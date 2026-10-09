மாதவிடாய் தள்ளிப்போக உண்மை காரணம் இதுதான்! பெண்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய 8 முக்கிய விஷயங்கள்!
திடீரென அதிக அளவில் உடல் எடையை குறைப்பதோ அல்லது அளவுக்கு அதிகமான கடின உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதோ மாதவிடாயை தடைசெய்யும்.
Published : October 9, 2026 at 7:00 AM IST
இன்றைய சூழலில் பெரும்பாலான இளம் பெண்களும், பெண்களும் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய கவலைகளில் ஒன்று இந்த ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் பிரச்சனைதான். குறிப்பிட்ட தேதியில் வர வேண்டிய மாதவிடாய் சில நாட்கள் தள்ளிப்போவது, இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே வருவது அல்லது சில மாதங்கள் வராமலேயே போவது என பலரும் இதனால் குழப்பத்திலும் மன அழுத்தத்திலும் தவிக்கிறார்கள்.
உடனே நமக்கு தோன்றும் முதல் விஷயம், "நாம் சரியாக சாப்பிடுவதில்லை, நேரம் தவறி சாப்பிடுகிறோம், ஒழுங்காக தூங்குவதில்லை, அதனால் தான் இப்படி ஆகிறது" என்பதுதான். வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் ஒரு காரணம் என்பது உண்மைதான் என்றாலும், மாதவிடாய் தள்ளிப்போவதற்கு அது மட்டும்தான் முழு முதல் காரணமா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை!
நமக்கு தெரியாத, நாம் சாதாரணமாக நினைத்து கடந்துபோகும் வேறு சில முக்கியமான பின்னணி காரணங்களும் இதற்குள் மறைந்திருக்கின்றன. நமது உடல் இயக்கம் சீராக இருக்கிறதா என்பதை உணர்த்தும் ஒரு கண்ணாடிதான் மாதவிடாய் சுழற்சி. அதில் சிறு மாற்றம் ஏற்பட்டாலும், உடலின் உட்பகுதியில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் நடக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
எனவே, மாதவிடாய் தாமதமாவதை நினைத்து தேவையின்றி பயப்படாமல், அதற்கான நிஜமான காரணங்கள் என்னென்ன என்பதை விரிவாக அறிந்து கொள்வது அதை சரியாக கையாள உதவும். பெண்களின் மாதவிடாய் தள்ளிப்போவதற்குப் பின்னால் இருக்கும் 8 முக்கியமான காரணங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
கர்ப்பம் தரித்தல்:
மாதவிடாய் தள்ளிப்போவதற்கான முதன்மையான மற்றும் இயல்பான காரணம் கர்ப்பம் அடைவதுதான். உடலுறவின் போது முறையான பாதுகாப்புகளை பயன்படுத்தியிருந்தாலும் கூட சில நேரங்களில் கர்ப்பம் ஏற்பட சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு.
ஏனெனில் எந்தவொரு கருத்தடை முறையும் நூறு சதவீதம் முழுமையான பலனை தருவதில்லை. எனவே, வழக்கமான தேதியை தாண்டி மாதவிடாய் தாமதமானால், சுய பரிசோதனை மூலம் கர்ப்பமாக இருக்கிறோமா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.
தீவிரமான மன அழுத்தம்
நாம் அன்றாடம் சந்திக்கும் மன உளைச்சலும் கவலையும் மாதவிடாய் சுழற்சியை நேரடியாக பாதிக்கும் சக்தி கொண்டவை. தொடர்ச்சியான மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் போது, மூளையில் உள்ள ஹார்மோன் கட்டுப்பாட்டு மையம் பாதிக்கப்படுகிறது.
இதனால் மாதவிடாயை கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களின் சுரப்பு குறைந்து, மாதவிடாய் தள்ளிப்போகலாம் அல்லது சில மாதங்களுக்கு நிற்கலாம். போதிய ஓய்வு, தியானம் மற்றும் மிதமான உடற்பயிற்சிகள் மன அழுத்தத்தை குறைத்து சுழற்சியை சீராக்க உதவும்.
பெரியோமேனோபாஸ் (மாதவிடாய் நிற்றலுக்கு முந்தைய காலம்)
பொதுவாக பெண்களுக்கு 45 முதல் 55 வயதிற்குள் மாதவிடாய் சுழற்சி முற்றிலும் நின்றுவிடும். ஆனால், அதற்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே உடலின் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் அளவுகள் மாறத் தொடங்கும். இந்த இடைப்பட்ட காலத்தை 'பெரியோமேனோபாஸ்' என்கிறோம். இக்காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் சீரற்ற முறையில் வருவதும், சில மாதங்கள் தள்ளிப்போவதும் மிகவும் இயல்பான ஒரு நிகழ்வுதான்.
