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கணுக்கால் வீக்கத்தால அவதியா? சட்டென குறைக்க இதோ சூப்பர் டிப்!

பேருந்து, ரயில் அல்லது விமானங்களில் நீண்ட தூரம் கால்களை தொங்கப்போட்டு அமர்ந்து பயணிக்கும் போது ரத்த ஓட்டம் குறைந்து கால்கள் வீங்குகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 17, 2026 at 4:12 PM IST

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பகலெல்லாம் அலுவலக நாற்காலியில் அமர்ந்தே வேலை பார்ப்பவர்கள், கடைகளிலோ அல்லது நின்றுகொண்டே வேலை செய்யும் இடங்களிலோ இருப்பவர்கள் என பலருக்கும் நாளின் முடிவில் கால்கள் வீங்கி போவது ஒரு பெரிய தொல்லையாக இருக்கிறது.

இரவு வீட்டிற்கு வரும்போது கால்கள் அப்படியே கனத்து, ஒருவித வலியோடும் சோர்வோடும் இருக்கும். செருப்பை கழற்றினால் காலில் தடம் பதிந்திருக்கும். இப்படிப்பட்ட கால் வீக்கத்தையும், அதனால் ஏற்படும் உடல் மற்றும் மன சோர்வையும் போக்க நம் வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய ஒரு மிக எளிமையான வழி இருக்கிறது. அதற்கு பணமோ, பெரிய உடற்பயிற்சி உபகரணங்களோ தேவையில்லை.

வெறும் 10 நிமிடங்கள் சுவரை பயன்படுத்தி நம் கால்களை உயர்த்தி வைத்தால் போதும். யோகாசனத்தில் 'விபரீத கரணி' என்று சொல்லப்படும் இந்த எளிய சுவர் பயிற்சி, கால்களின் வீக்கத்தை குறைப்பதோடு, நாள் முழுவதும் பதற்றமாக இருக்கும் நமது நரம்புகளையும் அமைதிப்படுத்துகிறது.

சுவரில் கால்களை உயர்த்தி வைப்பது எப்படி?

  • இந்த சுவர் பயிற்சியை செய்வது மிகவும் எளிது. வீட்டில் தாராளமாக இடம் இருக்கும் ஒரு சுவர் பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளுங்கள். தரையில் ஒரு பாயையோ அல்லது மெத்தையையோ விரித்து கொள்ளலாம்.
  • முதலில் சுவருக்கு மிக அருகில் பக்கவாட்டில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
  • அப்படியே மெதுவாக உடலை திருப்பி, கால்களை சுவற்றின் மேல் நேராக நீட்டி, உங்கள் முதுகு, தோள்பட்டை மற்றும் தலை தரையில் நன்றாக பதியும்படி படுத்து கொள்ள வேண்டும்.
  • உங்கள் இடுப்பு பகுதி சுவரை ஒட்டி இருக்க வேண்டும். கால்களின் பின்பகுதி சுவரில் நன்றாக முட்டு கொடுத்து இருக்க வேண்டும். ஒருவேளை கால்கள் அதிகம் இறுக்கமாக இருந்தால், சுவரில் இருந்து சற்று தள்ளிப் படுத்துக் கொள்ளலாம்.
  • கைகளை உடலின் இருபுறமும் தளர்வாக, உள்ளங்கைகள் மேல்நோக்கி இருக்கும் படி வைத்து கொள்ளுங்கள்.
  • இந்த நிலையில் அப்படியே கண்களை மூடி, 5 முதல் 10 நிமிடங்கள் வரை ஆழமாக, நிதானமாக மூச்சை இழுத்து விட வேண்டும்.

கால்களில் வீக்கம் ஏன் ஏற்படுகிறது?

பொதுவாக நம் உடலில் உள்ள ரத்தம் மற்றும் நீர்மங்கள் புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக, கால்களில் இருந்து மேல்நோக்கி இதயத்திற்கு செல்ல வேண்டும். ஆனால், நம்முடைய சில அன்றாட பழக்கங்களால் இந்த ஓட்டம் தடைபட்டு, நீர் கால்களிலேயே தேங்கி விடுகிறது.

