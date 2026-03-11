ETV Bharat / lifestyle

குடிநீர் சுத்திகரிப்பில் புரட்சி: நச்சு ரசாயனங்களை நீக்கும் முட்டை வெள்ளைக்கரு - ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு!

முட்டையின் வெள்ளைக்கருவில் உள்ள 'ஓவல்புமின்' என்ற புரதம், நிலத்தடி நீரிலும் மற்ற நீர்நிலைகளிலும் கலந்துள்ள ஆபத்தான வேதிப்பொருட்களை தண்ணீரில் இருந்து பிரித்தெடுக்க உதவும் என்று ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

நமது அன்றாடப் பயன்பாட்டில் உள்ள நான்-ஸ்டிக் பாத்திரங்கள், நீர்ப்புகா ஆடைகள் மற்றும் பல்வேறு தொழிற்சாலைப் பொருட்களில் PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances) எனப்படும் வேதிப்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை இயற்கையிலோ அல்லது மனித உடலிலோ எளிதில் சிதைவடையாத காரணத்தால், இவற்றை அறிவியலாளர்கள் 'ஃபாரெவர் கெமிக்கல்ஸ்' (Forever Chemicals) என்று அழைக்கிறார்கள்.

நிலத்தடி நீரிலும் மற்ற நீர்நிலைகளிலும் கலந்துள்ள இந்த நச்சு வேதிப்பொருட்களை அகற்றுவது இதுவரை சவாலான காரியமாகவே இருந்து வந்தது. இந்நிலையில், முட்டையின் வெள்ளைக்கருவில் உள்ள 'ஓவல்புமின்' (Ovalbumin) என்ற புரதம், இந்த ஆபத்தான வேதிப்பொருட்களைத் தண்ணீரில் இருந்து பிரித்தெடுக்க உதவும் என்று புதிய ஆய்வு ஒன்று கண்டறிந்துள்ளது.

ஐயோவா மாநிலப் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் வடக்கு டகோட்டா மாநிலப் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து நடத்திய இந்த ஆய்வு, சுற்றுப்புறச்சூழல் பாதுகாப்பில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாகக் கருதப்படுகிறது.

PFAS என்றால் என்ன? அதன் பாதிப்புகள் யாவை?

PFAS என்பது பல்லாயிரக்கணக்கான செயற்கை வேதிப்பொருட்களின் தொகுப்பாகும். இவை வெப்பம், எண்ணெய் மற்றும் தண்ணீரை எதிர்க்கும் தன்மை கொண்டவை. இதனால் இவை சமையல் பாத்திரங்கள் முதல் தீயணைப்பு நுரைகள் வரை அனைத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால், இவை ஒருமுறை சுற்றுச்சூழலில் கலந்துவிட்டால், பல நூற்றாண்டுகளானாலும் அழியாது.

மனிதர்கள் இந்த வேதிப்பொருட்கள் கலந்த நீரைக் குடிக்கும்போது அல்லது உணவை உட்கொள்ளும்போது, அவை உடலில் தங்கிப் பல உடல்நலக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்துகின்றன,

  • புற்றுநோய் அபாயம்
  • கல்லீரல் பாதிப்பு
  • நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் பலவீனமடைதல்
  • ஹார்மோன் குறைபாடுகள்
முட்டை வெள்ளைக்கரு எப்படி உதவுகிறது?

வடக்கு டகோட்டா மாநிலப் பல்கலைக்கழகத்தின் அசிந்தியா பெஸ்பருவா மற்றும் ஐயோவா மாநிலப் பல்கலைக்கழகத்தின் வென்ஜி சியா தலைமையிலான குழுவினர், முட்டை வெள்ளைக்கருவில் உள்ள ஓவல்புமின் புரதத்தின் பிணைப்புத் தன்மையை ஆராய்ந்தனர். அதன் விவரம் பின்வருமாறு,

ஓவல்புமின் ஒரு இயற்கையான 'கேரியர்' புரதமாகச் செயல்படுகிறது. இது PFAS மூலக்கூறுகளை தன்னுள் ஈர்த்து, அவற்றை சுற்றிக் கொண்டு ஒரு நிலையான பிணைப்பை உருவாக்குகிறது. இதன் மூலம் அந்த நச்சுப் பொருட்கள் தண்ணீரில் இருந்து தனியாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

'செல் ரிப்போர்ட்ஸ் பிசிகல் சயின்ஸ்' (Cell Reports Physical Science) என்ற இதழில் வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வில், கணினி மற்றும் மூலக்கூறு மாதிரிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இதன் மூலம், முட்டைப் புரதத்தில் உள்ள அர்ஜினைன் (Arginine) மற்றும் லைசின் (Lysine) போன்ற அமினோ அமிலங்கள் தான் இந்த வேதிப்பொருட்களைப் பிடிப்பதற்கான முதன்மை இடங்களாக செயல்படுவதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர்.

இந்த ஓவல்புமின் புரதமானது, சுமார் ஏழு வகையான வெவ்வேறு PFAS வேதிப்பொருட்களைப் பல்வேறு சூழல்களில் வெற்றிகரமாகத் தடுத்து நிறுத்துவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

பொருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நன்மைகள்

தற்போது தண்ணீரை சுத்திகரிக்க பயன்படுத்தப்படும் 'ஆக்டிவேட்டட் கார்பன்' அல்லது 'மெம்பிரேன் ஃபில்டரேஷன்' போன்ற முறைகள் மிகவும் செலவு குறைந்தவை அல்ல. ஆனால், முட்டையிலிருந்து பெறப்படும் புரதம் ஒரு மலிவான மற்றும் இயற்கையான மாற்றாக அமையும்.

இது குறித்து பேராசிரியர் அசிந்தியா பெஸ்பருவா கூறுகையில், "இந்த ஆய்வு ஒரு உயிரியல் சார்ந்த உறிஞ்சியை (Bio-adsorbent) உருவாக்குவதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளது. முட்டைகளை ஒரு உயர் தொழில்நுட்பத் தொழில்முறைப் பொருளாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், கோழிப்பண்ணைத் தொழிலுக்கு ஒரு புதிய வருமான வாய்ப்பும் உருவாகும்," எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

பேராசிரியர் வென்ஜி சியா இது பற்றி விளக்கும்போது, "இது ஒரு பசுமை வேதியியல் (Green chemistry) மாற்றமாகும். சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதிப்பில்லாத இயற்கைப் புரதங்களைப் பயன்படுத்துவது செலவைக் குறைப்பதோடு, பாதுகாப்பான தீர்வாகவும் இருக்கும்," என்றார்.

ஆராய்ச்சியாளர்களின் கருத்து

இந்த ஆய்வில் பங்கேற்ற முனைவர் பட்ட மாணவி ஷிர்சா மஜும்தார், ஒரு சாதாரண முட்டை வெள்ளைக்கரு இவ்வளவு சிக்கலான சுற்றுச்சூழல் பிரசனைக்குத் தீர்வாக இருப்பது வியப்பளிப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். மற்றொரு மாணவி ஜிம்லி கோஸ்வாமி, "உலகளாவிய நெருக்கடிக்கான அடுத்த சிறந்த தீர்வு நமது வீட்டு குளிர்சாதனப் பெட்டியிலேயே (Fridge) காத்திருக்கக்கூடும் என்பதை இது காட்டுகிறது," என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

மொத்தத்தில், இந்த கண்டுபிடிப்பு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் பெரிய அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டால், குறைந்த செலவில் நச்சுத்தன்மையற்ற குடிநீரைப் பெறுவது சாத்தியமாகும் என்பதை இந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

