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கர்ப்ப காலத்தில் தூக்கமின்மையால் தவிக்கும் சமந்தா: கர்ப்பிணிகளுக்கு தூக்கம் ஏன் இவ்வளவு பெரிய போராட்டமாகிறது?

கர்ப்ப காலத்தின் ஐந்தாவது மாதத்திற்கு பிறகு உடல் ரீதியான அசௌகரியங்கள் அதிகமாகும். முதுகு வலி, கால்களில் பிடிப்பு, நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் பொதுவான உடல் வலி ஆகியவை தூக்கத்தை அடிக்கடி கெடுக்கும்.

நடிகை சமந்தா
நடிகை சமந்தா (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 17, 2026 at 12:34 PM IST

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பெண்ணின் வாழ்க்கையில் கர்ப்ப காலம் என்பது பல ஆச்சரியங்களை கொண்டு வரும் அழகான காலகட்டம். குழந்தையின் முதல் அசைவை உணர்வது, அவர்தம் இதய துடிப்பை கேட்பது என பல தருணங்கள் இதில் மகிழ்ச்சி தருபவை. ஆனால், அதே சமயம் பலருக்கும் வெளியில் சொல்ல தெரியாத சில கஷ்டங்களும் இதில் இருக்கத்தான் செய்கின்றன.

அதில் முக்கியமானது, நள்ளிரவு மூன்று மணிக்கு கண் விழித்துக்கொண்டு தூக்கம் வராமல் தவிப்பது. பொதுவாக கர்ப்பமாக இருக்கும் பெண்கள் எப்போதும் தூங்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள் என்றுதான் பலரும் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், உண்மை அதற்கு நேர்மாறாக இருக்கிறது. பல கர்ப்பிணிகளுக்கு இரவில் ஒரு நல்ல தூக்கத்தை பெறுவது என்பது ஒரு பெரிய போராட்டமாகவே மாறிவிடுகிறது.

சமீபத்தில் நடிகை சமந்தா, தனக்கு கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தூக்கமின்மை (Insomnia) பிரச்சனை குறித்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இரவில் தூங்குவதற்கு தான் எவ்வளவு சிரமப்படுகிறேன் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். உண்மையில், கர்ப்ப காலத்தில் தூக்கம் கெடுவது என்பது மிக சாதாரணமான ஒன்றுதான். ஆனால், இதை பற்றிய புரிதல் பலருக்கும் இல்லை. சமந்தாவைப் போலவே நீங்களும் உங்கள் கர்ப்ப காலத்தில் இரவில் தூக்கம் வராமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தால், உங்களுக்கான தொகுப்பு தான் இது.

தூக்கம் ஏன் கெடுகிறது?

கர்ப்ப காலத்தில் ஒரு பெண்ணின் உடலில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக, ஹார்மோன்களின் வேலைப்பாடு மிக தீவிரமாக இருக்கும். ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரோன் போன்ற ஹார்மோன்களின் அளவு உடலில் மிக வேகமாக அதிகரிப்பதால், அது ஒரு பெண்ணின் மனநிலை மற்றும் உடல் ஆற்றலை பாதிப்பதோடு மட்டுமில்லாமல், அவர்களின் தூக்க சுழற்சியையும் முற்றிலுமாக மாற்றிவிடுகிறது.

அடுத்ததாக, குழந்தை வளர வளர படுக்கையில் வசதியாக படுப்பதே ஒரு பெரிய சவாலாக மாறிவிடுகிறது. எந்த பக்கமாக படுத்தால் சௌகரியமாக இருக்கும் என்று யோசிப்பதற்கே பெரும் பாடு பட வேண்டியிருக்கும். இது தவிர, அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு ஏற்படுவதால், இரவில் பலமுறை எழுந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இதுவும் தூக்கம் தடைபடுவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும்.

உடல் உபாதைகளும் மனதின் ஓட்டமும்

கர்ப்ப காலத்தின் ஐந்தாவது மாதத்திற்கு பிறகு உடல் ரீதியான அசௌகரியங்கள் இன்னும் அதிகமாகும். முதுகு வலி, கால்களில் பிடிப்பு, நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் பொதுவான உடல் வலி ஆகியவை தூக்கத்தை அடிக்கடி கெடுக்கும். உடல் மிகவும் சோர்வாக இருந்தாலும், மனம் மட்டும் விழித்து கொண்டே இருக்கும். கர்ப்பம் என்பது உடலை மட்டுமல்ல, மனதையும் மாற்றுகிறது.

