை வாசனை வராது மற்றும் ருசியும் கூடும்.
  11. இட்லி அல்லது தோசை மாவு அரைக்கும் போது குளிர் தண்ணீரை ஊற்றி அரைத்தால் வெயில் காலத்தில் மாவு சீக்கிரம் புளிக்காமல் இருக்கும்.
  12. ஆட்டு தொடைக்கறியில் மட்டன் சுக்கா செய்தால் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும்.
  13. வீட்டில் பன்னீர் செய்யும் போது மிச்சமாகும் தண்ணீரை வீணாக்காமல் சப்பாத்தி மாவு பிசையும் போது சேர்த்தால் சப்பாத்தி சாஃப்டாக வரும்.
  14. ப்ளாஸ்க், வாட்டர் பாட்டிலைக் கழுவும் போது சுடுதண்ணீர் மற்றும் பேக்கிங் சோடா போட்டுக் கழுவினால் எந்த வாசனையும் வராமல் இருக்கும்.
  15. பூரிக்கு மாவு பிசையும் போது இரண்டு டீஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்துப் பிசைந்தால் பூரி சுவையாக இருக்கும்.
  16. அடைக்கு மாவு அரைக்கும் போது கொஞ்சமாக ஊறவைத்த பட்டாணியைச் சேர்த்து அரைத்தால் சுவை சூப்பராகவும் சத்தானதாகவும் இருக்கும்.
  17. சிக்கினில் கொஞ்சமாகத் தயிர், எலுமிச்சை சாறு, உப்பு, மஞ்சள் தூள் சேர்த்து 15 நிமிடங்களுக்குப் பின் சமைத்தால் சிக்கன் பஞ்சு போல் இருக்கும்.
  18. முட்டை கோஸ் சமைக்கும் போது கொஞ்சமாக இஞ்சியைத் துருவிச் சேர்த்துச் சமைத்தால் முட்டை கோஸின் மணம் வாராது அதே சமையல் கூடுதல் சுவையாகவும் இருக்கும்.
  19. கோதுமை மாவில் மோர் சேர்த்துக் கரைத்து தோசை சுட்டால் சுவையாகவும் இருக்கும், அதே சமயம் மணமாகவும் இருக்கும்.
  20. ரசத்திற்கு மிளகு, சீரகம் அரைக்கும் போது அதனுடன் கொஞ்சம் வறுத்த கொள்ளு பருப்பைச் சேர்த்து அரைத்துச் சேர்த்தால் சுவையும் ஆரோக்கியமும் கூடும்.

