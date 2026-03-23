'ராக்..பேப்பர்..சிசர்..' ஆட்டிசம் சிகிச்சைக்கு உதவும் எளிய விளையாட்டு - ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு!

ஆட்டிசம் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு மற்றவர்களின் முகபாவனைகளை புரிந்துகொள்வதிலோ அல்லது அவர்களின் எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்வதிலோ சிரமம் இருக்கும்.

Getty Images
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 23, 2026 at 11:10 AM IST

சிறுவயதில் நண்பர்களுடன் கூடி நின்றாலே போதும், சட்டென கைகளை நீட்டி ‘ராக்.. பேப்பர்.. சிசர்..’ விளையாட தொடங்கிவிடுவோம். விளையாடுவதற்கு வேறு எந்த பொருளும் தேவையில்லை, நம் கைகளே போதும். எதிரே இருப்பவர் ராக் வைப்பாரா, பேப்பர் வைப்பாரா அல்லது சிசர் வைப்பாரா என்று கணிக்க முயலும் அந்த இரண்டு நொடித் தவிப்பு இருக்கிறதே, அதுதான் இந்த விளையாட்டின் சுவாரஸ்யமே.

இது வெறும் பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு மட்டுமல்ல, எதிரில் இருப்பவரின் மனதை கணிக்க முயலும் ஒரு நுட்பமான உளவியல் போர் என்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? சமீபத்தில் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள சூரிச் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், இந்த எளிய விளையாட்டை வைத்து ஒரு வியக்கத்தக்க முடிவை கண்டறிந்துள்ளனர். A neural signature of adaptive mentalization என்ற தலைப்பில் இந்த ஆய்வு வெளியாகியுள்ளது.

நாம் இந்த விளையாட்டை விளையாடும்போது, எதிராளி தனது உத்தியை மாற்றினால், நாமும் எவ்வளவு வேகமாக நம் முடிவை மாற்றிக்கொள்கிறோம் என்பதை நம் மூளையின் செயல்பாடுகளை வைத்தே துல்லியமாக கணிக்க முடியும் என்கிறது இந்த ஆய்வு. மிக முக்கியமாக, சமூகத்தில் மற்றவர்களோடு பழகுவதில் சிரமம் இருக்கும் ஆட்டிசம் போன்ற பாதிப்பு உடையவர்களுக்கு, எதிர்காலத்தில் சிறந்த சிகிச்சைகளை உருவாக்க இந்த கண்டுபிடிப்பு ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறது.

மற்றவர்களின் மனதை வாசிப்பது எப்படி?

நாம் ஒருவரிடம் பழகும்போது, அவரை பற்றி ஒரு பிம்பத்தை நம் மனதில் வைத்திருப்போம். ஆனால், அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் எதிர்பாராத விதமாக நடந்து கொள்ளும்போது, "அவர் இப்படிப்பட்டவர் இல்லை" என்று நம் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்கிறோம். இதை அறிவியலில் மற்றவர்களின் நோக்கம் மற்றும் எண்ணங்களை தொடர்ந்து கணித்துக்கொண்டே இருப்பது என்கிறார்கள்.

ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த விளையாட்டை பயன்படுத்தி, எதிரில் இருப்பவர்கள் தனது நகர்வை மாற்றும்போது, விளையாடுபவரின் மூளையில் என்ன நடக்கிறது என்பதை ஸ்கேன் மூலம் கவனித்தனர். இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், பெரும்பாலானவர்கள் எதிராளியின் மாற்றத்திற்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றிக்கொண்டாலும், அந்த மாற்றத்தின் வேகம் ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபட்டது. சிலர் உடனே சுதாரித்து கொண்டனர், சிலரோ பழைய முடிவிலேயே பிடிவாதமாக இருந்து மீண்டும் தோற்றனர்.

மூளையில் அடிக்கும் ‘அலர்ட்’ மணி

நாம் ஒருவரை பற்றி தவறாக கணித்துவிட்டால் அல்லது எதிராளி நம்மை ஏமாற்றினால், மூளையின் சில பகுதிகள் உடனே ‘அலர்ட்’ ஆகின்றன. மூளையின் முன்பகுதி மற்றும் மற்றவர்களின் எண்ணங்களை பற்றி சிந்திக்கும் பகுதிகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு, "இனிமேல் இப்படி விளையாடாதே, மாற்று வழியை யோசி" என்று நமக்குகட்டளையிடுகின்றன. இந்த செயல்பாடு சரியாக நடக்கும்போதுதான், ஒருவரால் சமூகத்தில் மற்றவர்களோடு வளைந்து கொடுத்து பழக முடிகிறது.

இந்த ஆய்வில், 90 சதவீத நபர்களிடம் ஒரே மாதிரியான ஒரு மூளை செயல்பாட்டு மாற்றத்தை கவனித்தனர். இதை வைத்து, ஒரு நபர் நிஜ வாழ்க்கையில் மற்றவர்களின் உணர்வுகளை எப்படி புரிந்துகொள்வார், எந்த அளவுக்கு ‘சமூகத் திறன்’ கொண்டவர் என்பதை ஆராய்ச்சியாளர்களால் முன்கூட்டியே சொல்ல முடிந்தது.

ஆட்டிசம் சிகிச்சையில் புதிய நம்பிக்கை

இந்த கண்டுபிடிப்புதான் ஆட்டிசம் மற்றும் பார்டர்லைன் பெர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் (BPD) போன்ற குறைபாடுகள் உள்ளவர்களுக்கு பெரிய நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது. பொதுவாக, ஆட்டிசம் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு மற்றவர்களின் முகபாவனைகளை புரிந்துகொள்வதிலோ அல்லது அவர்களின் எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்வதிலோ சிரமம் இருக்கும்.

இதுவரை, இவர்களுக்கு சிகிச்சைகள் அளிக்கும்போது, அவர்களின் முன்னேற்றத்தை அளவிடுவது கடினமாக இருந்தது. ஆனால், இனி இந்த எளிய விளையாட்டு மற்றும் மூளை ஸ்கேன் மூலம், அவர்களின் மூளை எங்கே தடுமாறுகிறது, சிகிச்சைக்கு பிறகு அவர்களின் சமூக திறன் எந்த அளவுக்கு மேம்பட்டுள்ளது என்பதை அறிவியல் பூர்வமாக, துல்லியமாக அளவிட முடியும் என தெரியவந்துள்ளது.

நம் வாழ்வோடு எப்படி இது ஒன்றுகிறது?

நிஜ வாழ்க்கையும் இந்த விளையாட்டைப் போன்றதுதான். நாம் ஒருவரைப் பற்றி ஒரு அபிப்பிராயம் வைத்திருப்போம். ஆனால் அவர் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் வேறு மாதிரி நடந்துகொள்வார். அப்போது "அவர் ஏன் இப்படி மாறினார்?" என்று குழம்பாமல், புதிய சூழலுக்கு ஏற்ப நம் மனதை மாற்றிக்கொள்வதுதான் சிறந்த சமூக திறன்.

இதையும் படிங்க:

50% டைப் 2 சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு 'கணையத்தில்' கொழுப்பு - புதிய சவாலில் இருந்து மீள்வது எப்படி?

கர்ப்பகால உயர் ரத்த அழுத்தம்: நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருப்பதே காரணம் - ஆய்வில் தகவல்!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

