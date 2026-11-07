விடிந்தால் தீபாவளி - ஸ்வீட் பலகாரம் செய்ய நேரமில்லையா? அப்போ இந்த 5 நிமிட ரெசிபிக்களை செய்து அசத்துங்க!
நாளை தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடும் நிலையில் கடைசி நிமிடத்தில் எளிமையாக செய்து சுவைக்க சில சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ரெசிப்பிக்கள் உங்களுக்காக...
Published : November 7, 2026 at 1:59 PM IST
தீபாவளி பண்டிகை வந்து விட்டாலே, ஒரு வாரத்திற்கு முன்பிருந்தே வீடுகளில் பாரம்பரிய இனிப்பு பலகாரங்களை செய்து, அக்கம் பக்கத்தினருக்கு கொடுத்து உண்டு மகிழ்வது காலங்காலமாக பின்பற்றப்படும் வழக்கமாக இருக்கிறது.
ஆனால் காலம் மாற மாற, இப்போதெல்லாம் பலகாரங்களை கடைகளில் வாங்கி பண்டிகையை கொண்டாடி முடித்து விடுகின்றனர். ஆனால் இந்த ஆண்டு விலைவாசி காரணமாக கடைகளிலும் இனிப்பு, காரங்களின் விலை அதிகரித்திருக்கிறது.
அதனால், நிறைய பேர் வீடுகளில் செய்வதா அல்லது கடையில் வாங்குவதா என்ற குழப்பத்தில் இருக்கின்றனர். நாளை தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படும் நிலையில் கடைசி நிமிடத்தில் எளிமையாக செய்து சுவைக்க சில சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ரெசிப்பிக்கள் உங்களுக்காக...
1. மில்க் கேக்
இந்த ஸ்வீட் செய்ய வெறும் 5 பொருட்கள் இருந்தால் போதும். எளிதாக செய்து விடலாம்.
|தேவையான பொருட்கள்
|அளவு
|பால்
|1 லிட்டர்
|வெல்லம் / நாட்டு சர்க்கரை
|சுவைக்கேற்ப
|நெய்
|2 டேபிள் ஸ்பூன்
|எலுமிச்சைச் சாறு
|சில துளிகள்
|ஏலக்காய் பொடி
|1/4 சிட்டிகை
செய்முறை
- ஒரு லிட்டர் பாலை வாயகன்ற ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி கொதிக்க வைக்க வேண்டும்.
- பால் அரை லிட்டராக சுண்டியதும் அதில் ஏலக்காய் பொடியை சேர்த்து கலந்து விட்டு, எலுமிச்சைச் சாறை சில துளிகள் மட்டும் விட்டு கிளற வேண்டும். இப்போது கொஞ்சம் பால் திரியத் தொடங்கும்.
- இதில், அதில் நாட்டு சர்க்கரை அல்லது பொடித்து வைத்திருக்கும் வெல்லத்தை சேர்த்து கரண்டியால் நன்கு கிளற வேண்டும்.
- இந்த கலவை கெட்டியாக தொடங்கியதும் சிறிது நெய் விட்டு கிளறினால் நன்கு திரண்டு வரும்.
- அடுப்பை அணைத்து விட்டு, நெய் தடவிய தட்டில் கலவையைக் கொட்டி, ஆறியதும் துண்டுகளாக கட் செய்தால் மில்க் கேக் ரெடி!
2. பனீர் மிட்டாய்
இந்த இனிப்பை செய்வதற்கு அடுப்பு கூட தேவையில்லை. 5 நிமிடத்தில் எளிதாக செய்யக்கூடிய ரெசிபி இது. இதில் பனீர் சேர்க்காமல் மற்ற பொருட்களை மட்டும் பயன்படுத்தி செய்தாலும், சுவையான லட்டு கிடைக்கும்.
|தேவையான பொருட்கள்
|அளவு
|பனீர்
|250 கிராம்
|பால் பவுடர்
|1 கப்
|டெசிகேட்டேட் கோகனட்
|1/4 கப்
|பொடித்த முந்திரி
|1/2 கப்
|பொடித்த சர்க்கரை
|1/2 கப் (தேவைக்கேற்ப)
|ஏலக்காய் பொடி
|1/2 டீஸ்பூன்
|குங்குமப்பூ
|15 (தேவைப்பட்டால்)
செய்முறை
- மேற்கூறிய அனைத்து பொருட்களையும் ஒரு வாயகன்ற பாத்திரத்தில் கொட்டி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்திற்கு பிசையவும்.
- டெசிகேட்டேட் கோகனட் சூப்பர் மார்க்கெட்களில் கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்காவிட்டால், தேங்காயை துருவி, நிறம் மாறாமல் வறுத்து அரைத்து பயன்படுத்தலாம்.
- கைகளில் கொஞ்சம் நெய் அல்லது சமையல் எண்ணெயை தொட்டு, பிசைந்து வைத்திருக்கும் மாவை சிறு சிறு லட்டுகளாக உருட்டி எடுத்தால், சுவையான பனீர் மிட்டாய் தயாராகி விடும்.
