ரோஸ்மேரி வாட்டர் Vs அரிசி கஞ்சி: முடி வளர்ச்சிக்கு யார் எதை பயன்படுத்துவது நல்லது?

Published : May 10, 2026 at 12:36 PM IST

அடர்த்தியான மற்றும் ஆரோக்கியமான கூந்தலை பெற வேண்டும் என்பது நம்மில் பலருடைய விருப்பம். இதற்காக ரசாயனங்கள் கலந்த ஷாம்புகள் மற்றும் எண்ணெய்களை பயன்படுத்துவதை விட, இயற்கை முறைகளை நோக்கி மக்கள் இப்போது அதிகம் திரும்ப தொடங்கியுள்ளனர்.

அந்த வகையில் தற்போது மிகவும் பிரபலமாக பேசப்படுவது ரோஸ்மேரி வாட்டர் மற்றும் அரிசி கஞ்சி (Rice water). இந்த இரண்டுமே வெவ்வேறு குணாதிசயங்களை கொண்டவை. ரோஸ்மேரி வாட்டர் என்பது ரோஸ்மேரி இலைகளை தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து தயாரிக்கப்படுவதாகும். இது தலையின் அடிப்பகுதியான ஸ்கால்ப்பில் ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கப் பயன்படுகிறது.

மறுபுறம், ஆசிய கலாச்சாரத்தில் நீண்ட காலமாகப் பயன்படுத்தப்படும் அரிசி கஞ்சி, முடியின் வலிமையை அதிகரிக்கவும் பளபளப்பைக் கூட்டவும் உதவுகிறது. இந்த இரண்டில் எதைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்பதில் பலருக்கு குழப்பம் இருக்கலாம். அந்த வகையில், உங்கள் முடியின் தன்மை மற்றும் தேவைக்கு ஏற்ப எதை பயன்படுத்தினால் சிறந்த பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.

ரோஸ்மேரி வாட்டர்: முடி வளர்ச்சியை தூண்டும் விதம்

ரோஸ்மேரி ஒரு மூலிகை செடியாகும். இதிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் நீர், தலையின் சருமப் பகுதிக்கு தேவையான புத்துணர்ச்சியை அளிக்கிறது. இதில் உள்ள கார்னோசிக் அமிலம் (Carnosic acid) மற்றும் ரோஸ்மரினி அமிலம் ஆகியவை தலையில் ரத்த ஓட்டத்தை ஊக்குவிக்கின்றன. ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும்போது, முடியின் வேர்க்கால்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் எளிதாக சென்றடைகின்றன. இது முடி உதிர்வை குறைத்து புதிய முடி வளர்வதற்கு தூண்டுகோலாக அமைகிறது.

குறிப்பாக, 'ஸ்கின்மெட்' (SKINmed) இதழில் வெளியான ஓர் ஆய்வு முடிவின்படி, ரோஸ்மேரி சாறு முடி வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதில் 'மினாக்ஸிடில்' (Minoxidil) போன்ற மருத்துவ மருந்துகளுக்கு இணையாகச் செயல்படுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களுக்குத் தொடர்ந்து இதைப் பயன்படுத்திய போது முடியின் அடர்த்தி அதிகரித்திருப்பது உறுதியானது. இது லேசான தன்மை கொண்டது என்பதால், தினமும் தலைக்கு ஸ்ப்ரே செய்தாலும் பிசுபிசுப்புத் தன்மை இருக்காது.

அரிசி கஞ்சி: கூந்தல் வலிமையும் பொலிவும்

அரிசியை ஊறவைத்த அல்லது வேகவைத்த நீர், முடியின் மேற்பரப்பைப் பாதுகாப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இதில் உள்ள ஸ்டார்ச் (Starch) எனப்படும் கஞ்சிப்பசை, முடியின் ஒவ்வொரு இழையின் மீதும் ஒரு மெல்லிய பாதுகாப்புப் படலத்தை உருவாக்குகிறது. இது தலை வாரும்போது அல்லது வெப்பமான சூழலில் முடி உடைவதை தடுக்கிறது. அரிசியில் உள்ள அமினோ அமிலங்கள் முடியை மென்மையாக்கி, சிக்கு விழுவதை குறைக்கின்றன.

