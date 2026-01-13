ETV Bharat / lifestyle

கோயில் பிரசாதம் போல் சர்க்கரை பொங்கல் செய்ய வேண்டுமா? அப்போ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு தான்!

இந்த பொங்கல் திருநாளில் குக்கர் பயன்படுத்தி சுவையான சர்க்கரை பொங்கல் எப்படி செய்வது என பார்க்கலாம் வாங்க.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 13, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
நாளை தைப்பொங்கல். தமிழர்களின் மிக முக்கியமான பண்டிகைகளில் ஒன்றான இந்நாளில், நம் அனைவரது வீட்டிலும் கண்டிப்பாக இடம்பெறும் ஒரு உணவு 'சர்க்கரை பொங்கல்'. ஒரு காலத்தில் கிராமங்களில் விளைச்சல் முடிந்து, புதுப் பானையில் பொங்கலிட்ட கொண்டாட்டங்கள் இருந்தன.

ஆனால், இன்று நகரத்து வாழ்க்கை முறையில், இட நெருக்கடி மற்றும் நேரமின்மை காரணமாக விறகு அடுப்பு என்பது பலருக்கும் சாத்தியமில்லாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது. ஆனாலும், பண்டிகைக்கான அந்த உணர்வும் சுவையும் இன்றும் மாறவில்லை.

அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வசிப்பவர்களும், அலுவலகப் பணிகளுக்கு இடையே பொங்கல் கொண்டாடுபவர்களும் இன்று பிரஷர் குக்கரையே அதிகம் நாடுகிறோம். குக்கரில் வைத்தால் பானையில் வைப்பது போன்ற சுவை வருமா? என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் உண்டு.

ஆனால், சரியான அளவுகளில் அரிசி, பருப்பு மற்றும் தரமான வெல்லத்தைப் பயன்படுத்தினால், மிகக் குறைந்த நேரத்தில் கோயில் பிரசாதம் போன்ற சுவையான பொங்கலை வீட்டிலேயே செய்ய முடியும். முந்திரி, திராட்சை மணத்தோடு தித்திப்பான சர்க்கரை பொங்கலை, எந்தவித சிரமமும் இன்றி எளிய முறையில் எப்படி செய்வது என்பதை பார்க்கலாம்.

தேவையான பொருட்கள்:

  • பச்சரிசி (பொங்கல் அல்லது பொன்னி) – 1 கப்
  • பாசிப்பருப்பு – 2 டேபிள் ஸ்பூன்
  • வெல்லம் – 2 கப் (இனிப்புக்கு ஏற்ப கூட்டி குறைத்து கொள்ளலாம்)
  • ஏலக்காய் தூள் – 1/4 டீஸ்பூன்
  • நெய் – தேவையான அளவு
  • முந்திரி, திராட்சை – தேவையான அளவு
  • தண்ணீர் – 4 முதல் 5 கப் வரை

சர்க்கரை பொங்கல் செய்வது எப்படி?

  • முதலில் அரிசி மற்றும் பாசிப்பருப்பை ஒன்றாக சேர்த்து தண்ணீர் விட்டு நன்கு கழுவி கொள்ளவும். அழுக்கு நீங்கி தண்ணீர் தெளிவாகும் வரை கழுவிய பிறகு, அரிசி மூழ்கும் அளவிற்கு தண்ணீர் சேர்த்து அரை மணி நேரம் அப்படியே ஊறவிடவும்.
  • ஊறவைத்த அரிசியில் உள்ள தண்ணீரை வடித்துவிட்டு, குக்கரில் அரிசியை சேர்க்கவும். அதனுடன் 4 கப் தண்ணீர் சேர்த்து குக்கரை மூடி, மிதமான தீயால் 4 விசில் வரும் வரை வேகவிடவும்.
  • அரிசி வேகுவதற்குள், மற்றொரு அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து 2 கப் வெல்லத்தை சேர்த்து முக்கால் கப் தண்ணீர் ஊற்றி கரைக்கவும். மிதமான தீயில் வைத்து வெல்லம் முழுவதும் கரைந்ததும் அதை தனியாக எடுத்து வைக்கவும் (பாகாக மாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை, கரைந்தால் மட்டும் போதும்).
  • குக்கரில் பிரஷர் குறைந்ததும் மூடியைத் திறந்து, சூடாக இருக்கும்போதே கரண்டியால் அரிசியை நன்கு மசிக்கவும். பொங்கல் குழைவாக இருந்தால்தான் சுவை நன்றாக இருக்கும்.
  • மசித்த அரிசியில், கரைத்து வைத்துள்ள வெல்லத்தை ஒரு வடிகட்டி மூலம் வடிகட்டி சேர்க்கவும். அரிசியும் வெல்லமும் ஒன்றோடு ஒன்று சேரும்படி கட்டி இல்லாமல் நன்கு கிளறவும்.
  • இதனுடன் ஏலக்காய் தூள் மற்றும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து கிளறவும். இப்போது அடுப்பைச் சிறு தீயாக வைத்து 5 நிமிடங்கள் மெதுவாகக் கிளறி விடவும்.
  • ஒரு சிறிய தாளிப்பு கரண்டியில் நெய் ஊற்றிச் சூடாக்கவும். அதில் முதலில் முந்திரிப் பருப்பைச் சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வறுக்கவும். பிறகு திராட்சையைச் சேர்த்து அவை பலூன் போல உப்பி வரும் வரை வறுத்து அடுப்பை அணைக்கவும்.
  • வறுத்த முந்திரி மற்றும் திராட்சையை நெய்யுடன் அப்படியே பொங்கலில் சேர்த்துக் கிளறவும். அவ்வளவு தான் இனிப்பும் நெய் மணமும் கமகமக்க தித்திப்பான சர்க்கரை பொங்கல் ரெடி. அப்புறம் என்ன யோசனை இந்த தை பொங்கலுக்கு சர்க்கரை பொங்கல் இப்படி செஞ்சு பாருங்க.

