இளமையாக இருக்க ஆசையா? உணவுக்கு முன் உங்களை சுற்றியுள்ள 'நெகட்டிவ்' மனிதர்களை குறையுங்கள்!

உங்களுக்கு சங்கடம் தரும் உரையாடல்களை தவிர்ப்பது அல்லது அத்தகைய நபர்களுடன் செலவிடும் நேரத்தை குறைத்து கொள்ள ஆய்வு பரிந்துரைக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 12, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
ஒரு மனிதனின் ஆரோக்கியம் என்பது அவன் உண்ணும் உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியில் மட்டும் இல்லை, அவன் யாருடன் நேரத்தை செலவிடுகிறான் என்பதிலும் அடங்கியிருக்கிறது. இதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்திருக்கிறது சமீபத்திய சர்வதேச ஆய்வு.

"Toxic relationships" என்று அழைக்கப்படும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த உறவுகள் அல்லது மன அழுத்தத்தை தரும் நபர்களோடு தொடர்ந்து பழகி வருவது, ஒருவரது மனநிலையை மட்டுமல்லாமல், அவருடைய உடலின் செல்கள் வயதாகும் வேகத்தையும் (Biological Ageing) துரிதப்படுத்துகிறது என்று இந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.

அதாவது, காலண்டர் படி உங்கள் வயது முப்பதாக இருக்கலாம், ஆனால் உங்களை சுற்றியுள்ள எதிர்மறை மனிதர்களால் உங்கள் உடல் உறுப்புகள் நாற்பது வயதுக்குரிய தளர்வை அடையக்கூடும். சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஆரோக்கியமான நட்பு முதுமையைத் தள்ளிப்போடும், கசப்பான உறவுகள் உங்களை சீக்கிரம் முதியவராக்கும் என்கிறது இந்த ஆய்வு

பயோலாஜிகள் ஏஜ் என்றால் என்ன?

பொதுவாக நாம் பிறந்த தேதியை வைத்து கணக்கிடப்படும் வயதை (Chronological Age) மட்டுமே முக்கியமாக கருதுகிறோம். ஆனால், மருத்துவ உலகம் 'உயிரியல் வயது' அல்லது Biological Ageing என்பதைத்தான் உடலின் உண்மையான ஆரோக்கிய குறியீடாக பார்க்கிறது. இது நமது செல்கள், டி.என்.ஏ மற்றும் உடல் உறுப்புகள் எவ்வளவு ஆரோக்கியமாக செயல்படுகின்றன என்பதை குறிக்கும்.

உங்களை சுற்றி எப்போதும் குறை சொல்பவர்கள், மனதை காயப்படுத்துபவர்கள் அல்லது உங்களை மன அழுத்தத்திலேயே வைத்திருப்பவர்கள் இருந்தால், உங்கள் உடல் 'Fight or Flight' எனப்படும் தற்காப்பு நிலையில் எப்போதும் இருக்கும். இது உடலில் நீண்டகால மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி, உங்களை உங்கள் வயதை காட்டிலும் முதியவராக தோற்றமளிக்க செய்யும்.

ஆய்வு சொல்வது என்ன?

இந்த சர்வதேச ஆய்வானது "Negative social ties as emerging risk factors for accelerated aging, inflammation, and multimorbidity" என்ற தலைப்பில் மிக முக்கிய தரவுகளை முன்வைக்கிறது. இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், உடல் ரீதியான ஆரோக்கியத்தை போலவே சமூக ரீதியான ஆரோக்கியமும் முக்கியம் என்பதாகும்.

சுற்றியுள்ள மனிதர்கள் எதிர்மறையாக இருக்கும்போது, உடலில் 'கார்டிசோல்' (Cortisol) போன்ற மன அழுத்த ஹார்மோன்களின் சுரப்பு அதிகரிக்கிறது. இது தொடர்ந்து உடலில் சுரக்கும்போது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைகிறது, தூக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது, மற்றும் இதயம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். இந்த தொடர் பாதிப்புகள்தான் இறுதியில் செல்கள் சிதைவதற்கும், விரைவான முதுமைக்கும் காரணமாகின்றன.

நச்சு உறவுகள் (Toxic People) உடலை எப்படி பாதிக்கின்றன?

நாம் ஒருவருடன் சண்டையிடும்போது அல்லது ஒருவரது எதிர்மறை பேச்சை கேட்கும்போது அது அன்றைய பொழுதை மட்டும் கெடுப்பதில்லை.

  • எப்போதும் ஒருவித பதற்றத்திலேயே இருப்பது மூளையின் செயல்பாட்டை மந்தமாக்கும்.
  • கசப்பான உறவுகளால் ஏற்படும் சிந்தனைகள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை தடுக்கும். தூக்கமின்மையே முதுமையின் முதல் எதிரி.
  • மன அழுத்தம் உடலில் வீக்கங்களை (Inflammation) உண்டாக்குகிறது. இது சர்க்கரை நோய் மற்றும் ரத்த அழுத்தம் போன்ற 'Lifestyle diseases' எனப்படும் வாழ்வியல் நோய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.

தீர்வு என்ன? நாம் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள்!

ஆய்வாளர்கள் மற்றும் மனநல நிபுணர்கள் இதற்காக அனைவரிடமிருந்தும் விலகி இருக்கச் சொல்லவில்லை. மாறாக, ஆரோக்கியமான எல்லைகளை (Boundaries) வகுக்கப் பரிந்துரைக்கிறார்கள்.

  • உங்களுக்கு சங்கடம் தரும் உரையாடல்களைத் தவிர்ப்பது அல்லது அத்தகைய நபர்களுடன் செலவிடும் நேரத்தைக் குறைத்துக் கொள்வது முதல் படி.
  • பிரச்சனைகளை வெளிப்படையாக பேசித் தீர்க்க முயற்சிப்பது மனச்சுமையை குறைக்கும்.
  • உங்களைப் பாராட்டும், உங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுங்கள். இது ஒரு 'Stress Buster' ஆக செயல்படும்.
  • தியானம், உடற்பயிற்சி மற்றும் போதுமான தூக்கம் ஆகியவை மன அழுத்தத்தால் ஏற்பட்ட உடல் பாதிப்புகளைச் சரிசெய்ய உதவும்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