பயோமெடிக்கல் ஜர்னல் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் டெக்னிக்கல் ரிசர் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, அரிசி கஞ்சியில் உள்ள 'இனோசிட்டால்' (Inositol) என்ற கார்போஹைட்ரேட், தலை குளித்த பிறகும் முடியிலேயே தங்கி பாதுகாப்பளிக்கிறது. இது முடியின் வேர்க்கால்களை விட, முடியின் நீளம் மற்றும் வலிமைக்கு அதிகப் பலன் தருகிறது. குறிப்பாக வறண்ட கூந்தல் உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த கண்டிஷனராக செயல்படும்.

உங்கள் கூந்தலுக்கு எது பொருந்தும்?

உங்கள் முடி எந்த தன்மையில் இருக்கிறது என்பதை பொறுத்தே எதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும்..

  • முடி மெலிதாக இருப்பது அல்லது சொட்டை விழுவது போன்ற பிரச்சனை இருந்தால், ரோஸ்மேரி வாட்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இது வேர்க்கால்களைத் தூண்டி முடியின் அடர்த்தியை அதிகரிக்கும்.
  • முடி அடிக்கடி உடைவது, அதிக வறட்சி மற்றும் நுனி பிளவு போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்தால் அரிசி கஞ்சி சிறந்தது. இது முடியின் இழைகளை வலுப்படுத்தும்.
  • எண்ணெய் பசை அதிகம் உள்ள சருமம் கொண்டவர்களுக்கு ரோஸ்மேரி வாட்டர் ஒரு நற்பதமான உணர்வை தரும்.
  • அடர்த்தியான மற்றும் சுருள் முடி கொண்டவர்களுக்கு, முடியைச் சீராக வைத்திருக்க அரிசி கஞ்சி உதவும்.

எப்படி பயன்படுத்துவது?

ரோஸ்மேரி வாட்டரை தயாரித்த பிறகு ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி வைத்துக்கொண்டு, தினமும் காலையிலோ அல்லது இரவு தூங்கும் முன்போ தலையில் தடவி லேசாக மசாஜ் செய்யலாம். இது விரைவில் காய்ந்துவிடும் என்பதால் தலை குளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

ஆனால், அரிசி கஞ்சியை பயன்படுத்தும்போது சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். இதனை தலைக்கு குளிக்கும்போது ஒரு கண்டிஷனர் போல பயன்படுத்திவிட்டு, சில நிமிடங்கள் கழித்து அலசிவிட வேண்டும். அதிக நேரம் அரிசி கஞ்சியை அப்படியே தலையில் விட்டால், அதில் உள்ள புரதம் முடியை மிகவும் கடினமாக்கிவிட வாய்ப்புள்ளது. சிலருக்கு அரிசி கஞ்சியை புளிக்க வைத்து பயன்படுத்தும் பழக்கம் உண்டு, இது கூடுதல் சத்துக்களைதந்தாலும் ஒருவித வாடையை ஏற்படுத்தும்.

இன்றைய அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களில், நம்முடைய முடியின் ஆரோக்கியத்திற்கு இரண்டுமே தனித்துவமான நன்மைகளைத் தருகின்றன. முடி வளர வேண்டும் என்று விரும்புபவர்கள் ரோஸ்மேரி வாட்டரையும், இருக்கும் முடியைப் பாதுகாத்து பளபளப்பாக வைத்திருக்க விரும்புபவர்கள் அரிசி கஞ்சியையும் தேர்வு செய்யலாம். தேவைப்பட்டால் வாரத்தில் சில நாட்கள் ரோஸ்மேரியையும், தலை குளிக்கும் நாட்களில் அரிசி கஞ்சியையும் மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்துவது முழுமையான பலனை தரும்.

ஆய்வு:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25842469/

https://biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.008671.php

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