திடீர் உடல் எடை குறைவு
திடீரென அதிக அளவில் உடல் எடையை குறைப்பதோ அல்லது அளவுக்கு அதிகமான கடின உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதோ மாதவிடாயை தடைசெய்யும். உடலில் கொழுப்பு சத்து மிக குறைவாக இருக்கும்போது, சினைமுட்டை உருவாக தேவையான ஹார்மோன்களின் உற்பத்தி நின்றுவிடும். இதனால் கருமுட்டை வெளியாவது தடைபட்டு மாதவிடாய் தள்ளிப்போகும். உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் குறையும் போது இந்த பிரச்சனை ஏற்படுகிறது.
அதிக உடல் பருமன்
எடை குறைவாக இருப்பது போலவே, அளவுக்கு அதிகமான உடல் பருமன் மாதவிடாய் சுழற்சியை பாதிக்கும். உடலில் கொழுப்பு அதிகரிக்கும் போது ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் அதிகளவில் சுரந்து, இயல்பான சுழற்சியை குலைக்கிறது. மேலும், திடீர் எடை அதிகரிப்பு சினைப்பை கோளாறுகளின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம் என்பதால், மருத்துவரை அணுகி ஆலோசிப்பது நல்லது.
கருத்தடை மாத்திரைகள் மற்றும் சாதனங்கள்
கருத்தடை மாத்திரைகள், ஊசிகள் அல்லது பிற சாதனங்களை பயன்படுத்தும் போது மாதவிடாய் தள்ளிப்போகவோ அல்லது சில மாதங்களுக்கு வராமல் போகவோ வாய்ப்புள்ளது. இவற்றில் உள்ள ஹார்மோன்கள் கர்ப்பப்பையின் உட்சுவரை மிகவும் மெலிதாக மாற்றிவிடுகின்றன. இதனால் மாதவிடாய் காலத்தில் வெளியேறுவதற்கு போதிய இரத்தம் இருக்காது. இது ஆபத்தானது அல்ல என்றாலும் சந்தேகங்களை மருத்துவரிடம் கேட்டுத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம்.
தைராய்டு மற்றும் ஹார்மோன் மாறுபாடுகள்
உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும் தைராய்டு சுரப்பியில் ஏதேனும் கோளாறுகள் ஏற்பட்டால் மாதவிடாய் சுழற்சி சீர்குலையும். தைராய்டு ஹார்மோன் குறைவாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ சுரப்பது இதற்கு முக்கியக் காரணம்.
அதேபோல, மூளையில் உள்ள பிட்யூட்டரி சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் 'புரோலேக்ட்டின்' ஹார்மோன் அளவு அதிகரித்தாலும் மாதவிடாய் தள்ளிப்போகும். தகுந்த இரத்தப் பரிசோதனை மூலம் இதை எளிதாகக் கண்டறிந்து சரிசெய்ய முடியும்.
சினைப்பை நீர்க்கட்டி கோளாறு (PCOS / PMOS)
இன்றைய இளம் பெண்களிடம் அதிகளவில் காணப்படும் ஒரு ஹார்மோன் பிரச்சனை சினைப்பை நீர்க்கட்டி கோளாறாகும். சினைப்பையில் சிறிய நீர்க்கட்டிகள் உருவாவதால் ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய், முகத்தில் தேவையற்ற முடி வளர்ச்சி, பருக்கள், திடீர் எடை அதிகரிப்பு போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றும். சரியான உணவுப் பழக்கம், சீரான வாழ்க்கை முறை மற்றும் மருத்துவர் அளிக்கும் சிகிச்சையின் மூலம் இதை எளிதாகக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
மருத்துவரை எப்போது அணுக வேண்டும்?
ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்கள் மாதவிடாய் தள்ளிப்போவது இயல்பானதுதான். ஆனால், தொடர்ந்து இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாதங்கள் மாதவிடாய் வரவில்லை என்றால் நிச்சயமாக மருத்துவரை சந்திப்பது அவசியம்.
மேலும், திடீரென அதிக அளவில் எடை மாறுவது, அளவுக்கு அதிகமான மன அழுத்தம் அல்லது சினைப்பை நீர்க்கட்டிக்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டால் தாமதிக்காமல் மருத்துவ ஆலோசனையை பெற வேண்டும். மாதவிடாய் வரும் தேதிகளை குறித்து வைத்துக்கொள்வது, மருத்துவரிடம் உங்கள் உடல்நிலையை பற்றி தெளிவாக எடுத்துரைக்க உதவியாக இருக்கும்.