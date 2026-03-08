ETV Bharat / lifestyle

கெட்ட கொழுப்பை குறைக்க உதவும் ஐந்து சூப்பர் விதைகள்...என்னென்ன தெரியுமா?

பூசணி விதைகளில் மெக்னீசியம் அதிக அளவில் உள்ளது. இது இதய துடிப்பை சீராக வைக்கவும், ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும் அவசியம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
நமது உடலில் ஓடும் ரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகரிக்கும் போது, அது இதயத்தின் செயல்பாட்டை மெல்ல மெல்ல பாதிக்க தொடங்குகிறது. ஒரு காலத்தில் வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே இருந்த கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் இதயப் பிரச்சனைகள், இன்று வயது வித்தியாசம் இன்றி பலருக்கும் பொதுவான ஒன்றாக மாறிவிட்டது.

இதை தடுக்க என்ன செய்யலாம் என்றால்? உணவே மருந்து என்ற அடிப்படையில், பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளுக்கு நாம் கொடுக்கும் அதே முக்கியத்துவத்தை இந்த விதைகளுக்கும் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்கிறது NIH ஆய்வு.

இவை கொலஸ்ட்ராலைக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல், ரத்த அழுத்தத்தைச் சீராக வைக்கவும், உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகின்றன. நார்ச்சத்து, நல்ல கொழுப்பு மற்றும் தாவர ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த இந்த விதைகள், ரத்த நாளங்களில் படிந்துள்ள தேவையற்ற கொழுப்பைக் கரைக்க உதவுகின்றன. அந்த வகையில், உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பை கரைக்க உதவும் உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

ஆளி விதைகள்: இதய ஆரோக்கியம் என்று வரும்போது ஆளி விதைகளுக்கே முதலிடம். இதில் உள்ள 'ஆல்பா-லினோலெனிக் அமிலம்' மற்றும் கரையும் நார்ச்சத்து, குடலில் கொலஸ்ட்ரால் உறிஞ்சப்படுவதைத் தடுத்து, அதை உடலில் இருந்து வெளியேற்ற உதவுகிறது. ஆளி விதைகளை அப்படியே சாப்பிட்டால் அதன் முழு சத்துக்களும் கிடைக்காது. எனவே, அவற்றை வறுத்துப் பொடி செய்து, தயிர், ஓட்ஸ் அல்லது ஸ்மூத்திகளில் கலந்து சாப்பிடலாம்.

எள்: ஆசிய மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பல நூற்றாண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்படும் எள், வெறும் சுவைக்காக மட்டுமல்ல, ஆரோக்கியத்திற்காகவும் சேர்க்கப்படுகிறது. இதில் உள்ள 'லிக்னான்கள்' மற்றும் தாவர ஸ்டெரால்கள் கெட்ட கொழுப்பைக் குறைத்து, நல்ல கொழுப்பை (HDL) அதிகரிக்கின்றன. மேலும், இது ரத்த அழுத்தத்தைக் குறைத்து வீக்கங்களுக்கு (Inflammation) எதிராகப் போராடுகிறது. எள்ளை வறுத்து உணவுகளில் சேர்க்கலாம் அல்லது எள்ளைத் துவையலாகவோ அல்லது உருண்டைகளாக சாப்பிடலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

பூசணி விதைகள் : பூசணி விதைகளில் மெக்னீசியம் அதிக அளவில் உள்ளது. இது இதய துடிப்பை சீராக வைக்கவும், ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும் அவசியம். இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து இதய வால்வுகளைப் பாதுகாக்கிறது. இவற்றை லேசாக வறுத்து ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிடலாம் அல்லது சாலட்கள் மற்றும் சூப்களில் தூவி உண்ணலாம்.

சியா விதைகள்: மிகச்சிறிய விதைகளான சியா விதைகள், நார்ச்சத்துக்கான களஞ்சியமாகும். வெறும் இரண்டு ஸ்பூன் சியா விதைகளில் 10 கிராம் நார்ச்சத்து உள்ளது. இது செரிமானத்தை மெதுவாக்கி, ரத்தத்தில் கொழுப்பு சேர்வதைத் தடுக்கிறது. இதில் உள்ள ஒமேகா-3 இதயத்திற்கு வலிமை சேர்க்கிறது. தண்ணீரில் ஊறவைத்தால் இவை ஜெல்லி போல மாறும். இதை புட்டிங், பழச்சாறுகள் அல்லது மோர் போன்ற பானங்களில் கலந்து பருகலாம்.

சூரியகாந்தி விதைகள்: சூரியகாந்தி விதைகளில் உள்ள 'பைட்டோஸ்டெரால்கள்' (Phytosterols), மனித உடலில் கொலஸ்ட்ரால் உறிஞ்சப்படுவதைத் தடுத்து, ரத்தத்தில் அதன் அளவை உடனடியாக குறைக்க உதவுகின்றன. இதிலுள்ள வைட்டமின்-E ரத்த நாளங்கள் சேதமடையாமல் பாதுகாக்கிறது. உப்பு சேர்க்காத சூரியகாந்தி விதைகளை மாலை நேர சிற்றுண்டியாகவோ அல்லது வேகவைத்த காய்கறிகளுடன் சேர்த்தோ சாப்பிடலாம்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

