புத்தகங்களை நேசிக்கும் நபரா நீங்கள்? உங்கள் சிந்தனை திறனை வாசிப்பு எப்படி உயர்த்துகிறது தெரியுமா?
சிறு வயதிலேயே வாசிக்கும் பழக்கம் உள்ள குழந்தைகளுக்கு மொழியறிவு, சிந்தனை திறன் மற்றும் மூளை வளர்ச்சி சிறப்பான முறையில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : October 8, 2026 at 11:06 AM IST
புத்தகம் வாசிப்பது என்பது வெறுமனே நேரத்தை கழிப்பதற்கான ஒரு பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, அது நமது மூளையின் செயல்பாட்டையும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வையும் மேம்படுத்தும் பழக்கம். அன்றாட பணிகளின் தீவிர கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து விடுபட்டு, சுய விருப்பத்தின் பேரில் புத்தகங்களை படிக்கும்போது, அது நமது சிந்தனை திறனை வளர்ப்பதோடு மற்ற மனிதர்களை புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலையும் அதிகரிக்கிறது.
ஒரு நாளில் அல்லது வாரத்தில் சில நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு செய்யப்படும் வாசிப்பு கூட, மனிதர்களின் உணர்ச்சிகளை உணரும் திறனிலும் சமூக தொடர்புகளிலும் நேர்மறையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை பல்வேறு ஆய்வுகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன.
வாசிப்பும் சமூக புரிதலும்
விருப்பத்தின் பேரில் வாசிக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில், அவர்கள் மற்றவர்களின் உணர்வுகளை எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் அனுதாப உணர்வை (Empathy) கொண்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது. வாரத்திற்கு அரை மணி நேரம் மட்டுமே வாசிப்பவர்கள்கூட, மனிதர்களின் மனநிலையை மிக சிறப்பாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். மேலும், வாசிப்பு தங்களை பிற மனிதர்களோடு நெருக்கமாக இணைப்பதாக பலரும் உணர்கிறார்கள்.
மூளையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்
நாம் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும்போது, மூளையின் பல்வேறு பகுதிகள் ஒரே நேரத்தில் செயல்பட தொடங்குகின்றன. கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்துதல், வார்த்தைகளை அடையாளம் காணுதல், மொழியை புரிந்துகொள்ளுதல் போன்றவற்றுக்கு காரணமான மூளையின் பகுதிகள் வாசிப்பின் போது தூண்டப்படுகின்றன.
குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் வாசிப்பின் போது மூளையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள், வயதுக்கு ஏற்ப மூளையின் நரம்பு மண்டலம் எவ்வாறு வளர்ச்சியடைகிறது என்பதைக் காட்டுகின்றன.
கற்பனை திறனும் கதைகளின் ஆற்றலும்
சிறுகதைகள் மற்றும் நாவல்களை படிக்கும்போது, அது மூளையின் இயல்புநிலை அமைப்பை (Default Mode Network) தூண்டுகிறது. கதைகளில் வரும் கதாபாத்திரங்களின் எண்ணங்கள், உணர்வுகள் மற்றும் அவர்களின் நடவடிக்கைகளை கற்பனை செய்து பார்க்கும் வாய்ப்பு வாசகருக்குக் கிடைக்கிறது. சமூக மனிதர்களை பற்றியும் அவர்களின் நடத்தைகளை பற்றியும் விவரிக்கும் கதைகளை படிப்பவர்கள், மனித சமூகத்தை பற்றிய ஆழமான புரிதலை பெறுகிறார்கள்.
வரலாற்று வழியில் கதைகளின் பங்கு
எழுத்து வடிவமும் அச்சு இயந்திரமும் தோன்றுவதற்கு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே மனித சமுதாயத்தில் கதைகள் சொல்லும் வழக்கம் இருந்துள்ளது. பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் வாழும் வேட்டைக்கார பழங்குடியின மக்களிடையே நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், கதைகள் மூலம் கூடி வாழும் பண்பும் பரஸ்பர உதவியும் கற்றுத்தரப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. மனித பரிணாம வளர்ச்சியில், பிறரது சிந்தனைகளைப் புரிந்து கொள்ளவும் சமூகமாக வாழவும் கதைகளே முதன்மை கருவியாக இருந்திருக்கின்றன.
குழந்தை பருவ வாசிப்பின் அவசியம்
குழந்தை பருவத்திலேயே விருப்பத்தின் பேரில் வாசிக்கும் பழக்கத்தை தொடங்குவது அவர்களின் கல்வித் திறன், மனநலம் மற்றும் நடத்தையில் மிகச்சிறந்த நன்மைகளை தருகிறது. அமெரிக்காவில் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளிடம் நடத்தப்பட்ட நீண்டகால ஆய்வில், சிறு வயதிலேயே வாசிக்கும் பழக்கம் உள்ள குழந்தைகளுக்கு மொழியறிவு, சிந்தனை திறன் மற்றும் மூளை வளர்ச்சி சிறப்பான முறையில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் தொடங்கலாம்
வாசிப்பு பழக்கத்தை சிறுவயதிலேயே தொடங்கவில்லை என்றாலும் கவலையடையதேவையில்லை. எந்த வயதில் தொடங்கினாலும் வாசிப்பு மூளைக்கு நன்மையையே தரும். புத்தகத்தின் அளவு அல்லது வகை முக்கியமல்ல, உங்களுக்கு விருப்பமான ஏதேனும் ஒரு புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுத்து படிக்க தொடங்குவதே முக்கியம். அது உங்களை ஒரு புதிய உலகத்திற்கு அழைத்து செல்வதுடன், உங்கள் மூளையை எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க உதவும்.
ஆய்வு:
https://www.thereader.org.uk/reading-wellbeing/
https://letterpressproject.co.uk/media/file/The_Benefits_of_Reading_for_Pleasure.pdf