டிப்ரஷனை கண்டறியும் 3 நிமிட மொபைல் கேம் - புதிய ஆய்வில் தகவல்!

சூழ்நிலைகள் மாறும்போது, அதற்கேற்ப தங்களின் மனநிலையை அல்லது எதிர்பார்ப்புகளை மாற்றியமைத்து கொள்வதில் மனச்சோர்வு உள்ளவர்கள் பெரும் சவாலை சந்திக்கிறார்கள் என ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

Published : May 29, 2026 at 12:34 PM IST

நம் அன்றாட வாழ்வில் எத்தனையோ விஷயங்களை ரசித்து செய்கிறோம். ஆனால், சில நேரங்களில் நமக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு விஷயம் கூட திடீரென சலிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த சலிப்பும், எதிலும் ஈடுபாடற்ற தன்மையும் வெறும் தற்காலிக சோர்வு அல்ல, அது மனச்சோர்வின் (Depression) தொடக்கமாக கூட இருக்கலாம் என்கிறது ஆய்வு.

பொதுவாக, மனச்சோர்வை கண்டறிவது என்பது நீண்ட மருத்துவ கலந்தாலோசனைகள் மற்றும் மனநலப் பரிசோதனைகள் சார்ந்த ஒரு சிக்கலான செயல்முறையாகும். ஆனால், இப்போது நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் ஸ்மார்ட்போனில் ஆப்பிள் பழங்களை சேகரிக்கும் ஒரு எளிய விளையாட்டின் மூலம், வெறும் மூன்றே நிமிடங்களில் ஒருவருக்கு மனச்சோர்வு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை கண்டறிய முடியும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிரூபித்துள்ளனர்.

நியூயார்க் பல்கலைக்கழகத்தின் (NYU Langone Health) ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேற்கொண்டுள்ள இந்த புதிய ஆய்வு, மனநல மருத்துவ துறையில் ஒரு மிக முக்கிய திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மனச்சோர்வினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் 70 சதவீதம் பேரிடம் 'அன்ஹெடோனியா' (Anhedonia) எனப்படும் ஒரு முக்கிய அறிகுறி தென்படுகிறது.

அதாவது, முன்பு தங்களுக்கு மகிழ்ச்சியளித்த அல்லது லாபகரமாக இருந்த ஒரு விஷயத்தில், நாளடைவில் ஈடுபாடும் மகிழ்ச்சியும் குறையும் நிலை இதுவாகும். இந்த மனநிலையை அடிப்படையாக கொண்டுதான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த எளிய டிஜிட்டல் விளையாட்டை வடிவமைத்துள்ளனர். இந்த ஆய்வு குறித்த முழுமையான விவரங்கள் 'புரசீடிங்ஸ் ஆஃப் தி நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ்' (PNAS) என்ற சர்வதேச அறிவியல் இதழில் வெளியாகியுள்ளன.

ஆப்பிள் விளையாட்டு எப்படி செயல்படுகிறது?

இந்த ஆய்விற்காக ஆராய்ச்சியாளர்கள் மொத்தம் 120 நபர்களை தேர்ந்தெடுத்தனர். இவர்களில் 50 பேர் ஏற்கனவே தீவிர மனச்சோர்வினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், மீதமுள்ள 70 பேர் ஆரோக்கியமான மனநிலை கொண்டவர்கள். இவர்கள் அனைவரிடமும் ஸ்மார்ட்போனில் விளையாடக்கூடிய ஒரு எளிய விளையாட்டு கொடுக்கப்பட்டது.

விளையாட்டின் படி, திரையில் தோன்றும் டிஜிட்டல் மரங்களில் இருந்து விழும் ஆப்பிள் பழங்களை அவர்கள் சேகரிக்க வேண்டும். ஆனால் இதில் ஒரு நிபந்தனை உண்டு. ஒரு மரத்தில் இருந்து விழும் ஆப்பிள்களின் எண்ணிக்கை நேரம் செல்ல செல்லக் குறைந்து கொண்டே வரும். விளையாடுபவர்கள் எப்போது அந்த மரத்தை விட்டுவிட்டு அடுத்த மரத்திற்கு மாறுகிறார்கள் என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் உன்னிப்பாக கவனித்தனர்.

