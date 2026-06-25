ஜிம்முக்கு போக நேரமில்லையா? வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய '10 டாப்' பயிற்சிகள்!
ஃபார்மர்ஸ் கேரி எனும் பயிற்சி கைகளின் பிடிமான சக்தியை அதிகரிப்பதுடன், நீண்ட தூரம் சுமைகளை எளிதாக சுமந்து செல்ல உடலை தயார்படுத்துகிறது.
Published : June 25, 2026 at 1:08 PM IST
நாம் காலையில் படுக்கையை விட்டு எழுந்தது முதல் இரவு தூங்க செல்லும் வரை உடலை வளைத்து, நிமிர்த்தி ஏகப்பட்ட வேலைகளை செய்கிறோம். மாடி படிக்கட்டுகளில் ஏறுவது, கடையில் இருந்து கனமான காய்கறி பைகளை தூக்கி வருவது, கீழே சிதறிய பொருட்களை குனிந்து எடுப்பது, தரையில் உட்கார்ந்து எழுவது என எல்லாமே உடலின் உழைப்பை நம்பித்தான் இருக்கின்றன.
ஆனால், இன்றைய நவீன உலகில் பல மணி நேரம் நாற்காலியிலேயே அமர்ந்திருப்பது மற்றும் மொபைல் திரைகளை பார்த்து கொண்டிருப்பது போன்ற பழக்கவழக்கங்களால், நம் உடலின் இயல்பான அசைவுகள் பலவீனமடைந்து வருகின்றன. ஃப்ட்னஸ் என்றாலே உடல் எடையை குறைப்பதோ அல்லது ஜிம்மிற்கு சென்று சிக்ஸ் பேக் வைப்பதோ என்றுதான் பலரும் நினைக்கிறார்கள்.
ஆனால், உடற்பயிற்சியின் உண்மையான நோக்கம் அதுவல்ல. வயதான காலத்திலும் யாருடைய உதவியும் இல்லாமல், நம்முடைய அன்றாட வேலைகளை நாமே சுயமாகவும், வலியின்றியும் செய்வதே உண்மையான ஆரோக்கியம். அப்படி நம்மை எப்போதும் சுறுசுறுப்பாகவும், தன்னிச்சையாகவும் இயங்க வைக்கக்கூடிய 10 எளிமையான பயிற்சிகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
ஸ்குவாட்ஸ்: நாற்காலியில் உட்கார்ந்து எழுவது, கழிவறையை பயன்படுத்துவது, காரில் ஏறி இறங்குவது போன்ற நம் அன்றாட அசைவுகளின் பிரதிபலிப்புதான் இந்த ஸ்குவாட்ஸ் பயிற்சி. கைகளை முன்னால் நீட்டி, நாற்காலியில் அமர்வது போல பாவனை செய்து மெதுவாக கீழே இறங்கி பின் எழ வேண்டும். இது நம் இடுப்பு, தொடை மற்றும் உடலின் மையப்பகுதியை பலப்படுத்துகிறது. இந்த பயிற்சியை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் முழங்கால் மூட்டுகள் வலுவடையும்.
லஞ்சஸ்: ஒரு காலை முன்னோக்கி வைத்து, மற்றொரு காலை பின்னோக்கி மடக்கி செய்யும் இந்தப்பயிற்சி, உடலின் சமநிலையை மேம்படுத்த மிகவும் உதவுகிறது. நாம் படிக்கட்டுகளில் ஏறும் போதும், தரையில் மண்டியிட்டு ஒரு பொருளை எடுக்கும் போதும் இந்த அசைவுதான் பயன்படுகிறது. இது கால்களுக்கு தனித்தனியாக தேவையான சக்தியையும், இடுப்பு பகுதிக்கு நல்ல நெகிழ்வுத்தன்மையையும் தந்து, கீழே விழுவதை தடுக்கிறது.
ஸ்டெப்-அப்ஸ்: ஒரு சிறிய திண்டு அல்லது படிக்கட்டின் முதல் படியில் ஒரு காலை எடுத்து வைத்து, முழு உடலையும் மேலே தூக்கி, பின் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரும் பயிற்சி இதுவாகும். நாம் பேருந்துகளில் ஏறும் போதும், மாடிப்படிகளில் வேகமாக நடக்கும் போதும் மூச்சு வாங்காமல் இருக்க இந்த பயிற்சி உதவும். இது இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதுடன், கால்களின் சகிப்புத்தன்மையையும் தாங்கு திறனையும் கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
டெட்லிஃப்ட்ஸ்: தரையில் இருக்கும் கனமான வாளி, அரிசி மூட்டை அல்லது மளிகைப் பொருட்களை குனிந்து தூக்கும் போது பலருக்கும் இடுப்பு பிடிப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது. அதை தவிர்க்க டெட்லிஃப்ட் பயிற்சி அவசியம். நேராக நின்று, இடுப்பை மட்டும் பின்னோக்கி தள்ளி, எடையை தரையிலிருந்து சரியான முறையில் தூக்கப் பழகுவதே இப்பயிற்சி. இது கீழ் முதுகு மற்றும் தொடையின் பின்பகுதி தசைகளை வலுவாக்கி, முதுகு வலியை தடுக்கிறது.
