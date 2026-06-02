மெனோபாஸ் காலத்தில் ஏறும் எடை - ஏன் ஏற்படுகிறது? தடுப்பது எப்படி?
மெனோபாஸ் காலத்தில் பெண்களுக்கு திடீரென உடல் சூடாவது போன்ற உணர்வு மற்றும் இரவு நேரங்களில் அதிக வியர்வை ஏற்படுவது வழக்கம். இது அவர்களின் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை பெரிதும் பாதிக்கிறது
Published : June 2, 2026 at 12:42 PM IST
பெண்களின் வாழ்வில் 45 முதல் 55 வயதுக்குள் ஏற்படும் ஒரு முக்கியமான, இயற்கையான உடலியல் திருப்புமுனைதான் மாதவிடாய் நிற்பது, அதாவது மெனோபாஸ் (Menopause). சமீபத்தில் உலகளவில் வெளியான சில முக்கிய மருத்துவ மற்றும் உடலியல் ஆய்வுகள், இந்த காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் திடீர் உடல் எடை அதிகரிப்பை பற்றி பேசுகின்றன.
பொதுவாக, இந்த வயதில் பெண்கள் தங்களின் உடல் எடையை கட்டுக்கோப்பாக வைப்பதில் பெரும் சவாலை சந்திக்கிறார்கள். இந்த எடை அதிகரிப்பு என்பது பெண்களின் உணவுப் பழக்கவழக்கக் குறைபாட்டால் மட்டுமே ஏற்படுவது அல்ல, அதற்கு பின்னால் இருக்கும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை மற்றும் உடலின் உள் இயக்க மாற்றங்களே முதன்மை காரணம் என்று இந்த ஆய்வுகள் தெளிவாக நிரூபிக்கின்றன.
நம் குடும்பத்தில் இருக்கும் அம்மாக்கள், அக்காக்கள் என நாற்பதை கடந்த ஒவ்வொரு பெண்ணும் அன்றாட வாழ்வில் எதிர்கொள்ளும் இந்த எதார்த்தமான உடல் மாற்றத்தை புரிந்து கொள்வதும், அதை தங்களின் இயல்பு வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து தீர்வு காண்பதும் மிகவும் அவசியமாகிறது.
ஹார்மோன்களின் கண்ணாமூச்சி ஆட்டம்
ஒரு பெண்ணின் உடலை எப்போதும் சுறுசுறுப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்க ஈஸ்ட்ரோஜன் (Estrogen) என்னும் ஹார்மோன் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆனால், மெனோபாஸ் நெருங்கும் போது இந்த ஹார்மோனின் சுரப்பு படிப்படியாக குறைய தொடங்குகிறது. இந்த திடீர் மாற்றத்தால் உடலின் கொழுப்பு சத்துக்கள் எரிக்கப்படுவதற்கு பதிலாக, வயிற்று பகுதியில் எளிதாக சேமிக்கப்படுகின்றன.
அத்துடன், இந்த ஹார்மோன் குறைபாடானது இன்சுலின் எதிர்ப்பை (Insulin Resistance) உருவாக்குகிறது. இதனால், நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் சர்க்கரை சத்து ஆற்றலாக மாறாமல், நேரடியாக கொழுப்பாக மாறி உடலில் தங்கிவிடுகிறது. இதுவே, பெண்கள் எவ்வளவு முயன்றாலும் உடல் எடையைக் குறைப்பதற்குக் கடினமாக இருப்பதற்குக் காரணம் என்று ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்.
மெதுவாகும் உடலின் உள்இயக்கம் (Metabolism)
வயது கூடும் போது உடலின் தசைப்பகுதி (Muscle Mass) இயற்கையாகவே குறைய ஆரம்பிக்கும். நம் உடலில் நாம் ஓய்வாக இருக்கும் போது கூட கலோரிகளை எரிக்கும் திறன் தசை நார்களுக்குத்தான் அதிகம் உண்டு. மெனோபாஸ் காலத்தில் இந்த தசைகளின் அளவு குறைவதால், உடலின் வளர்சிதை மாற்றம் (Metabolism) மிகவும் மந்தமாகிவிடுகிறது.
அதாவது, இருபது அல்லது முப்பது வயதில் நம் உடல் இயங்குவதற்கு தேவைப்பட்ட கலோரிகளில் பாதியளவு மட்டுமே இந்த ஐம்பது வயதில் தேவைப்படுகிறது. நாம் முந்தைய காலங்களை போலவே அதே அளவு உணவை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரும்போது, எஞ்சிய கலோரிகள் எரிக்கப்படாமல் உடலில் எடையாக ஏறிவிடுகிறது.
