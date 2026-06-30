குழந்தைகளின் பேச்சை முடக்கும் மொபைல்: எச்சரிக்கும் புதிய ஆய்வு!
குழந்தைகள் அழும்போது அவர்களை தேற்றுவதற்கு பெற்றோரை நாடாமல், மொபைல் போன்களை எதிர்பார்க்கும் ஒரு தவறான பழக்கமும் உருவாகியுள்ளது.
Published : June 30, 2026 at 11:13 AM IST
குழந்தைகள் அழும்போது அல்லது அடம் பிடிக்கும்போது அவர்களை சமாதானப்படுத்த கையில் ஸ்மார்ட்போனையோ அல்லது டேப்லெட்டையோ கொடுப்பது இன்று பல வீடுகளில் வழக்கமான ஒன்றாக மாறிவிட்டது. பெற்றோர் சமையல் வேலையாக இருக்கும்போதோ, அல்லது வெளியில் எங்காவது செல்லும்போது குழந்தையை அமைதியாக உட்கார வைக்க நினைக்கும்போதோ இந்த மொபைல் போன்கள் எளிதான ஒரு தீர்வாக தோன்றுகின்றன.
ஆனால், நாம் சாதாரணமாக நினைக்கும் இந்த ஒரு பழக்கம், குழந்தைகளின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியிலும் எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை இங்கிலாந்து பல்கலைக்கழகங்களின் ஆய்வு ஒன்று எச்சரிக்கிறது. இரண்டு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு திட்டமிட்டு தரப்படும் மொபைல் மற்றும் திரை பயன்பாடு அவர்களின் மொழி வளர்ச்சி, தூக்கம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் தேவையற்ற பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது என்று இந்த ஆய்வு விரிவாக விளக்குகிறது.
புதிய ஆய்வின் முக்கிய நோக்கம்
இங்கிலாந்தை சேர்ந்த நான்கு முன்னணி பல்கலைக்கழகங்களின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து, குழந்தைகளிடம் காணப்படும் இந்த திரை பயன்பாடு குறித்து உலகளவில் நடத்தப்பட்ட பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை தொகுத்து ஒரு முக்கியமான ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளனர்.
'ஆக்ஷன் ஆன் டிஜிட்டல் டிவைஸ் இம்மர்சிவ் கண்டிஷன்ஸ்' என்ற குழுவினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த ஆய்வு, இரண்டு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மொபைல் போன் திரைகளை திட்டமிட்டு காட்டுவதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது.
இந்த திரை பயன்பாடு நேரடியாக குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது என்று உறுதியாக கூற முடியாவிட்டாலும், குழந்தைகளிடம் இது ஏற்படுத்தும் எதிர்மறையான மாற்றங்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியவை என்று மருத்துவர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் கூறுகின்றனர்.
குழந்தைகளின் வளர்ச்சியில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்
இந்த ஆய்வின்படி, மிக சிறிய வயதிலேயே குழந்தைகளுக்கு மொபைல் போன்களை தொடர்ந்து கொடுப்பதால், பெற்றோருக்கும் குழந்தைகளுக்குமான நெருக்கம் மற்றும் பாச பிணைப்பு பெருமளவு குறைகிறது. பொதுவாக, குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோரின் முக அசைவுகள் மற்றும் பேச்சுகளை கவனித்தே பேச கற்றுக்கொள்கிறார்கள்.
ஆனால், பெரும்பாலான நேரத்தை திரைகளில் செலவிடுவதால், அவர்களின் மொழி வளர்ச்சி திறன் மிகவும் தாமதமாகிறது. அதுமட்டுமில்லாமல், குழந்தைகள் ஓடி ஆடி விளையாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைந்து, ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதால், சிறு வயதிலேயே உடல் பருமன் போன்ற ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் ஏற்படுகின்றன. மேலும், இது அவர்களின் கண் ஆரோக்கியத்தையும், இரவு நேர தூக்கத்தையும் நேரடியாக பாதிக்கிறது.
உணர்ச்சி ரீதியான மாற்றங்கள்
குழந்தைகள் அழும்போது அவர்களை தேற்றுவதற்கு பெற்றோரை நாடாமல், மொபைல் போன்களை எதிர்பார்க்கும் ஒரு தவறான பழக்கமும் இதனால் உருவாகிறது. இது குழந்தைகளின் உணர்வுப்பூர்வமான வளர்ச்சியை பாதிக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.
தற்போதைய டிஜிட்டல் சூழலில், வீடுகளில் மொபைல் போன் அல்லது டிவியின் பயன்பாட்டை முற்றிலும் தவிர்ப்பது கடினம் என்றாலும், இரண்டு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு என்று தனியாக திரைகளை காட்டுவதால் எந்தவித நன்மையும் ஏற்படுவது இல்லை என்பதை பெற்றோர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
அரசு வழிகாட்டுதல்களின் குறைபாடுகள்
இந்த ஆய்வின் முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளரும், லீட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் ஊடகவியல் துறை விரிவுரையாளருமான ரேஃப் கிளேட்டன் இது பற்றி கூறும்போது, மொபைல் போன் பயன்பாடு குறித்து பெற்றோருக்கு சரியான வழிகாட்டுதல்கள் இல்லாததால், அவர்கள் அறியாமலேயே தங்களின் குழந்தைகளுக்கு இந்த தவறான பழக்கத்தை கற்றுக்கொடுத்து விடுகிறார்கள் என்கிறார்.
தற்போதைய அரசு நடைமுறைகளில், வீடியோ கால்கள் மூலம் பேசுவதற்கோ அல்லது சில கற்றல் செயல்பாடுகளுக்கோ குழந்தைகளுக்கு மொபைல் போன்களை காட்டலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இத்தகைய வழிகாட்டுதல்களை பெற்றோர் தவறாக புரிந்து கொண்டு, மொபைல் பயன்படுத்துவது தவறில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்துவிடுவதால், இந்த வழிகாட்டுதல்களை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள்.
பெற்றோர்களுக்கான விழிப்புணர்வின் தேவை
ஒரு மனிதனின் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிக்கும் அவனது பிறப்பிற்குப் பிந்தைய முதல் 1,001 நாட்கள் மிக முக்கியமான காலகட்டமாகும் என்று முந்தைய மருத்துவ ஆய்வுகள் பலவும் ஏற்கனவே நிரூபித்துள்ளன. எனவே, இந்த முக்கியமான காலகட்டத்தில் பெற்றோர்களை குறை சொல்வதை விட்டுவிட்டு, குழந்தைகளுக்கு மொபைல் போன்களை கொடுப்பதால் ஏற்படும் ஆபத்துகளை பற்றி அவர்களுக்கு முறையான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
ஆராய்ச்சியாளர்களின் முக்கிய கோரிக்கை
மேலும், டிஜிட்டல் சாதனங்களின் பெருக்கம் அதிகரித்து வரும் இச்சூழலில், குழந்தைகளின் ஆரம்பகால மூளை வளர்ச்சியை பாதுகாக்கும் வகையில், இரண்டு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கான திரை பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த அரசுத் தரப்பில் புதிய வழிகாட்டுதல்களையும், விழிப்புணர்வுப் பிரச்சாரங்களையும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று இந்த ஆய்வுக் குழுவினர் அரசு கொள்கை வகுப்பாளர்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
ஆய்வு:
https://www.1001criticaldays.com/article/screen-time-research