இங்குதான் ஆரோக்கியமான மனிதர்களுக்கும், மனச்சோர்வு உள்ளவர்களுக்கும் இடையே உள்ள மிகப்பெரிய மனோதத்துவ வேறுபாடு கண்டறியப்பட்டது. ஆரோக்கியமான மனிதர்கள் ஒரு மரத்தில் விழும் ஆப்பிள்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து என்ற அளவிற்கு மிகக் குறைவாக குறையும் வரை பொறுமையாக இருந்து பழங்களை சேகரித்தனர். அதன் பிறகே அடுத்த மரத்திற்கு மாறினர்.

ஆனால், மனச்சோர்வு பாதிப்பு உள்ளவர்களோ, ஒரு மரத்தில் இன்னும் எட்டு அல்லது ஒன்பது ஆப்பிள்கள் விழுந்து கொண்டிருக்கும் போதே, அதாவது மரம் இன்னும் அதிக பலன் தந்து கொண்டிருக்கும் போதே, சலிப்படைந்து மிக விரைவாக அந்த மரத்தை விட்டு வெளியேறினர்.

இதன் மூலம், மனச்சோர்வு உள்ளவர்கள் ஒரு செயலில் இருந்து கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியையும் பலனையும் மிக விரைவாக இழந்துவிடுகிறார்கள் என்பதும், அவர்களுக்கு அந்த செயல் தரும் திருப்தி சீக்கிரமே முடிவுக்கு வந்துவிடுகிறது என்பதும் தெளிவாக தெரியவந்தது.

எதிர்பார்ப்புகளும் மாறாத மனநிலையும்

இந்த ஆய்வின் அடுத்த கட்டமாக, பங்கேற்பாளர்களுக்கு பிடித்தமான சில தின்பண்டங்கள் (Snacks) காண்பிக்கப்பட்டு, அவற்றிற்கு அவர்கள் எவ்வளவு விலை கொடுக்கத் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்று கேட்கப்பட்டது. முதலில் அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த உணவுகளும், பின்னர் அவர்களுக்கு பெரிய அளவில் ஈர்க்காத சாதாரண உணவுகளும் கலந்து காண்பிக்கப்பட்டன.

இதில் ஆரோக்கியமான மனிதர்கள், தங்களுக்கு பிடித்தமான உணவைப் பார்த்த பிறகு, அடுத்தடுத்து வந்த சாதாரண உணவுகளை சற்றே குறைவாக மதிப்பிட்டனர். அவர்களின் எதிர்பார்ப்பு மட்டம் தற்காலிகமாக உயர்ந்ததே இதற்குக் காரணம். ஆனால், சில நிமிடங்களிலேயே அவர்கள் தங்களின் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி, சாதாரண உணவுகளையும் சரியாக மதிப்பிட தொடங்கினர்.

ஆனால், மனச்சோர்வு உள்ளவர்களிடம் இந்த மாற்றம் இயல்பாக நிகழவில்லை. அவர்களுக்குப் பிடித்தமான உணவைப் பார்த்துவிட்டு, அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்த பிறகும் கூட, அவர்களின் எதிர்பார்ப்பு மட்டம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப நீண்ட நேரமானது. சூழ்நிலைகள் மாறும்போது, அதற்கேற்ப தங்களின் மனநிலையை அல்லது எதிர்பார்ப்புகளை மாற்றியமைத்து கொள்வதில் மனச்சோர்வு உள்ளவர்கள் பெரும் சவாலை சந்திக்கிறார்கள் என்பதை உணர்த்துகிறது.

சிகிச்சையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

இந்த எளிய தொழில்நுட்பம் எதிர்காலத்தில் மனநல மருத்துவத்தில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. இதன் மூலம் மருத்துவர்கள் மிகக் குறைந்த செலவில், நோயாளிகள் இருக்கும் இடத்திற்கே சென்று (Remote monitoring) அவர்களின் மனநிலையைக் கண்காணிக்க முடியும். மேலும், மனச்சோர்வின் குறிப்பிட்ட வகைகளைக் துல்லியமாகக் கண்டறிந்து, ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் ஏற்றவாறு பிரத்யேக சிகிச்சைகளை (Personalised treatment) வழங்கவும் இது பெரிதும் உதவும் என்கிறது ஆய்வு.

