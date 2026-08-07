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சிறப்பு குழந்தைகளின் வாழ்க்கையை மாற்றும் பூனைகள்: சர்வதேச ஆய்வில் சுவாரஸ்யமான தகவல்!

பூனைகளுக்கு புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொடுத்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 44 சதவீதத்தில் இருந்து 94% உயர்ந்தது. பூனைகளை நடைப்பயிற்சிக்கு அழைத்து சென்றவர்களின் எண்ணிக்கை 28 சதவீதத்தில் இருந்து 78% கூடியது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 7, 2026 at 3:22 PM IST

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வளர்ச்சி சார்ந்த குறைபாடுகள், உடலியல் அல்லது கற்றல் சவால்கள் மற்றும் சமூக-நடத்தை சார்ந்த பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் குழந்தைகளுக்கு விலங்குகள் மூலமாக அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் (Animal-assisted interventions) பெரும் நன்மைகளை தருகின்றன.

இதுவரை இத்தகைய முயற்சிகளில் நாய்களும் குதிரைகளுமே முதன்மையாக கருதப்பட்டு வந்தன. ஆனால், வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் பூனைகளும் குழந்தைகளுடன் இணைந்து செயல்பட்டு அவர்களது வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதை ஒரு புதிய ஆய்வு நிரூபித்துள்ளது.

அமெரிக்காவின் ஒரேகான் மாநிலப் பல்கலைக்கழகம் (Oregon State University) நடத்திய இந்த ஆய்வில், பூனைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் திட்டமானது சிறப்பு குழந்தைகளின் நற்பண்புகளை வளர்ப்பதோடு, பூனைகளுக்கும் குழந்தைகளுக்குமான பிணைப்பையும், பூனைகளின் சமூக நடத்தையையும் கணிசமாக உயர்த்துவதாக தெரியவந்துள்ளது. வெறும் அமைதியான செல்லப்பிராணியாக மட்டுமே பார்க்கப்பட்ட பூனைகள், இனி சிறப்பு குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் சிறந்த நண்பனாக மாற தொடங்கியுள்ளன.

பூனைகளும் மனிதர்களும்: ஒரு புதிய பரிணாமம்

மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்குமான தொடர்புகள் குறித்த ஆய்வுகளில் பூனைகளின் பங்கு பெரும்பாலும் குறைவாகவே மதிப்பிடப்பட்டு வந்துள்ளது. ஆனால், நாய் போன்றே பூனைகளும் சமூகப் பண்புகள் கொண்டவை. மனிதர்களுடன் ஆழமான பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் திறன் கொண்டவை என்பதை இந்த ஆய்வு தெளிவுபடுத்துகிறது.

தற்போது மக்களிடையே பூனைகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பது மற்றும் பூனைகளை நடைப்பயிற்சி, முகாம் போன்ற இடங்களுக்கு அழைத்து செல்லும் கலாச்சாரம் அதிகரித்து வரும் சூழலில், இந்த ஆய்வு மிக முக்கியமான ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

ஆய்வு நடத்தப்பட்ட முறை

ஒரேகான் மாநிலப் பல்கலைக்கழகத்தின் மனித-விலங்கு இடைவினை ஆய்வாளர் பேராசிரியர் மோனிக் உடெல் மற்றும் உடலியக்கவியல் பேராசிரியர் மேகன் மெக்டொனால்டு ஆகியோர் இணைந்து இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டனர். 8 முதல் 17 வயதுடைய 36 சிறப்பு குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களின் வீட்டில் வளர்க்கப்படும் பூனைகள் இதில் உட்படுத்தப்பட்டன.

  • பயிற்சி குழு: பங்கேற்பாளர்களில் பாதிப் பேருக்கு 6 வாரங்கள், வாரம் 45 நிமிடங்கள் வீதம் சிறப்பு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டன. பூனையை 'உட்கார்' (Sit), 'அருகில் வா' (Come) போன்ற கட்டளைகளுக்குப் பழக்குவது மற்றும் வாராந்திர வீட்டுப்பாடங்களைச் செய்வது இதில் அடங்கும்.
  • கட்டுப்பாட்டுக் குழு: மீதிப் பேருக்கு எந்த பயிற்சியும் அளிக்கப்படவில்லை.