3. எள் - பேரீச்சை ரோல்ஸ்
இந்த ரெசிபி செய்வதற்கு தேவையான பெரும்பாலான பொருட்கள் நமது வீடுகளிலேயே இருக்கும். இதை செய்வதற்கும் அடுப்பு தேவைப்படாது. அரை மணி நேரத்திற்குள் செய்துவிடலாம். அதே சமயம் இதில் சத்தான பொருட்கள் சேர்ப்பதால் ஆரோக்கியமானதும் கூட!
|தேவையான பொருட்கள்
|அளவு
|வெள்ளை எள்
|3/4 கப்
|பேரீச்சை
|1/2 கப் (விதைகள் நீக்கியது)
|டெசிகேட்டேட் கோகனட்
|1/2 கப்
|நாட்டு சர்க்கரை
|1/4 கப்
|ஏலக்காய் பொடி
|1/2 டீஸ்பூன்
|உப்பு
|1/4 சிட்டிகை
|வெள்ளை மற்றும் கருப்பு எள்
|1 டேபிள் ஸ்பூன் (வறுத்தது)
செய்முறை
- மிக்ஸி ஜாரில் வெள்ளை எள், பேரீச்சை, டெசிகேட்டேட் கோகனட், நாட்டு சர்க்கரை, ஏலக்காய் பொடி, உப்பு ஆகியவற்றை தண்ணீர் சேர்க்காமல் கெட்டியாக அரைக்கவும்.
- அரைத்த கலவையை நீள உருளைகளாக உருட்டி, அதை வறுத்து வைத்திருக்கும் வெள்ளை மற்றும் கருப்பு எள் கலவையில் புரட்டி எடுத்தால் எள் - பேரீச்சை ரோல்ஸ் ரெடி.
4. ரவை பர்ஃபி
ரவையை பயன்படுத்தி வீட்டிலேயே எளிதாக செய்யக்கூடிய ஸ்வீட்டை தீபாவளி பண்டிகை மட்டுமல்லாமல் திடீரென வீட்டிற்கு விருந்தாளிகள் வந்தால் கூட அரை மணி நேரத்தில் செய்து அசத்தி விடலாம்.
|தேவையான பொருட்கள்
|அளவு
|ரவை
|1 கப்
|கடலை மாவு
|1/2 கப்
|நெய்
|1/2 கப்
|சர்க்கரை
|1/2 கப்
|பால் பவுடர்
|1/4 கப்
|ஏலக்காய் பொடி
|1/4 சிட்டிகை
|பாதாம், பிஸ்தா
|தேவைப்பட்டால்
செய்முறை
- வாயகன்ற கடாயில் நெய் விட்டு, ரவை, கடலை மாவு சேர்த்து நன்றாக கிளறவும். பச்சை வாசனை நீங்கி ரவையும், கடலை மாவும் நன்றாக வறுபட்டதும் அடுப்பை அணைக்கவும்.
- மற்றொரு கடாயில் தண்ணீரில் சர்க்கரை சேர்த்து கொதிக்க விடவும். இதற்கு கம்பி பதம் தேவையில்லை.
- ஏற்கனவே வறுத்து வைத்திருக்கும், ரவை - கடலை மாவு கலவையில் சர்க்கரை தண்ணீரை ஊற்றி கட்டிகள் இல்லாமல் நன்று கிளறவும்.
- இதில் பால் பவுடர், ஏலக்காய் பொடியைச் சேர்த்து மீண்டும் நன்றாக கிளறவும். கலவை கெட்டியாகும் போது சிறிது நெய் விட்டு தொடர்ந்து கிளறவும்.
- கலவையிலிருந்து நெய் பிரிந்து வரும் பதத்தில் அடுப்பை அணைத்து நெய் தடவிய தட்டில் கொட்டி, சற்று ஆறியதும் துண்டுகளாக்கவும்.
- வேண்டுமானால் இந்த துண்டுகள் மீது நறுக்கிய பாதாம், பிஸ்தாவை தூவி பிறகு கட் செய்துகொள்ளலாம்.
5. அரிசி முறுக்கு
வீட்டிலிருக்கும் பொருட்களை வைத்தே, மொறுமொறுப்பான மற்றும் சுவையான அரிசி முறுக்கை செய்துவிடலாம். இந்த முறுக்கை செய்தவுடனே சுடச்சுட சாப்பிட்டால் சுவை சூப்பராக இருக்கும்.
|தேவையான பொருட்கள்
|அளவு
|அரிசி மாவு
|1 கிலோ
|பொட்டுக்கடலை மாவு
|1/4 கிலோ
|கடலை மாவு
|1/4 கிலோ
|மிளகாய் தூள்
|தேவைக்கேற்ப
|வெண்ணெய் / நெய்
|2 டேபிள் ஸ்பூன்
|எள்
|50 கிராம்
|ஓமம்
|2 டீஸ்பூன்
|எண்ணெய்
|பொரிக்க
செய்முறை
- ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் அரிசி மாவு, பொட்டுக்கடலை மாவு, கடலை மாவு ஆகியவற்றை சளித்து சேர்த்து நன்றாக கிளறவும்.
- அனைத்து மாவும் ஒன்றாக கலந்தபிறகு அதில் வெண்ணெய் அல்லது நெய், மிளகாய்த்தூள், எள், ஓமம் ஆகியவற்றை சேர்த்து, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் தெளித்து கெட்டியாக சப்பாத்தி மாவு பதத்திற்கு பிசையவும்.
- இந்த மாவை முறுக்கு பிழியும் அச்சில் சேர்த்து விருப்பமான வடிவத்தில் பிழியவும்.
- கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நன்றாக சூடாக்கவும். சூடான எண்ணெயில் பிழிந்து வைத்திருக்கும் மாவை மெதுவாக போட்டு, இருபுறமும் திருப்பி பொன்னிறமாகும் வரை சுட்டெடுத்தால் சுவையான மொறுமொறுப்பான முறுக்கு ரெடி.