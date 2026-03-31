ஃபேஸ் சீரம் தடவ சரியான முறை எது? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் விவரம்!

Published : March 31, 2026 at 4:19 PM IST

சருமப் பராமரிப்பு என்பது ஏதோ விசேஷ நாட்களுக்கு மட்டும் செய்வது என்ற நிலை மாறி, இன்று பலருக்கும் அது அன்றாட கடமைகளில் ஒன்றாக ஆகிவிட்டது. காலையில் வேலைக்கு கிளம்பும் அவசரமாக இருக்கட்டும் அல்லது இரவு களைப்பாக வீட்டிற்கு வரும் நேரமாக இருக்கட்டும், முகத்தை கழுவி எதாவது ஒரு கிரீம் தடவுவது நமக்கு பழகிப்போன ஒன்று.

சோப்பு, ஃபேஸ் வாஷ், மாய்ஸ்சரைசர் எனப் பயன்படுத்திய வரிசையில் இப்போது 'சீரம்' (Serum) முக்கியமான இடத்தை பிடித்துள்ளது. கடைகளுக்கு சென்றாலோ அல்லது ஆன்லைனில் பார்த்தாலோ விதவிதமான சீரம்கள் கண்ணில் படுகின்றன. ஆனால், இதை எதற்காகப் பயன்படுத்த வேண்டும், எந்த வரிசையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் பலருக்கும் குழப்பம் இருக்கிறது.

சில நேரங்களில் தவறான முறையில் பயன்படுத்துவதால் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைப்பதில்லை. இப்படியிருக்க, உங்கள் சருமத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ப சரியான சீரமைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதைச் சரியான முறையில் அப்ளை செய்வது எப்படி என்பதைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

சீரம் என்றால் என்ன?

ஃபேஸ் சீரம் என்பது திரவ வடிவில் இருக்கும் ஒரு சருமப் பராமரிப்புப் பொருள். இதில் சருமத்திற்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் ஆக்டிவ் உட்பொருட்கள் (Active ingredients) அதிக செறிவூட்டப்பட்ட நிலையில் இருக்கும். இது மாய்ஸ்சரைசர்களை விட அடர்த்தி குறைவாக இருப்பதால், சருமத்தின் ஆழமான அடுக்குகளுக்குள் மிக எளிதாகச் சென்று வேலை செய்யும்.

வைட்டமின் சி, ஹைலூரோனிக் அமிலம் அல்லது ரெட்டினால் போன்ற உட்பொருட்கள் இதில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை சருமத்தில் உள்ள சுருக்கங்கள், கரும்புள்ளிகள் மற்றும் வறட்சியைப் போக்கி ஆரோக்கியமான பொலிவைத் தர உதவுகின்றன.

ஸ்டெப் 1: முகத்தைச் சுத்தப்படுத்துதல்

சீரமைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னால் முகம் சுத்தமாக இருப்பது மிக அவசியம். நாள் முழுவதும் நம் முகத்தில் படியும் தூசி, எண்ணெய் மற்றும் வியர்வை சரும துவாரங்களை அடைத்து வைத்திருக்கும். ஒரு மென்மையான ஃபேஸ் வாஷ் அல்லது க்ளென்சர் கொண்டு முகத்தை நன்றாக கழுவ வேண்டும்.

இப்படி செய்வதால் சருமத்தில் உள்ள அழுக்குகள் நீங்கி, நாம் அடுத்து பயன்படுத்தும் சீரம் சருமத்திற்குள் தடையின்றி ஊடுருவ வழிவகுக்கும். அழுக்கான முகத்தில் சீரம் தடவினால் அது பலன் தராது என்பதுடன் பருக்கள் வரவும் வாய்ப்புள்ளது.

