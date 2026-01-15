கூட்டு, குழம்பு எல்லாம் சரிதான்! இந்த சேமியா பாயாசம் பண்ணிட்டீங்களா? சூப்பரான ரெசிபி இதோ!
Published : January 15, 2026 at 11:31 AM IST
தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள், அதுபோலவே நம் இல்லங்களில் மகிழ்ச்சியை அள்ளித் தர இதோ வந்துவிட்டது பொங்கல் திருநாள்! அதிகாலையில் எழுந்து, வாசல் தெளித்துக் கோலமிட்டு, புதுப்பானையில் புத்தரிசி இட்டு "பொங்கலோ பொங்கல்" என்று நாம் இடும் அந்த முழக்கம் காற்றில் கலக்கும் போதே ஒரு தனி உற்சாகம் பிறக்கும்.
பொங்கல் அன்றைய காலை உணவே ஒரு விருந்துதான். ஆவி பறக்கும் இட்லி, மணமணக்கும் சாம்பார், நெய் வழியும் வெண்பொங்கல் எனத் தொடங்கும் அந்த நாள், மதிய உணவில் உச்சத்தை அடையும். பரங்கிக்காய், அவரைக்காய் எனப் பலவகை காய்கறிகள் கலந்த கதம்ப சாம்பார், நாவூறும் ரசம், மொறுமொறுப்பான வடை எனத் தட்டில் இடம்பிடிக்கும் அந்தப் பட்டியல் வயிறை மட்டுமல்ல, மனதையும் நிறைக்கும்.
ஆனால், இவ்வளவு பெரிய விருந்தைச் சாப்பிட்டாலும், ஒரு சின்னக் குறை இருக்கத்தான் செய்யும். அந்தக் குறையைத் தீர்க்கவே நம் முன் வந்து நிற்கிறது 'பாயாசம்'. வாழை இலையில் பரிமாறப்படும் அந்தப் பாயாசத்தில், சுட்ட அப்பளத்தை மொறுமொறுவென நொறுக்கிப் போட்டு, ஒரு பிடி பிடிக்கும்போது கிடைக்கும் அந்த= திருப்திக்கு ஈடு இணை ஏதுமில்லை! இந்தத் தைத்திருநாளில் உங்கள் வீட்டு விருந்தை இனிமையாக்க, இதோ சுவையான 'சேமியா பாயாசம்' செய்முறை உங்களுக்காக!
தேவையான பொருட்கள்:
- சேமியா: 1 கப்
- பால்: 1/2 லிட்டர் (தண்ணீர் கலக்காதது
- சர்க்கரை: 1 கப்
- நெய்: 3 டேபிள் ஸ்பூன்
- முந்திரி, திராட்சை: தேவையான அளவு
- ஏலக்காய் தூள்: 1/2 தேக்கரண்டி
சேமியா பாயாசம் செய்வது எப்படி?
- முதலில் ஒரு கனமான பாத்திரத்தை அடுப்பில் வைத்து, 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றவும். அதில் முந்திரி மற்றும் திராட்சையைச் சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுத்துத் தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.
- அதே பாத்திரத்தில் மேலும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி, சேமியாவை சேர்த்து மிதமான தீயில் பொன்னிறமாகும் வரை வறுக்கவும். (ஏற்கனவே வறுத்த சேமியாவாக இருந்தாலும், நெய்யில் ஒருமுறை வறுப்பது கூடுதல் மணம் தரும்).
- மற்றொரு பாத்திரத்தில் அரை லிட்டர் பாலை ஊற்றி நன்கு காய்ச்சவும். பால் பொங்கி வரும்போது, வறுத்து வைத்துள்ள சேமியாவை அதில் மெதுவாக சேர்க்கவும்.
- சேமியா பாலில் நன்கு வேக வேண்டும். அவ்வப்போது அடிபிடிக்காமல் கிளறி விடவும். சேமியா கண்ணாடி போல மென்மையாக வெந்தவுடன் அடுப்பைச் சிம்மில் வைக்கவும்.
- சேமியா வெந்தப் பின், சர்க்கரையை சேர்த்து நன்கு கிளறவும். சர்க்கரை கரைந்து பாயாசம் சற்று தளர்வாக வரும்.
- இப்போது ஏலக்காய் தூள், வறுத்து வைத்துள்ள முந்திரி, திராட்சை ஆகியவற்றை சேர்த்துக் கிளறவும். கடைசியாக மீதமுள்ள ஒரு ஸ்பூன் நெய்யை மேலே ஊற்றி அடுப்பை அணைக்கவும்.
டிப்ஸ் :
- பாயாசம் ஆறிய பிறகு கெட்டியாகத் தெரிந்தால், காய்ச்சிய இளம் சூடான பாலைச் சேர்த்துக் கிளறினால் சரியான பதத்திற்கு வரும்.
- பாயாசத்தில் சிறு சிட்டிகை பச்சை கற்பூரம் சேர்த்தால், கோயில் பிரசாதம் போன்ற மணமும் சுவையும் கிடைக்கும்.
- இன்னும் கொஞ்சம் கிரீமியாகத் தேவைப்பட்டால், சர்க்கரையைக் குறைத்துவிட்டு சிறிதளவு மில்க் மெய்ட் சேர்த்தால் சுவை அபாரமாக இருக்கும்.
- எந்த இனிப்பு செய்தாலும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்தால், அது இனிப்பைத் தூக்கிக் காட்டும். இந்த இனிப்பான சேமியா பாயாசத்துடன் உங்கள் பொங்கல் திருநாளை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுங்கள்! அனைவருக்கும் தை பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!