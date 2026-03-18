மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் இசை - முழு பலனை பெற 'இத்தனை' நிமிடங்கள் தான் கேட்கனும் - ஆய்வில் தகவல்!

இசை கேட்கும் போது நம் உடலில் உள்ள 'கார்டிசோல்' (Cortisol) எனப்படும் மன அழுத்த ஹார்மோன்களின் அளவு குறைகிறது. அதே நேரத்தில், மகிழ்ச்சியைத் தூண்டும் மூளையின் பகுதிகள் சுறுசுறுப்படைகின்றன.

கோப்புப்படம் (Getty Images)
Published : March 18, 2026 at 10:55 AM IST

காலை எழுந்தவுடன் அவசரமாக கிளம்பி வேலைக்கு செல்வது, அலுவலகத்தில் இருக்கும் பணிச்சுமை, இடையில் போக்குவரத்து நெரிசல், வீட்டிற்கு வந்ததும் இருக்கும் குடும்ப பொறுப்புகள் என நம் ஒவ்வொருவருடைய அன்றாட வாழ்க்கையும் ஒரு ஓட்டப்பந்தயமாகவே மாறிவிட்டது.

இடையில் எப்போதாவது கொஞ்சம் அமைதி கிடைக்காதா என்று நாம் ஏங்குவதுண்டு. ஆனால், அந்த அமைதியை தேடி நாம் பல மைல்கள் பயணம் செய்யவோ அல்லது அதிக பணம் செலவு செய்யவோ தேவையில்லை. நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் அலைபேசியும், ஒரு ஹெட்செட்டும் இருந்தாலே போதும் என்கிறது ஆய்வு.

நம்முடைய நெருக்கடியான நேரங்களில் நமக்குப் பிடித்த பாடல்களைக் கேட்கும் போது, அதுவரை இருந்த பதற்றம் சட்டென குறைவதை நாம் பலமுறை உணர்ந்திருப்போம். அந்த உணர்வை இப்போது அறிவியல் பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறது ஒரு புதிய ஆய்வு.

24 நிமிடம்: மன அமைதிக்கான 'மேஜிக்' நேரம்

கனடாவின் டொராண்டோ மெட்ரோபொலிட்டன் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் நடத்திய புதிய மருத்துவ ஆய்வில், பதற்றத்தை குறைக்க இசை ஒரு சிறந்த கருவியாக செயல்படுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வு New clinical trial by TMU and LUCID find new method to significantly reduce anxiety என்ற தலைப்பில் வெளியாகியுள்ளது.

குறிப்பாக, இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் அதன் கால அளவு. நாம் எவ்வளவு நேரம் இசை கேட்கிறோம் என்பதுதான் அதன் பலனைத் தீர்மானிக்கிறது. இந்த ஆய்வின்படி, சரியாக 24 நிமிடங்கள் இசை கேட்பது ஒருவருடைய மன அழுத்தத்தையும், பதற்றத்தையும் பெருமளவு குறைக்கிறது.

மிகக் குறுகிய நேரம் இசை கேட்டால் அது முழுமையான பலனைத் தருவதில்லை, அதே சமயம் மிக நீண்ட நேரம் கேட்டாலும் அதன் தாக்கத்தில் பெரிய மாற்றம் தெரிவதில்லை. எனவே, இந்த 24 நிமிடங்கள் என்பது ஒரு 'சரியான அளவு' (Ideal Dose) என ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

ஆடிட்டரி பீட் ஸ்டிமுலேஷன் (ABS) என்றால் என்ன?

இந்த ஆய்வில் சாதாரண இசையுடன் 'ஆடிட்டரி பீட் ஸ்டிமுலேஷன்' (Auditory Beat Stimulation) என்ற நுட்பமும் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது கேட்பதற்கு ஏதோ பெரிய தொழில்நுட்பப் பெயர் போல தெரிந்தாலும், இதன் செயல்முறை மிகவும் எளிமையானது.

