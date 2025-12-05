ETV Bharat / lifestyle

கருவளையங்களை போக்க உதவும் 7 சிம்பிள் டிப்ஸ் - வாரத்திற்கு ஒருமுறை ஃபாலோ பண்ணுங்க!

உருளைக்கிழங்கில் இயற்கையான ப்ளீச்சிங் பண்புகள் உள்ளன. இது கண்களுக்குக் கீழே உள்ள கறுப்பு நிறத்தைக் குறைத்து, சருமத்தின் நிறத்தை இலகுவாக்க உதவுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : December 5, 2025

இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கை முறையில், திரைகள் முன் அதிக நேரம் செலவிடுவது, தூக்கமின்மை, மன அழுத்தம் மற்றும் மரபணு காரணங்களால் பலருக்கும் கண்களைச் சுற்றி கருவளையம் ஏற்படுவது ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக மாறிவிட்டது.

கருவளையங்கள் சோர்வாக தோற்றமளிப்பதுடன், நமது தன்னம்பிக்கையையும் குறைக்கலாம். ஆனால், இனி இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். நம் வீட்டிலேயே இருக்கும் எளிய பொருட்களைக் கொண்டு சரிசெய்ய முடியும். கருவளையங்கள் ஏற்பட முக்கியக் காரணம், கண்களுக்குக் கீழே உள்ள மெல்லிய தோலில் ரத்த நாளங்கள் தெரிவது தான். கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சில வீட்டு வைத்தியங்களை செய்வதன் மூலம் ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தவும், கருவளையத்தை குறைக்கவும் முடியும். அவை என்னென்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கெமோமில் டீ பேக்: கெமோமில் டீயில் சக்திவாய்ந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகள் (Anti-inflammatory) உள்ளன. இது கண்களுக்குக் கீழே உள்ள வீக்கத்தைக் குறைத்து, ரத்த நாளங்களை அமைதிப்படுத்துகிறது. கெமோமில் டீ பைகளைச் சிறிது நேரம் ப்ரீட்ஜில் வைத்து, பின்னர் அவற்றை 10-15 நிமிடங்களுக்குக் கண்களின் மீது வைக்கவும். இதனை தூங்குவதற்கு முன் பயன்படுத்துவது சிறந்தது.

வெள்ளரிக்காய்: வெள்ளரிக்காயில் உள்ள லேசான சுருங்கும் பண்புகள் சருமத்தை இறுக்கி, வீக்கம் மற்றும் கருவளையங்களின் தோற்றத்தைக் குறைக்கின்றன. இதில் உள்ள நீர்ச்சத்து சருமத்தை நீரேற்றத்துடன் வைக்க உதவுகிறது. இரண்டு தடிமனான வெள்ளரிக்காய் துண்டுகளைக் குளிர்வித்து, கண்களின் மீது 10 நிமிடங்கள் வைக்கவும்.

புதினா: புதினா இலையில் உள்ள மெந்தோல் ரத்தம் தேங்கி நிற்பதைக் குறைத்து, ரத்த ஓட்டத்தைத் தூண்டுகிறது. இது கருவளையங்களுக்குக் காரணமான நிறமியை (Pigmentation) இலகுவாக்க உதவுகிறது. புதினா இலைகளை அரைத்து, சிறிது நேரம் கண்களின் கீழே தடவி, 10 நிமிடங்கள் கழித்துக் கழுவவும்.

குளிர் ஒத்தடம்: குளிர் ஒத்தடம் ரத்த நாளங்களைச் சுருங்கச் செய்து, வீக்கம் மற்றும் கருவளையங்களின் சிவந்த நிறத்தைக் குறைக்கிறது. ஒரு துணியில் ஐஸ் கட்டியை வைத்து, லேசாக கண்களுக்குக் கீழே ஒத்தடம் கொடுக்கலாம்.

உருளைக்கிழங்கு சாறு: உருளைக்கிழங்கில் இயற்கையான ப்ளீச்சிங் பண்புகள் உள்ளன. இது கண்களுக்குக் கீழே உள்ள கறுப்பு நிறத்தைக் குறைத்து, சருமத்தின் நிறத்தை இலகுவாக்க உதவுகிறது. உருளைக்கிழங்கைத் துருவி அதன் சாற்றை எடுத்து, பஞ்சில் நனைத்து கண்களின் மீது 10-15 நிமிடங்கள் வைக்கவும்.

பாதாம் எண்ணெய்: வைட்டமின் E நிறைந்துள்ள பாதாம் எண்ணெய், மென்மையான கண் சருமத்தை ஆதரித்து, ஈரப்பதத்தை அளிக்கிறது. இது கருவளையங்களை இலகுவாக்க மிகவும் பிரபலமானது. தினமும் இரவு தூங்குவதற்கு முன், சில துளிகள் பாதாம் எண்ணெயைக் கண்களுக்குக் கீழே மெதுவாக மசாஜ் செய்யவும்.

தூக்க நிலையை மாற்றுதல்: தலையை சற்று உயர்த்திப் படுப்பதால், திரவம் அல்லது ரத்தம் கண்களுக்குக் கீழே தேங்குவது தடுக்கப்படுகிறது. இது காலையில் கருவளையங்கள் வீங்கியிருப்பதைக் குறைக்க உதவுகிறது. இந்த வீட்டு வைத்தியங்களை பின்பற்றுவதுடன், போதுமான தூக்கம் மற்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பது ஆகியவை கருவளையங்களை நிரந்தரமாக போக்க முடியும்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