  • ஒரே இடத்தில் இருப்பது: நீண்ட நேரம் அசையாமல் அமர்ந்திருக்கும் போதோ அல்லது நின்றுகொண்டே இருக்கும் போதோ, கால்களில் உள்ள தசைகள் சுருங்கி விரிய வாய்ப்பில்லாமல் போகிறது. இதனால் ரத்தம் மேல்நோக்கிப் பாய்வது தடைபடுகிறது.
  • பயணங்கள்: பேருந்து, ரயில் அல்லது விமானங்களில் நீண்ட தூரம் கால்களை தொங்கப்போட்டு அமர்ந்து பயணிக்கும் போது ரத்த ஓட்டம் குறைந்து கால்கள் வீங்குகின்றன.
  • வெப்பநிலை: வெயில் காலத்தில் நம் உடலில் உள்ள ரத்த நாளங்கள் சற்றே விரிவடையும். இதனால் நீர்மங்கள் எளிதாக கசிந்து பாதங்களை சுற்றி தேங்கிவிடுகின்றன.
  • அதிக உப்பு: உணவில் உப்பை அதிகமாக சேர்த்து கொள்ளும் போது, உடல் தேவையை விட அதிக நீரை தேக்கி வைத்து வீக்கத்தை உருவாக்குகிறது.

வீக்கம் குறைவது எப்படி?

நாம் கால்களை சுவரில் மேல்நோக்கி செங்குத்தாக உயர்த்தும்போது, புவியீர்ப்பு விசை நமக்கு சாதகமாக மாறுகிறது. கால்களில் தேங்கியிருந்த ரத்தமும் நீரும் எவ்வித சிரமமுமின்றி உடலின் மேல் பகுதிக்கு திரும்புகின்றன.

இது கால்களில் உள்ள நரம்புகளின் அழுத்தத்தை உடனடியாக குறைத்து, வீக்க வடிய செய்கிறது. மேலும், நாள் முழுவதும் உடலைத் தாங்கி நின்ற கெண்டைக்கால் மற்றும் தொடைத் தசைகளுக்கு இது ஒரு முழுமையான ஓய்வை தந்து, கால்களை லேசாக்குகிறது.

நரம்புகளை அமைதிப்படுத்தும் ரகசியம்

இந்த பயிற்சி கால்களுக்கு மட்டுமன்றி, நமது மூளைக்கும் நரம்பு மண்டலத்திற்கும் ஒரு சிறந்த ஓய்வை தருகிறது. கால்களை உயர்த்தி, தரையில் நேராக படுக்கும் போது, உடல் முழுமையான பாதுகாப்பான ஓய்வு நிலைக்கு வந்துவிட்டதாக மூளைக்கு ஒரு சமிக்ஞை செல்கிறது.

இது நமது உடலை பதற்றமான நிலையில் இருந்து மாற்றி, அமைதியான நிலைக்கு கொண்டு வருகிறது. இதனுடன் ஆழமான மூச்சு பயிற்சியும் சேரும்போது, இதயத் துடிப்பு சீராகி, ரத்த அழுத்தம் குறைந்து, அன்றைய நாளின் ஒட்டுமொத்த மன அழுத்தமும் விலகுகிறது. இரவு தூங்குவதற்கு முன் இதை செய்தால் நல்ல ஆழமான தூக்கம் வரும்.

கிடைக்கும் பிற நன்மைகள்:

  • ரத்த ஓட்டம் சீராகும்: கால்களில் இருந்து இதயத்திற்கு ரத்தம் செல்வது எளிதாகுவதால், மீண்டும் நாம் எழுந்து நடக்கும் போது புதிய ஆக்சிஜன் நிறைந்த ரத்தம் கால்களுக்கு பாய்கிறது.
  • கால் வலி குறையும்: மாலையில் கால்களில் ஏற்படும் ஒருவித குடைச்சல் அல்லது வலியை போக்கி, கால்களை புத்துணர்ச்சியாக மாற்றும்.
  • பயணக் களைப்பு நீங்கும்: நீண்ட தூரப் பயணங்களுக்கு பிறகு இந்த 10 நிமிடப் பயிற்சி, உடலை மீண்டும் சமநிலைக்குக் கொண்டு வர உதவும்.

யார் இதை தவிர்க்க வேண்டும்?

இது மிகவும் பாதுகாப்பான பயிற்சி என்றாலும், சில குறிப்பிட்ட உடல்நலப் பாதிப்புகள் உள்ளவர்கள், அதாவது தீவிரமான உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள், கண் அழுத்த நோய் (Glaucoma) உள்ளவர்கள், ஏனெனில் தலைகீழாகப் படுக்கும் போது கண்களில் அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். கழுத்து, முதுகு அல்லது இடுப்பு பகுதியில் கடுமையான பாதிப்பு அல்லது அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டவர்கள் தகுந்த ஆலோசனைக்கு பின்பே செய்ய வேண்டும்.

ஆய்வு:

https://health.clevelandclinic.org/benefits-of-legs-up-the-wall

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HOW TO REDUCE SWELLING IN LEGS
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HOW TO REDUCE SWELLING IN LEGS

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