பிரசவம் எப்படி இருக்கும், குழந்தையை எப்படி பார்த்து கொள்ள போகிறோம், மருத்துவமனை செலவுகள் என்ன, குழந்தை பிறந்த பிறகு நமக்கு தூக்கமே கிடைக்காதோ என பல எண்ணங்கள் படுக்கைக்கு சென்றதும் மனதில் ஓடத் தொடங்கும். இந்த கவலைகளும் பயமும் தூங்குவதை கடினமாக்கி விடுகின்றன. தொடர்ந்து தூக்கம் இல்லாதபோது, அது பகல் நேரத்தில் அதிக சோர்வையும், எரிச்சலையும் தந்துவிடுகிறது.

நிம்மதியான தூக்கத்திற்கு என்ன செய்வது?

கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் தூக்கமின்மையைப் பெரிய மருந்துகள் இல்லாமல், நம்முடைய அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களில் சில எளிய மாற்றங்களை செய்வதன் மூலமே சரிசெய்து கொள்ள முடியும்.

  • வார இறுதி நாட்கள் உட்பட தினமும் ஒரே குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு படுக்கைக்கு செல்வதையும், காலையில் ஒரே நேரத்திற்கு எழுவதையும் வழக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள்.
  • தூங்குவதற்கு முன்னால் மொபைல் போன் அல்லது லேப்டாப் பயன்படுத்துவதை முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும். இந்தத் திரைகளில் இருந்து வரும் நீல நிற ஒளி, தூக்கத்தை தரும் ஹார்மோன்களின் சுரப்பை பாதித்து, தூக்கத்தை கெடுத்துவிடும்.
  • இரவு நேரத்தில் கனமான உணவுகளை தவிர்த்து, எளிதில் செரிமானமாகும் லேசான உணவுகளை உட்கொள்வது நெஞ்செரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகளை தடுக்கும்.
  • உங்கள் உடலின் ஆரோக்கியத்திற்கு ஏற்ப, மருத்துவரின் ஆலோசனையோடு பகல் நேரத்தில் லேசான நடைப்பயிற்சி அல்லது எளிய உடற்பயிற்சிகளைச் செய்யலாம். இது இரவில் உடல் சோர்வடைந்து எளிதாகத் தூங்க உதவும்.
  • பல கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு இடது பக்கமாக திரும்பிப் படுப்பதே மிகவும் வசதியாக இருக்கும். இது தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்க உதவுவதோடு, முக்கிய ரத்த நாளங்களின் மீதான அழுத்தத்தையும் குறைக்கும்.

மருத்துவரை எப்போது அணுக வேண்டும்?

கர்ப்ப காலத்தில் எப்போதாவது ஒரு நாள் தூக்கம் வராமல் இருப்பது இயல்பானது தான். ஆனால், தொடர்ந்து பல நாட்களாக உங்களால் தூங்க முடியவில்லை என்றாலோ, பகல் நேரத்தில் உங்களால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத அளவிற்கு மிகக் கடுமையான சோர்வு ஏற்பட்டாலோ, உடனடியாக மருத்துவரிடம் பேசுவது அவசியம்.

முக்கியமாக, மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி நீங்களாகவே எந்த விதமான தூக்க மாத்திரைகளையும் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. ஏனெனில், சில மருந்துகள் கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தைக்கு பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம். உங்கள் ஆரோக்கியத்தின் அடிப்படையில் பாதுகாப்பான தீர்வுகளை மருத்துவர்கள் மட்டுமே பரிந்துரைக்க முடியும்.

எப்போதாவது ஒரு நாள் தூக்கத்தை தொலைப்பது என்பது கர்ப்ப காலத்தின் ஒரு பகுதிதான். ஆனால், அதுவே தொடர்கதையாக மாறும்போது அலட்சியமாக இருக்க கூடாது. ஒரு தாயின் நல்ல தூக்கம்தான் அவரது ஆரோக்கியத்தையும், குழந்தையின் வளர்ச்சியையும் உறுதி செய்கிறது.

ஆய்வு:

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TAGGED:

SAMANTHA PREGNANACY
கர்ப்ப காலம்
சமந்தா
INSOMNIA IN PREGNANCY

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