தூக்கமின்மையும் வாழ்வியல் சங்கிலியும்
மெனோபாஸ் காலத்தில் பெண்களுக்கு திடீரென உடல் சூடாவது போன்ற உணர்வு (Hot flashes) மற்றும் இரவு நேரங்களில் அதிக வியர்வை ஏற்படுவது வழக்கம். இது அவர்களின் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை பெரிதும் பாதிக்கிறது. மருத்துவ ரீதியாக, ஒருவருக்கு தூக்கம் குறையும் போது பசியை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் அதிகமாக சுரக்கின்றன.
இதனால், தேவையில்லாத நேரங்களில் பசி எடுப்பதும், குறிப்பாக இனிப்பு அல்லது மாவுச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிட தோன்றுவதும் நடக்கிறது. மேலும், போதிய தூக்கம் இல்லாததால் ஏற்படும் உடல் சோர்வு, அன்றாட வீட்டு வேலைகளையோ அல்லது நடைப்பயிற்சியையோ செய்வதற்கான ஆர்வத்தை குறைத்துவிடுகிறது.
மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் எளிய வழிமுறைகள்
உடலில் ஏற்படும் இந்த மாற்றங்களைத் தடுத்து, மீண்டும் பழையபடி சுறுசுறுப்பாக மாறுவதற்கு பெண்கள் தங்களின் அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களில் சில எளிய மாற்றங்களை செய்துகொண்டாலே போதுமானது.
உணவின் அளவில் கவனம்
மெனோபாஸ் காலத்தில் கடுமையான உணவுக்கட்டுப்பாடு அல்லது பட்டினி கிடப்பது உடலை மேலும் சோர்வடைய செய்யும். அதற்கு பதிலாக, நாம் சாப்பிடும் உணவின் அளவை (Portion Control) சற்று மாற்றியமைக்க வேண்டும். அன்றாட உணவில் அரிசி போன்ற மாவுச்சத்து பொருட்களை குறைத்துவிட்டு, உடலுக்கு தேவையான புரதச்சத்து நிறைந்த முட்டை, பயறு வகைகள் மற்றும் நார்ச்சத்துள்ள காய்கறிகள், கீரைகளை அதிகமாக்க வேண்டும். சிறிய தட்டுகளைப் பயன்படுத்திச் சாப்பிடுவது உணவின் அளவை நம்மையறியாமல் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
தசை வலிமைக்கான எளிய பயிற்சிகள்
உடலின் மெதுவான வளர்சிதை மாற்றத்தை வேகப்படுத்த மிதமான உடற்பயிற்சிகள் அவசியம். தினமும் முப்பது நிமிடங்கள் விறுவிறுப்பான நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது நல்லது. அத்துடன், வாரத்தில் இரண்டு நாட்களாவது சிறிய எடைகளை தூக்கும் பயிற்சிகள் அல்லது யோகாசனம் செய்வது உடலின் தசைப்பகுதியை வலுவாக்கும். தசைகள் வலுவடையும் போது, உடல் தானாகவே அதிக கலோரிகளை எரிக்கத் தொடங்கும், இதனால் எடை படிப்படியாகக் குறையும்.
உடலின் நீர்ச்சத்தும் தாகமும்
பல நேரங்களில் உடலுக்கு ஏற்படும் தாகத்தை நாம் பசி என்று தவறாகப் புரிந்து கொண்டு எதையாவது சாப்பிட்டுக் கொண்டே இருப்போம். நாள் முழுவதும் போதிய அளவு தண்ணீர் குடிப்பது இந்தத் தவறான பசியைக் கட்டுப்படுத்தும். மேலும், உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றி, செரிமானத்தை சீராக்கவும் தண்ணீர் உதவுகிறது.
மனஅமைதியும் ஓய்வும்
இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படும் மனநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் அழுத்தத்தை குறைக்க பிடித்தமான பாடல்களை கேட்பது அல்லது தோட்ட வேலைகளில் ஈடுபடுவது போன்ற எளிய பொழுதுபோக்குகளை வளர்த்து கொள்ளலாம். இரவு படுக்க செல்வதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பே மொபைல் திரைகளை பார்ப்பதை தவிர்த்தால், நிம்மதியான தூக்கம் கிடைக்கும்.
