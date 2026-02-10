சாஃப்டான சப்பாத்திக்கு ஏற்ற தக்காளி குருமா! இரண்டையும் டக்குனு இப்படி செய்ங்க!

ETV Bharat / lifestyle

சப்பாத்திக்கு சூப்பர் காம்பினேஷனான ஹோட்டல் ஸ்டைல் தக்காளி குருமாவை வீட்டிலேயே சுவையாக எப்படி செய்வது என பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 10, 2026 at 3:36 PM IST

சமையலில் எத்தனை வகைகள் இருந்தாலும், சில காம்பினேஷன்களுக்கு எப்போதும் தனி மவுசு தான். அதில் மிக முக்கியமானது 'குருமா' மற்றும் 'சப்பாத்தி' காம்போ. பொதுவாக குருமா என்றாலே காய்கறிகளை நறுக்கி, நீண்ட நேரம் மெனக்கெட வேண்டும் என்று நினைப்போம். ஆனால், வீட்டில் இருக்கும் தக்காளியை மட்டுமே வைத்து, ஹோட்டல் ஸ்டைலில் நாவூறும் சுவையில் ஒரு குருமாவைச் செய்ய முடியும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தேங்காய், சோம்பு மற்றும் முந்திரியின் க்ரீமி சுவை என அனைத்தையும் ஒன்றாக சாப்பிடும் போது, அதன் ருசியே தனி! "என்னதான் செய்தாலும் ஹோட்டல் குருமா போல வரவில்லையே" என வருத்தப்படுபவரா நீங்கள்? கவலை வேண்டாம்! அதே பக்குவத்தில், மணமும் சுவையும் மாறாமல், சுடச்சுட பஞ்சு போன்ற சப்பாத்தியுடன் இந்த குருமாவை எப்படிச் செய்வது என்று விரிவாகப் பார்ப்போம். இதோ உங்களுக்கான எளிய மற்றும் சுவையான ரெசிபி.

தக்காளி குருமா செய்வது எப்படி?

விழுது அரைக்க தேவையான பொருட்கள்:

  • நறுக்கிய தேங்காய் - 1 கைப்பிடி
  • ஏலக்காய் - 3
  • சோம்பு - 1 டீஸ்பூன்
  • முந்திரி - 5
  • பச்சை மிளகாய் - 1
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

குருமா செய்ய தேவையான பொருட்கள்:

  • நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் - 1 கப்
  • தக்காளி - 3
  • இடித்த பூண்டு - 3 பல்
  • மஞ்சள் தூள் - 1/4 டீஸ்பூன்
  • மிளகாய் தூள் - 1 டீஸ்பூன்
  • மல்லி தூள் - 1/2 டீஸ்பூன்
  • கரம் மசாலா - 1/2 டீஸ்பூன்
  • பிரியாணி இலை - 1
  • சோம்பு - 1 டீஸ்பூன்
  • ஏலக்காய் - 1
  • பட்டை - 2 சின்ன துண்டு
  • கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி - 1 கொத்து
  • பெருங்காயத்தூள் - 1 சிட்டிகை
  • எண்ணெய், உப்பு - தேவையான அளவு
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

செய்முறை:

  • முதலில் மிக்ஸி ஜாரில் தேங்காய், ஏலக்காய், சோம்பு, முந்திரி மற்றும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து, சிறிது தண்ணீர் விட்டு நைசாக அரைத்து தனியாக வைக்கவும்.
  • இப்போது ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும், பிரியாணி இலை, சோம்பு, ஏலக்காய், பட்டை மற்றும் கறிவேப்பிலை சேர்த்துத் தாளிக்கவும்.
  • பின்னர், அதனுடன் பெருங்காயத்தூள், நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் மற்றும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து பொன்னிறமாக வதக்கவும். பிறகு இடித்த பூண்டையும் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும்.
  • பச்சை வாசனை போனதும், தக்காளி மற்றும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து, தக்காளி குழைந்து வரும் வரை வதக்கவும். இப்போது மிளகாய் தூள், மல்லி தூள் மற்றும் கரம் மசாலா சேர்த்து வதக்கவும்.
  • மசாலாவின் பச்சை வாசனை நீங்கியதும், தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விடவும். மசாலா நன்கு கொதித்தவுடன், அரைத்து வைத்துள்ள தேங்காய் விழுதைச் சேர்த்து கலக்கவும்.
  • குருமாவின் பதத்திற்கு ஏற்ப தண்ணீர் சேர்த்து, மிதமான தீயில் மூடி வைக்கவும். குருமாவிலிருந்து எண்ணெய் பிரிந்து வரும்போது, நறுக்கிய கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கினால் கமகமக்கும் தக்காளி குருமா தயார்!

அப்புறம் என்ன? இந்த அருமையான குருமாவை வைத்து சாப்பிட சாஃப்டான சப்பாத்தி எப்படி செய்வது என்பதையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

சாஃப்டான சப்பாத்தி செய்வது எப்படி?

  • கோதுமை மாவு - 1 கப்
  • தண்ணீர் - 1/2 கப்
  • எண்ணெய் - 1 டீஸ்பூன்
  • உப்பு - தேவையான அளவு

செய்முறை:

  • ஒரு அகல பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவு மற்றும் உப்பு சேர்த்து கலக்கவும். பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தண்ணீர் தெளித்து மாவை மிருதுவாகப் பிசையவும்.
  • மாவை நன்கு அழுத்திப் பிசைந்த பின், அதன் மேல் எண்ணெய் தடவி 15-20 நிமிடங்கள் ஊற வைத்தால் சப்பாத்தி இன்னும் மென்மையாக வரும்.
  • இப்போது மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி வைக்கவும். பின்னர், சப்பாத்தி கட்டையில் கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு சேர்த்து உருட்டி வைத்த மாவை மெலிதாக தேய்க்கவும்.
  • இப்போது தோசைக்கல்லை அடுப்பில் ஹைப் பிளேமில் வைத்து தேய்த்த சப்பாத்தியைப் போட்டு இரண்டு பக்கமும் திருப்பி விடவும்.
  • சப்பாத்தி லேசாக உப்பி வரும்போது, துணியாலோ அல்லது கரண்டியாலோ ஓரங்களில் மென்மையாக அழுத்தம் கொடுத்தால் பஞ்சு போல உப்பி வரும்.

அவ்வளவுதான்! பஞ்சு போன்ற மென்மையான சப்பாத்தியுடன், சுடச்சுட தக்காளி குருமாவை வைத்துப் பரிமாறுங்கள். ஒருமுறை இதைச் செய்து சாப்பிடுங்க..அடிக்கடி உங்கள் வீட்டில் இதுதான் ஸ்பெஷல் மெனுவாக இருக்கும்! ட்ரை பண்ணி பாருங்க!