நம்முடைய இரண்டு காதுகளிலும் வெவ்வேறு அலைவரிசை கொண்ட ஒலிகள் ஒரே நேரத்தில் ஒலிக்கப்படும். மூளை இந்த இரண்டு வெவ்வேறு ஒலிகளையும் உள்வாங்கி, அவற்றுக்கு இடையே இருக்கும் வித்தியாசத்தை ஒரு தாளமாக (Beat) மாற்றிக்கொள்ளும்.

இந்த செயல்முறை நம் மூளையின் அலைகளை மாற்றி, நம்மை ஆழ்ந்த அமைதிக்கும் அல்லது தூக்கத்திற்கும் கொண்டு செல்ல உதவுகிறது. சாதாரண அமைதியான இசையுடன் இந்த நுட்பத்தை சேர்க்கும்போது, அது நம் மனதிற்குத் தரும் நிம்மதி இரட்டிப்பாகிறது.

உடல் மற்றும் மன ரீதியான மாற்றங்கள்

மன அழுத்தம் என்பது வெறும் மனதுடன் மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை. அது நம் உடலில் இதயத் துடிப்பு அதிகரிப்பது, சீரற்ற சுவாசம், தசைப்பிடிப்பு போன்ற மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்துகிறது. இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்கள் 24 நிமிடங்கள் இசை கேட்ட பிறகு, அவர்களின் மனரீதியான பதற்றம் குறைந்ததோடு மட்டுமல்லாமல், உடல் ரீதியாகவும் அவர்கள் மிகவும் தளர்வாக உணர்ந்ததாக கூறுகின்றனர்.

இசை கேட்கும் போது நம் உடலில் உள்ள 'கார்டிசோல்' (Cortisol) எனப்படும் மன அழுத்த ஹார்மோன்களின் அளவு குறைகிறது. அதே நேரத்தில், மகிழ்ச்சியைத் தூண்டும் மூளையின் பகுதிகள் சுறுசுறுப்படைகின்றன. இது ஒரு மருந்தைப் போலவே நம் உடலில் வேலை செய்கிறது, ஆனால் எந்தவிதமான பக்கவிளைவுகளும் இதில் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏன் இது ஒரு சிறந்த தீர்வு?

இன்றைய காலத்தில் மன அழுத்தத்திற்காக மருந்து மாத்திரைகளை நாடுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், இசை என்பது மிகவும் எளிமையான, செலவில்லாத மற்றும் எப்போது வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது.

வேலைக்குச் செல்லும் பயணத்திலோ அல்லது இரவு தூங்குவதற்கு முன்னரோ இந்த 24 நிமிடங்களை நமக்காக ஒதுக்கிக்கொள்ளலாம். மற்ற சிகிச்சைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, இது நம் அன்றாட வாழ்வோடு மிக எளிதாகக் கலந்துவிடக்கூடியது. ஒரு நபர் தனக்குத் தானே செய்து கொள்ளக்கூடிய மிகச் சிறந்த முதலுதவியாக இந்த இசை சிகிச்சை அமைகிறது.

நாம் கவனிக்க வேண்டியவை

இருப்பினும், இந்த ஆய்வு சில விஷயங்களை எச்சரிக்கையாகவும் கையாள்கிறது. இசை தரும் இந்த அமைதி தற்காலிகமானதா அல்லது நீண்ட காலத்திற்குப் பலன் தருமா என்பது குறித்து இன்னும் கூடுதல் ஆராய்ச்சிகள் தேவைப்படுகின்றன.

மேலும், இசை என்பது ஒவ்வொரு நபருக்கும் மாறுபடும். ஒருவருக்குப் பிடித்த இசை மற்றொருவருக்குப் பிடிக்காமல் போகலாம். எனவே, அவரவர் விருப்பத்திற்கேற்ப இசையைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம். அதேபோல, இது தீவிரமான மனநலப் பாதிப்புகளுக்கு மாற்றாக இருக்க முடியாது என்றாலும், அன்றாட அழுத்தங்களைக் கையாள இது சிறந்த தேர்வாகும் என்கிறது ஆய்வு.