புஷ்-அப்ஸ்: தரையில் படுத்து கைகளின் உதவியால் உடலை மேலே தூக்கும் இப்பயிற்சி, கைகள், நெஞ்சு மற்றும் தோள்பட்டை தசைகளுக்கு மிகுந்த வலிமையை தருகிறது. தரையில் கீழே விழுந்துவிட்டால் யாருடைய துணையும் இன்றி நாமாகவே கைகளை ஊன்றி எழுவதற்கு இப்பயிற்சி கை கொடுக்கும். தரையில் செய்ய கடினமாக இருந்தால், ஆரம்பத்தில் வீட்டின் சுவற்றில் கைகளை ஊன்றிக்கூட இப்பயிற்சியை செய்யலாம்.
ரோஸ்: கணினி மற்றும் மொபைல் பயன்பாட்டால் இன்று பெரும்பாலானோர் கூன் விழுந்த முதுகு மற்றும் கழுத்து வலியால் அவதிப்படுகிறார்கள். கயிற்றையோ அல்லது எடையையோ நம் உடலை நோக்கி பின்னோக்கி இழுக்கும் இந்த ரோஸ் பயிற்சி, மேல் முதுகு மற்றும் தோள்பட்டை தசைகளை நேராக்குகிறது. இது தவறான உடல் தோரணையை மாற்றி, நிமிர்ந்த நேர்த்தியான பார்வையைத் தந்து முதுகுத் தண்டுவடத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
ஓவர்ஹெட் பிரஸ்: வீட்டின் உயரமான பரண்களிலோ அல்லது அலமாரிகளிலோ பொருட்களை வைப்பதற்கும், அங்கிருந்து பொருட்களை எடுப்பதற்கும் கைகளை மேலே தூக்க வேண்டியிருக்கிறது. எடை கற்களை கைகளில் பிடித்து தலைக்கு மேலே தூக்கும் இப்பயிற்சி, தோள்பட்டையின் இயக்கத்தை எளிதாக்குகிறது. தோள்பட்டை தசைகள் இறுகி போகாமல் பாதுகாக்கவும், கைகளின் மேல் பகுதிக்கு நல்ல வடிவத்தையும் வலிமையையும் தரவும் இது உதவும்.
ஃபார்மர்ஸ் கேரி: இரண்டு கைகளிலும் சமமான எடைகளை ஏந்திக்கொண்டு நேராக நடப்பதுதான் ஃபார்மர்ஸ் கேரி. நாம் சந்தைக்கு சென்று இரண்டு கைகளிலும் காய்கறி பைகளை தூக்கி கொண்டு நடப்பதும், பயணங்களின் போது சூட்கேஸ்களை சுமந்து செல்வதும் இதற்குச் சிறந்த உதாரணங்கள். இப்பயிற்சி கைகளின் பிடிமான சக்தியை அதிகரிப்பதுடன், நீண்ட தூரம் சுமைகளை எளிதாகச் சுமந்து செல்ல உடலை தயார்படுத்துகிறது.
பிளாங்க்ஸ்: முழங்கைகளையும் கால் விரல்களையும் தரையில் ஊன்றி, உடலை தரைக்கு இணையாக நேர்க்கோட்டில் நிறுத்தும் பயிற்சிதான் பிளாங்க். இது வயிற்று பகுதி மற்றும் உடலின் மைய தசைகளை (Core) இரும்பு போல் பலமாக்குகிறது. வலுவான மையத்தசைகள் இருந்தால் மட்டுமே நம்மால் நீண்ட நேரம் நேராக நிற்கவும் உட்காரவும் முடியும். இது ஒட்டுமொத்த உடலின் வலிமையை அதிகரித்து முதுகுவலியை முழுமையாக குறைக்கிறது.
ஒற்றை கால் சமநிலை: வயதாக ஆக நம் உடலின் சமநிலை திறன் குறைந்து, தடுமாறி கீழே விழும் வாய்ப்புகள் அதிகம். இதை தடுக்க, தினமும் வெறும் தரையில் ஒற்றை காலில் 10 முதல் 30 விநாடிகள் வரை நிற்க பழக வேண்டும். இது கணுக்கால் மற்றும் பாதத் தசைகளை உறுதிப்படுத்துகிறது. நாம் நடக்கும் போது வழுக்கினாலோ அல்லது மேடுபள்ளங்களில் கால் வைத்தாலோ உடல் நிலைதடுமாறாமல் நம்மை பாதுகாக்கும் வித்தை இதற்குள் இருக்கிறது.