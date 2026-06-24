வெண்புள்ளி உள்ளவர்களுக்கு அதிகரிக்கும் மன அழுத்தம்: சமூக மாற்றம் ஏன் அவசியம்?
வெண்புள்ளி பாதிப்பால் பெண்களை விட ஆண்களே அதிக மனரீதியான பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்று ஆய்வு கூறுகிறது.
Published : June 24, 2026 at 10:59 AM IST
தோல் நிறம் மாறுவது என்பது வெறும் தோற்றம் சார்ந்த விஷயம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு மனிதனின் அன்றாட வாழ்க்கை, மனநிலை மற்றும் சமூக உறவுகள் என எல்லாவற்றையும் தலைகீழாக மாற்றக்கூடியது. வெளியில் செல்லும்போது மற்றவர்களின் பார்வையை எதிர்கொள்வது, உடைகள் மற்றும் ஒப்பனை மூலம் அதை மறைக்க முயல்வது என 'விடிலிகோ' (Vitiligo) எனப்படும் வெண்புள்ளி பாதிப்பு உள்ளவர்கள் தினமும் ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத போராட்டத்தை எதிர்கொள்கிறார்கள்.
இது குறித்து ஆஸ்திரேலிய தோல் மருத்துவ இதழில் (Australasian Journal of Dermatology) வெளியான ஒரு புதிய சர்வதேச ஆய்வு, வெண்புள்ளி பாதிப்பு உள்ளவர்கள் சந்திக்கும் சமூகப் புறக்கணிப்புகளையும், அவர்கள் தங்களை மாற்றிக்கொள்ளும் விசித்திரமான வாழ்க்கை முறைகளையும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது.
சமூக ஊடகங்கள் மூலம் நடந்த உலகளாவிய ஆய்வு
பொதுவாக மருத்துவ ஆய்வுகள் பெரிய மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளிடம் மட்டுமே நடத்தப்படும். ஆனால், இந்த முறை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு மாற்று வழியைக் கையாண்டனர். முகநூல் (Facebook) போன்ற சமூக ஊடகங்களில் உள்ள வெண்புள்ளி ஆதரவு குழுக்களில் இருக்கும் 181 நபர்களிடம் இந்த ஆன்லைன் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இதில் பங்கேற்றவர்களில் பெரும்பாலானோர் பெண்கள் (81.8%). மேலும், இவர்களில் 53.6% பேர் இங்கிலாந்திலும், 29.8% பேர் ஆஸ்திரேலியாவிலும் வசிப்பவர்கள்.
இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களுக்கு முகம் மற்றும் கைகளில் 81.1% அளவிலும், கால்களில் 75.4% மற்றும் கைகளில் 74.3% அளவிலும் வெண்புள்ளி பாதிப்புகள் இருந்தன. இவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை அளவிட பிரத்யேகக் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன.
வெண்புள்ளியும் அன்றாட சவால்களும்
ஆய்வின் முடிவில், பங்கேற்பாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் மிக முக்கிய சவாலாக 'சமூகப் புறக்கணிப்பு மற்றும் தவறான பார்வை' (Stigma) இருப்பதாக 26.8% பேர் தெரிவித்துள்ளனர். இதை தவிர அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிற முக்கிய சவால்கள்:
- வெயில் குறித்த பயம் (24.0%): வெயில் பட்டால் பாதிப்பு அதிகமாகுமோ என்ற கவலை.
- தோற்றம் குறித்த கவலை (19.7%): தங்களின் வெளித்தோற்றம் எப்படி இருக்கிறது என்ற எண்ணம்.
- கூச்சம் அல்லது அசிங்கமாக உணர்தல் (16.9%): நாலு பேருக்கு முன்னால் செல்லும்போது ஏற்படும் அசௌகரியம்.
- நோய் பரவுதல் (12.6%): உடலில் இந்த புள்ளிகள் இன்னும் அதிகமாக பரவிவிடுமோ என்ற பயம்.
- மறைக்கும் உத்திகள் (11.5%): ஒப்பனை மூலம் அதை வெளியில் தெரியாமல் மறைக்க எடுக்கும் முயற்சிகள்.
முகம் மற்றும் கழுத்து பகுதியில் இருந்தால் மன உளைச்சல் அதிகம்!
பாதிப்பு உடலின் எந்த பகுதியில் இருக்கிறது என்பதை பொறுத்து மன உளைச்சலின் அளவு மாறுபடுகிறது. குறிப்பாக, முகம் மற்றும் கழுத்து பகுதியில் வெண்புள்ளி இருப்பவர்கள், மற்ற இடங்களை விட மிக கடுமையான சமூக அழுத்தத்தை எதிர்கொள்கிறார்கள்.