குழந்தைகளிடம் பூனையை பராமரிக்கும் பொறுப்பு, பூனையிடம் நடந்து கொள்ளும் முறை மற்றும் பிணைப்பு குறித்து மூன்று வெவ்வேறு கட்டங்களில் (ஆய்வுக்கு முன், பயிற்சி முடிந்து 6 வாரங்களுக்குப் பின், ஆய்வு தொடங்கி 1 ஆண்டுக்குப் பின்) கருத்துக்கணிப்புகள் நடத்தப்பட்டன. மேலும், பூனைகளின் நடத்தையை வீடியோ பதிவு செய்து, அவை குழந்தைகளுடன் எவ்வளவு நேரம் நெருக்கமாக செலவிடுகின்றன என்பதும் துல்லியமாக கணக்கிடப்பட்டது.

குழந்தைகளிடம் தெரிந்த மாற்றம்

பயிற்சி பெற்ற குழந்தைகளிடையே பூனையைப் பராமரிக்கும் பொறுப்புணர்வு கணிசமாக அதிகரித்தது. ஆனால், பயிற்சி பெறாத கட்டுப்பாட்டுக் குழுவில் இது குறைந்திருந்தது.

பூனைகளுக்கு புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொடுத்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 44 சதவீதத்தில் இருந்து 94 சதவீதமாக உயர்ந்தது. பூனைகளை நடைப்பயிற்சிக்கு அழைத்து சென்றவர்களின் எண்ணிக்கை 28 சதவீதத்தில் இருந்து 78 சதவீதமாகக் கூடியது.

அனைத்துக் குழந்தைகளும் 6 பயிற்சி வகுப்புகளிலும் முழுமையாகப் பங்கேற்றனர். வீட்டுப்பாடங்களைமுடிக்கும் விகிதம் சராசரியாக 81 சதவீதமாக இருந்தது.

பூனைகளின் தன்னம்பிக்கையும் சமூக நடத்தையும் அதிகரித்தன. ஆறு பூனைகள், குழந்தைகளுடனான பாதுகாப்பற்ற பிணைப்பில் இருந்து மிகவும் பாதுகாப்பான, ஆழமான பிணைப்புக்கு மாறின.

ஆய்வாளர்கள் சொலவ்து என்ன?

மனித-விலங்கு இடைவினை ஆய்வாளர் மற்றும் பேராசிரியர் டாக்டர் மோனிக் உடெல் இது பற்றி கூறும்போது, "மனித-விலங்கு சிகிச்சை முறைகளில் பூனைகளின் பங்களிப்பை மக்கள் பெரும்பாலும் குறைவாகவே மதிப்பிடுகிறார்கள்.

ஆனால், பூனைகள் வெறும் அமைதியான துணையாக மட்டும் இல்லாமல், செயலில் இறங்கி உதவும் கூட்டாளிகளாக இருக்க முடியும் என்பதை இந்த ஆய்வு காட்டுகிறது. குழந்தைகளும் பூனைகளும் இணைந்து பயிற்சி பெறும்போது, அவர்களுக்கிடையேயான பிணைப்பு வலுப்படுவதோடு இருவருக்குமே நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன" என்றார்.

மேலும் அவர் தொடர்ந்து கூறுகையில், "குழந்தைகளுக்கும் பூனைகளுக்குமான உறவை மேம்படுத்துவது குறித்து சரியான வழிகாட்டுதலை வழங்கும் போது, அதில் நடக்கும் சிறந்த மாற்றங்களை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. பூனைகள் அதிக தன்னம்பிக்கையுடனும், சமூகப் பண்புகளுடனும் மாறுகின்றன. குழந்தைகள் பூனைகளைத் தங்கள் கூட்டாளியாகவும், அதிகப் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஊக்க காரணியாகவும் பார்க்கிறார்கள். மனிதர்களுக்கும் பூனைகளுக்குமான உறவு நாம் நினைப்பதை விட மிக ஆழமானது என்பதை இது நிரூபிக்கிறது" என்கிறார்.

ஆய்வு:

https://www.mdpi.com/2076-2615/16/14/2133

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