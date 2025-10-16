தீபாவளிக்கு புழுங்கல் அரிசியில் ரிப்பன் பக்கோடா செய்வோமா? எப்படினு பாருங்க!
புழுங்கல் அரிசி பயன்படுத்தி இந்த தீபாவளிக்கு சுவையான மற்றும் மொறு மொறுப்பான ரிப்பன் பக்கோடா செய்வது எப்படி என தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க.
Published : October 16, 2025 at 2:21 PM IST
தீபாவளி என்றதும் அனைவரின் நினைவிற்கும் முதலில் எட்டுவது பலகாரம் தான். தீபாவளிக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே வீட்டில் உள்ளவர்கள் தடல் புடலாக பலகாரம் செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள். அதிரசம், குலாப் ஜாமுன் போன்ற இனிப்பு வகைகள் முதல் முறுக்கு, சீடை போன்ற காரமான பலகாரங்கள் வரை அனைத்தும் சாப்பிடுவதற்கு அவ்வளவு ருசியாக இருக்கும்.
உங்க வீட்டிலும் பலகாரம் செய்ய தொடங்கிவிட்டீர்களா? அப்ப, இந்த முறை வழக்கத்திற்கு சற்று மாறாக இந்த ரிப்பன் பக்கோடாவையும் செய்து பாருங்க. ஓலை பக்கோடா, சீவல், ரிப்பன் முறுக்கு என வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டாலும் சுவை அருமையாக இருக்கும். அப்புறம் என்ன யோசனை? கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ரெசிபியை ஃபாலோ செய்து பக்குவமாய் ரிப்பன் பக்கோடா செய்து சாப்பிடுங்க.
ரிப்பன் பக்கோடா செய்ய தேவையான பொருட்கள்:
- இட்லி அரிசி/புழுங்கல் அரிசி - 5 கப்
- பொட்டுக்கடலை - 1 3/4 கப் (200 கிராம்)
- பூண்டு - 30 பூண்டு பல்
- சோம்பு - 1/2 டேபிள் ஸ்பூன்
- மிளகாய் தூள் - 1 1/2 டீஸ்பூன்
- கருப்பு/வெள்ளை எள் - 2 டீஸ்பூன்
- பெருங்காயத்தூள் - 1 டீஸ்பூன்
- காய்ச்சின எண்ணெய் - 1/3 கப்
- உப்பு, பொரிப்பதற்கு எண்ணெய் - தேவையான அளவு
ரிப்பன் பக்கோடா செய்வது எப்படி?
- முதலில் அரிசியை நான்கு முதல் ஐந்து முறை தண்ணீரில் நன்கு கழுவி, ஊறவைக்கவும். 3 மணி நேரத்திற்கு பின் தண்ணீரை வடிகட்டி மிக்ஸி அல்லது கிரைண்டரில் அரைக்கவும்.
- மாவை குருனை எதுவும் இல்லாமல், வெண்ணெய் போல் நைசாக அரைத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வைக்கவும்.
- இப்போது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் பொட்டுக்கடலையை சேர்த்து நைசாக அரைக்கவும். பின்னர், சலித்து ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் மாற்றி வைக்கவும். பின்னர், அதே மிக்ஸி ஜாரில் பூண்டு, சோம்பு மற்றும் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து வழுவழுப்பாக அரைத்து வடிகட்டவும்.
- இதனை அரைத்து வைத்த பொட்டுக்கடலை மாவுடன் சேர்க்கவும். அதனுடன் மிளகாய் தூள், எள், பெருங்காயத்தூள், உப்பு சேர்க்கவும். பின்னர், அரைத்து வைத்த இட்லி மாவையும் சேர்த்து அனைத்தையும் ஒன்றாக கலந்து விடவும். இப்போது உப்பு, காரம் சுவை பார்த்து தேவைப்பட்டால் சேர்க்கவும்.
- இறுதியாக காய்ச்சி வைத்த சூடான எண்ணெய் சேர்த்து, சப்பாத்தி மாவை விட இன்னும் சற்று மிருதுவாகவும் கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும் பதத்திற்குக் கொண்டு வரவும். இப்போது ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கவும்.
- அடுத்ததாக, முறுக்கு பிழியும் குழலில் ரிப்பன் பக்கோடா செய்வதற்கான அச்சை வைத்து, பிசைந்து வைத்த மாவை முறுக்கு குழலில் நிரப்பவும். இப்போது மாவை, எண்ணெயில் நேரடியாக ரிப்பன் வடிவில் மெல்லிய கீற்றுகளாக வட்டமாகப் பிழிந்து விடவும்.
- ஒரு புறம் பக்கோடாவின் சலசலப்பு அடங்கி, பொன்னிறமாக மாறும் வரை காத்திருந்து மறுபுறம் திருப்பி போட்டு நன்கு வெந்ததும், எண்ணெயை வடித்து எடுத்தால் சுவையான மற்றும் மொறு மொறுப்பான ரிப்பன் பக்கோடா ரெடி.
குறிப்பு:
- பொட்டுக்கடலையை மிக்ஸியில் அரைத்து, சலித்து பயன்படுத்தினால் மாவு மிகவும் மென்மையாக இருக்கும்
- மாவில் சூடான எண்ணெய் அல்லது வெண்ணெயை உருக்கி பயன்படுத்தலாம்
- மாவு மிகவும் கெட்டியாக இருந்தால், பக்கோடா கடினமாகவும், மொறுமொறுப்பு இல்லாமலும் இருக்கும்
- சுட்டு வைத்த பக்கோடா முற்றிலும் ஆறியவுடன் காற்றுப் புகாத டப்பாவில் சேமித்து வைத்தால் நீண்ட நாட்களுக்கு மொறுமொறுப்புடன் இருக்கும்.