ஸ்டெப் 2: டோனர் பயன்படுத்துதல்

முகம் கழுவிய பிறகு, சருமத்தின் பி.எச் (pH) அளவை சீராக வைக்க டோனர் பயன்படுத்துவது நல்லது. இது சரும துவாரங்களைச் சுருக்கி, முகத்தை புத்துணர்ச்சியாக வைக்க உதவும். உங்கள் சருமம் உணர்திறன் கொண்டதாக இருந்தால், அதற்கு ஏற்றவாறு ஆல்கஹால் இல்லாத டோனரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். டோனர் பயன்படுத்திய பிறகு முகம் லேசான ஈரப்பதத்துடன் இருக்கும்போதே அடுத்த படிக்கு செல்வது சிறந்தது. இது சீரம் சருமத்தில் நன்றாக பரவுவதற்கு உதவியாக இருக்கும்.

ஸ்டெப் 3: சீரமை விரல் நுனியில் எடுத்தல்

சீரமை நேரடியாக உள்ளங்கையில் ஊற்றித் தேய்க்கக் கூடாது. இப்படி செய்தால் பாதிப் பொருள் உள்ளங்கையிலேயே தங்கிவிடும். அதற்குப் பதிலாக, 2 முதல் 3 சொட்டுகள் மட்டும் எடுத்து உங்கள் விரல் நுனிகளில் வைத்து கொள்ளவும்.

சீரம் பாட்டிலில் இருக்கும் டிராப்பர் (Dropper) முகத்தில் நேரடியாக படாமல் பார்த்துக் கொள்வது அவசியம், இல்லையெனில் பாட்டிலுக்குள் கிருமிகள் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. குறைவான அளவு சீரமே முகத்திற்கு போதுமான பலனைத் தரும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

ஸ்டெப் 4: ஒற்றி எடுத்தலும் மசாஜ் செய்தலும்

சீரமை முகத்தில் தடவும்போது வேகமா தேய்க்க கூடாது. விரல் நுனியில் உள்ள சீரமை முகம் மற்றும் கழுத்து பகுதிகளில் மெதுவாக ஒற்றி எடுக்க (Dabbing) வேண்டும். இது ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, சீரம் சருமத்தின் உள்ளே இறங்க உதவும். அதன் பிறகு, லேசான அழுத்தத்துடன் வட்ட வடிவில் மசாஜ் செய்து முகமெங்கும் சமமாக பரப்பவும். இப்படி செய்வதால் சருமம் இயற்கையான பொலிவை பெறுவதுடன், சீரம் முழுமையாக சருமத்தால் உறிஞ்சப்படுவதை உறுதி செய்யலாம்.

ஸ்டெப் 5: சிறிது நேரம் காத்திருக்கவும்

சீரமை தடவிய உடனே அடுத்த கிரீம்களை பயன்படுத்த வேண்டாம். சீரம் சருமத்திற்குள் முழுமையாக இறங்குவதற்கு குறைந்தது 20 முதல் 25 நிமிடங்கள் வரை அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும். இந்த இடைவெளி மிக முக்கியமானது.

அப்போதுதான் அதிலுள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் வேலை செய்ய தொடங்கும். உடனடியாக மாய்ஸ்சரைசர் தடவினால், சீரம் அதோடு கலந்து அதன் வீரியம் குறைந்துவிடக்கூடும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மற்ற வேலைகளை கவனிக்கலாம்.

ஸ்டெப் 6: மாய்ஸ்சரைசர் மற்றும் கிரீம்

கடைசியாக, சீரம் கொடுத்த ஈரப்பதத்தை சருமத்திலேயே தக்க வைக்க ஒரு நல்ல மாய்ஸ்சரைசர் அல்லது ஃபேஸ் கிரீம் தடவ வேண்டும். இது ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கு போல செயல்பட்டு, சீரம் காற்றில் ஆவியாகாமல் தடுக்கும். இரவு நேரத்தில் இந்த முறையை பின்பற்றினால் காலையில் முகம் மென்மையாகவும், பொலிவாகவும் இருக்கும். உங்கள் சருமத்திற்குத் தகுந்தவாறு ஜெல் அல்லது கிரீம் வகை மாய்ஸ்சரைசரைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பயன்படுத்தி உங்கள் சருமப் பராமரிப்பை முழுமை செய்யலாம்.

இதையும் படிங்க:

தினமும் சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்த தயங்கும் ஆண்கள்: வயதான தோற்றம் சீக்கிரம் வரணுமா?

வாட்டர் பர்த்: பிரசவ வலியை குறைக்குமா?

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

