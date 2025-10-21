ETV Bharat / lifestyle

குடும்பத்தார்களின் கவனத்திற்கு! குழந்தை மட்டுமல்ல தாயை பராமரிப்பதும் அவசியம்! PPD உணர்த்துவது என்ன?

குழந்தை பராமரிப்பு என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவிற்கு போஸ்ட் பேட்ரம் டிப்ரஸனில் இருந்து தாயைப் பாதுகாக்க, அவருக்கு உடல் மற்றும் மன ரீதியான ஆதரவு வழங்குவது மிகவும் அவசியம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 21, 2025 at 10:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

குழந்தைப் பேறு என்பது ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத காலகட்டமாகும். ஒரு புதிய உயிர் இந்த உலகிற்கு வருவது குடும்பத்திற்கே கொண்டாட்டம். அதே நேரத்தில், குழந்தை பெற்ற தாய்மார்கள் மகப்பேற்றுக்கு பிந்தைய மனச்சோர்வு (Postpartum Depression) எனும் ஒரு சவாலான காலத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இந்த மனச்சோர்வு, பிரசவத்திற்குப் பிறகு சில நாட்களிலோ அல்லது வாரங்களிலோ தொடங்கி, தாயின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை வெகுவாகப் பாதிக்கிறது.

பிரசவத்திற்குப் பிந்தைய மனச்சோர்வு, தாய்மார்களின் தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கும், குழந்தையின் உகந்த வளர்ச்சிக்கும் உகந்ததாக இல்லாத சூழலை உருவாக்குகிறது என்று Consequences of maternal postpartum depression: A systematic review of maternal and infant outcomes என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வின் முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

இந்த சமுதாயம் பொதுவாக குழந்தையின் பராமரிப்பில் மட்டுமே அதிக கவனம் செலுத்துகிறது, ஆனால் குழந்தையை பெற்ற தாயின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தின் முக்கியத்துவத்தை பெரும்பாலும் மறந்துவிடுகிறது. ஆரோக்கியமான குழந்தைக்கு ஆரோக்கியமான தாய் அவசியம். எனவே, குழந்தையைப் பராமரிப்பதைப் போலவே தாயைப் பராமரிப்பதும், அவருக்கு ஆதரவளிப்பதும் அவசியம்.

போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரஷன் ஏற்படுத்தும் தாக்கம்!

மகப்பேற்றுக்கு பிந்தைய மனச்சோர்வு என்பது வெறுமனே ‘baby blues’ எனப்படும் தற்காலிக சோகம் அல்ல. இது மிகவும் தீவிரமான மனநலப் பிரச்சனை என NCBI ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிரசவத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள், தூக்கமின்மை, உடல் ரீதியான சோர்வு, புதிய பொறுப்புகளின் அழுத்தம் மற்றும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான மாற்றங்கள் போன்ற பல காரணங்களால் இது ஏற்படலாம்.

இந்த மனச்சோர்வால் பாதிக்கப்பட்ட தாய்மார்கள், தாங்க முடியாத சோகம், ஆர்வமின்மை, அதிக சோர்வு, தூக்கமின்மை அல்லது அதிக தூக்கம், பசி மாற்றங்கள், பதட்டம், தன் குழந்தை மீது அக்கறை செலுத்த முடியாமை போன்ற அறிகுறிகளை உணர்கிறார்கள்.

சில சமயங்களில், தனக்கோ அல்லது குழந்தைக்கோ தீங்கு விளைவிக்கும் எண்ணங்கள் கூட ஏற்படலாம். உலகளவில் 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை தாய்மார்கள் கடுமையான போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரஷனால் பாதிக்கப்படுவதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இந்தியாவில், 22% சதன் என இதன் பாதிப்பு இன்னும் அதிகமாக உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

தாய் பராமரிப்பின் அவசியம்:

வீட்டிலுள்ளவர்கள் குழந்தையின் தேவைகளுக்குக் கொடுக்கும் அதே முக்கியத்துவத்தை தாயின் தேவைகளுக்கும் கொடுக்க வேண்டும். தாய் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான், குழந்தைக்கு நல்ல முறையில் பாலூட்டவும், அக்கறையுடன் பராமரிக்கவும் முடியும். தாயின் மனநலம் குழந்தையோடு நேரடித் தொடர்புடையது.

மனச்சோர்வில் இருக்கும் தாயால், குழந்தைக்குத் தேவையான உணர்ச்சிபூர்வமான ஆதரவை சரியாக வழங்க முடியாது. இது குழந்தையின் வளர்ச்சி மற்றும் பிணைப்பைப் பாதிக்கலாம். இதனால் கணவன் மற்றும் வீட்டிலுள்ளவர்கள் தாயை பார்த்துக்கொள்வதில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

வீட்டாரின் பங்கு:

உணர்ச்சிபூர்வ ஆதரவு: தாய் சோர்வாகவோ, சோகமாகவோ உணர்ந்தால், அவர்களின் எண்ணங்களை அக்கறையுடன் கேட்க வேண்டும். அவர் பேசுவதைக் கேட்டு, 'நீ தனியாக இல்லை', 'நாங்கள் உன்னுடன் இருக்கிறோம்' என்று உணர வைக்க வேண்டும். கணவரின் ஆதரவு இதில் மிக முக்கியமானது.

உடல் ரீதியான உதவி : தாய் போதுமான அளவு ஓய்வெடுக்கவும், தூங்கவும் உதவுவது அவசியம். இரவு நேரங்களில் குழந்தையைப் பராமரிப்பதில் கணவர் அல்லது குடும்பத்தினர் உதவலாம். சமையல், வீட்டு வேலைகள் மற்றும் பிற தினசரி வேலைகளைப் பகிர்ந்துகொள்வது தாயின் சுமையைக் குறைக்கும்.

சமச்சீர் உணவு மற்றும் ஓய்வு: தாய் ஆரோக்கியமான, சத்தான உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வதையும், குறைந்தது 7-8 மணி நேரம் தூங்குவதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

மருத்துவ உதவி: மனச்சோர்வின் அறிகுறிகள் இரண்டு வாரங்களுக்கு மேல் நீடித்தால், உடனடியாக மனநல ஆலோசகர் அல்லது மருத்துவரிடம் உதவி பெற வேண்டும்.

குழந்தை பராமரிப்பு என்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவிற்கு போஸ்ட் பேட்ரம் டிப்ரஸனில் இருந்து தாயைப் பாதுகாக்க, அவருக்கு உடல் மற்றும் மன ரீதியான ஆதரவு வழங்குவது மிகவும் அவசியம். தாயின் உடல்நலன் மற்றும் மனநலனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, அவர்களுக்குத் தேவையான அக்கறையையும், அன்பையும், ஓய்வையும் வழங்குவது ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சிக்கும், குழந்தையின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கும் இன்றியமையாதது. தாயின் ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்வதன் மூலம் நாம் ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் என்கிறது ஆய்வு.

இதையும் படிங்க:

தினமும் முட்டை ஏன் சாப்பிட வேண்டும்? மருத்துவர் சொல்லும் காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க!

ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்க முடியாமல் திணறுகிறீர்களா? இன்று முதல் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க!

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

பிரசவத்திற்குப் பிந்தைய மன அழுத்தம்
HOW TO SUPPORT A MOM WITH PPD
POSTPARTUM DEPRESSION
BABY BLUES
HOW TO DEAL POSTPARTUM DEPRESSION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.