அவர்கள் தங்களின் ஆடை தேர்வுகள் மற்றும் ஒப்பனை பழக்கவழக்கங்களை (Grooming) முற்றிலும் மாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். மேலும், புதிய நண்பர்களை உருவாக்குவதில் அவர்களுக்கு பெரும் சிரமம் ஏற்படுகிறது. தங்களின் தினசரி வேலைகளை செய்வதில் கூட ஒருவித தயக்கமும் முடக்கமும் அவர்களுக்கு உண்டாகிறது என்று இந்த ஆய்வு எண்களின் அடிப்படையில் கூறுகிறது.
ஆண்களுக்கு ஏற்படும் அதிகப்படியான மன பாதிப்பு
பொதுவாகவே அழகு மற்றும் தோற்றம் சார்ந்த விஷயங்கள் பெண்களைத்தான் அதிகம் பாதிக்கும் என்றொரு பொது பேச்சு உண்டு. ஆனால், இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் அதற்கு நேர்மாறாக உள்ளன. வெண்புள்ளி பாதிப்பால் பெண்களை விட ஆண்களே அதிக மனரீதியான பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்று ஆய்வு கூறுகிறது.
தங்களின் உணர்ச்சிப்பூர்வமான நல்வாழ்வு (Emotional Well-being) பாதிக்கப்படுவதாக ஆண்கள் அதிகளவில் வருத்தப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல், புதிய நண்பர்களை சேர்த்துக்கொள்வதிலும், சமூகத்தில் இயல்பாகப் பழகுவதிலும் ஆண்களுக்கே அதிக சிரமங்கள் இருப்பதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
சிகிச்சையை பற்றிய தவறான புரிதல்களும் தடைகளும்
இந்த நோயை கையாள்வதில் மக்கள் மத்தியில் இருக்கும் மிகப்பெரிய தடை "இதற்கு சிகிச்சையே இல்லை" என்ற தவறான எண்ணம்தான். மருத்துவரை சந்திக்காதவர்களில் 47.6% பேர், வெண்புள்ளிக்குச் சிறந்த சிகிச்சைகள் எதுவும் இல்லை என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் 16.7% பேர் பண வசதியின்மை மற்றும் மருத்துவ வசதி எளிதில் கிடைக்காத காரணங்களால் சிகிச்சை பெறாமல் இருக்கிறார்கள்.
சுமார் 25.7% நோயாளிகள் இதற்கென ஒரு உறுதியான சிகிச்சையோ அல்லது முழுமையான மருந்தையோ கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதை தங்களின் முதன்மை எதிர்பார்ப்பாகக் கொண்டுள்ளனர். அதே நேரத்தில், 10.9% பேர் இதற்கு இனி எதுவுமே செய்ய முடியாது என்ற விரக்தியில் இருக்கிறார்கள்.
மருத்துவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பது என்ன?
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் தோல் மருத்துவர்களிடம் சில முக்கிய விஷயங்களை எதிர்பார்க்கிறார்கள்:
- பரவாமல் தடுப்பது (73.1%): உடலில் மேலும் புள்ளிகள் வராமல் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.
- முறையான விழிப்புணர்வு (69.6%): சிகிச்சையின் நன்மைகள், தீமைகள் மற்றும் பக்கவிளைவுகள் பற்றி தெளிவாக விளக்க வேண்டும்.
- மனநல ஆலோசனை: பாதிப்பில் உள்ளவர்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் (50% க்கும் அதிகமானோர்) தங்களின் பதற்றத்தையும் மனக்கவலையையும் மருத்துவர்கள் கனிவோடு கவனித்து, அதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள்.
செய்ய வேண்டிய மாற்றம்:
உலக மக்கள் தொகையில் 0.5% முதல் 2% வரை இந்த வெண்புள்ளி பாதிப்பு உள்ளது. எனவே, இது ஏதோ ஒரு சிலருக்கு வரும் அரிய நோய் அல்ல. மருத்துவர்கள் வெண்புள்ளிக்கு சிகிச்சை அளிக்கும்போது, வெறும் கிரீம்களையும் மருந்துகளையும் மட்டும் தராமல், நோயாளிகளின் மன ஆரோக்கியத்தையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த ஆய்வை நடத்தியவர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள்.
அவர்களுக்கு தகுந்த மனநல ஆலோசனை வழங்குவது, சூரிய ஒளியிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ளும் முறைகளை கற்று தருவது மற்றும் சமூகத்தில் நிலவும் தவறான பார்வைகளை எதிர்கொள்ளும் தைரியத்தை ஊட்டுவது ஆகியவை ஒரு மருத்துவரின் கடமையாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த ஆய்வு அழுத்தமாக கூறுகிறது.
ஆய்வு: