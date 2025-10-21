ETV Bharat / lifestyle

தீபாவளிக்கு அதிகமா ஸ்வீட் சாப்பிட்டீங்களா? கவலைய விடுங்க..இதை ஃபாலோ பண்ணி டீடாக்ஸ் பண்ணுங்க!

அடுத்த சில வாரங்களுக்கு செயற்கை சர்க்கரை, இனிப்புகள் மற்றும் எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளை முழுமையாகத் தவிர்ப்பது நல்லது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 21, 2025 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

பட்டாசு, குடும்பங்களுடன் கொண்டாட்டம் மற்றும் வகைவகையான உணவுகள் என இந்தாண்டு தீபாவளிப் பண்டிகை முடிவுக்கு வந்திருக்கும். முறுக்கு, அதிரசம் முதல் லட்டு, ஜிலேபி வரை எண்ணெயில் பொரித்த மற்றும் இனிப்பு நிறைந்த பலகாரங்களை ருசித்து மகிழ்ந்திருப்போம். அப்படித்தானே? ஆனால், இந்தக் கொண்டாட்டங்களுக்குப் பிறகு, உடல்நலத்தைப் பராமரித்து, இயல்பு நிலைக்குத் திரும்புவது மிக முக்கியம்.

சிலர் தீபாவளி நாளில் நன்றாக சாப்பிட்டு மறுநாள் எதுவும் சாப்பிடாமால் இருப்பார்கள். இன்னும் சிலர், தீபாவளிக்கு செய்த உணவுகளை மறுநாளும் சாப்பிடுவார்கள். இந்த இரண்டுமே தவறான பழக்கமாகும். ஒரே நாளில் கலோரிகள் நிறைந்த உணவுகளை உண்டப்பின் உடல்நலம் மற்றும் ஆற்றல் நிலைகளை மீட்டெடுக்க வேண்டியது அவசியம்.

அந்த வகையில், அந்த இனிப்பு மற்றும் எண்ணெய் நிறைந்த உணவுகளை உண்ட நாட்களில் இருந்து மீண்டு உடலை டீடாக்ஸ் செய்ய உதவும் எளிய மற்றும் பயனுள்ள வழிமுறையை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

நச்சு நீக்கம்: பண்டிகைக் காலத்தில் உண்ட அதிகமான சர்க்கரை மற்றும் உப்பு உடலின் நீர்ச்சமநிலையைப் பாதித்திருக்கும். எனவே, முதலில் செய்ய வேண்டியது அதிக தண்ணீர் குடிப்பதுதான். தினமும் குறைந்தது 8 முதல் 10 டம்ளர் தண்ணீர் குடிப்பதை உறுதி செய்யவேண்டும். காலையில் வெறும் வயிற்றில் எலுமிச்சை சாறு கலந்த வெதுவெதுப்பான நீர், சீரகத் தண்ணீர், அல்லது இஞ்சித் தேநீர் அருந்துவது செரிமான மண்டலத்தைத் தூண்டி, உடலில் சேர்ந்த நச்சுகளை வெளியேற்ற உதவும். கிரீன் டீயும் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

உணவில் கவனம்: தீபாவளி முடிந்த உடனடியாக அதிக கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவுகளைத் தவிர்த்து, காய்கறிகள், முழு தானியங்கள் மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும்.

  • ஃபைபர் நிறைந்த உணவுகள்: பழங்கள், காய்கறிகள், பயறு வகைகள் போன்ற நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை அதிகம் சாப்பிட வேண்டும். இது செரிமானத்தை மேம்படுத்துவதோடு, உடலில் தேங்கியுள்ள தேவையற்ற கொழுப்புகளை வெளியேற்ற உதவும்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
  • சர்க்கரையைக் குறைத்தல்: அடுத்த சில வாரங்களுக்கு செயற்கை சர்க்கரை, இனிப்புகள் மற்றும் எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகளை முழுமையாகத் தவிர்ப்பது நல்லது. இயற்கையான இனிப்புகளை கொண்ட பழங்களைச் சாப்பிடலாம்.
  • சிறிய உணவு: உணவின் அளவைக் குறைத்து, ஒரு நாளைக்கு 4 முதல் 5 முறை சிறிய இடைவெளிகளில் சாப்பிடுவது செரிமான அமைப்புக்கு ஓய்வு கொடுத்து, எடையை நிர்வகிக்க உதவும்.
  • புரோபயாடிக்குகள்: தயிர், மோர் போன்ற புரோபயாடிக் உணவுகளைச் சேர்ப்பது குடல் ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுக்க உதவும்.
கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)

உடற்பயிற்சி மற்றும் ஓய்வு: தீபாவளியின் உற்சாகத்தில் நிறுத்திய உடற்பயிற்சிகளை மீண்டும் தொடங்குவது அவசியம். காலையில் 30 நிமிட நடைப்பயிற்சி அல்லது யோகா செய்வது உடலில் தேங்கியுள்ள கலோரிகளை எரிக்க உதவும். இது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, புத்துணர்ச்சி அளிக்கும்.

உடலும் மனமும் புத்துயிர் பெற தினமும் குறைந்தது 7 முதல் 8 மணி நேரம் கட்டாயம் தூங்க வேண்டும். இந்த எளியவழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், தீபாவளியின் உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் இருந்து விரைவாக மீண்டு வந்து, ஆரோக்கியமான இயல்பு வாழ்க்கைக்குத் திரும்ப முடியும்.

இதையும் படிங்க:

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

TAGGED:

HOW TO DETOX AFTER EATING SWEET
HOW TO KEEP SUGAR LEVEL POST DIWALI
POST DIWALI DETOX TIPS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.