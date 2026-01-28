20 வயதுக்கு முன்பே புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம்: இளம் வயதிலேயே உயிரிழக்கும் அபாயம் அதிகம் - ஆய்வில் தகவல்!
இளம் வயதிலேயே புகைப்பழக்கத்தை தொடங்குபவர்களுக்கு மாரடைப்பு மற்றும் பிற இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் மிகத் தீவிரமாக உள்ளது என்கிறது ஆய்வு.
பலரும் ஆரம்பத்தில் பொழுதுபோக்கிற்காகவோ அல்லது ஒரு முறை முயற்சித்துப் பார்ப்போம் என்று தான் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்திற்குள் நுழைகின்றனர். குறிப்பாக, பள்ளி மற்றும் கல்லூரி காலங்களில், அதாவது 20 வயதை எட்டுவதற்கு முன்பே பலரும் இந்த பழக்கத்திற்கு ஆளாகிவிடுகிறார்கள்.
"இப்போதுதானே ஆரம்பிக்கிறோம், போகப்போகப் பார்த்துக்கொள்ளலாம்" அல்லது "குறைவாகத்தானே பயன்படுத்துகிறோம்" என்ற ஒரு மெத்தனமான எண்ணம் பலரிடம் இருக்கிறது. ஆனால், 90 லட்சம் பேரிடம் நடத்தப்பட்ட ஒரு மருத்துவ ஆய்வு நாம் இதுவரை நினைத்துக் கொண்டிருந்ததை மாற்றியமைத்துள்ளது.
ஒருவர் எவ்வளவு சிகரெட்டுகள் பயன்படுத்துகிறார் என்பதை விட, அவர் எந்த வயதில் அந்தப் பழக்கத்தைத் தொடங்குகிறார் என்பதுதான் அவரது வாழ்நாளைத் தீர்மானிக்கிறது என்கிறது இந்த புதிய ஆய்வு. அதாவது, 20 வயதிற்கு முன்பே இந்த பழக்கத்திற்கு ஆளானவர்களுக்கு, மற்றவர்களை விட பக்கவாதம் (Stroke) மற்றும் மாரடைப்பு ஏற்படும் ஆபத்து மிக அதிகமாக இருப்பதாக இந்த ஆய்வு எச்சரிக்கிறது.
இளமையில் தெரியாமல் செய்யும் இந்த தவறு, பிற்காலத்தில் ஒருவரது உடலைச் செயலிழக்கச் செய்யும் அளவிற்குப் பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது என்பதை இந்த ஆய்வு விரிவாக விளக்குகிறது. இந்த ஆய்வு Early age at smoking initiation is associated with elevated cardiovascular disease and mortality risk in a nationwide population-based cohort என்ற தலைப்பில் வெளியாகியுள்ளது.
பொதுவாக, ஒருவர் ஒரு நாளில் எத்தனை சிகரெட் பிடிக்கிறார் மற்றும் எத்தனை ஆண்டுகளாக பிடிக்கிறார் என்பதை வைத்துதான் (Pack-years) பாதிப்புகள் கணக்கிடப்படும். ஆனால், இந்த புதிய ஆய்வு ஒரு புதிய கோணத்தை காட்டுகிறது.
- 20 வயதிற்கு முன்பே புகைப்பிடிக்கத் தொடங்குபவர்களுக்கு, தாமதமாகப் புகைப் பழக்கத்தை ஆரம்பித்தவர்களை விட பக்கவாதம் ஏற்படும் வாய்ப்பு சுமார் 78% அதிகமாக உள்ளது.
- இளம் வயதிலேயே தொடங்குபவர்களுக்கு மாரடைப்பு (Heart Attack) மற்றும் பிற இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயம் மிகத் தீவிரமாக உள்ளது.
- மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, இவர்கள் மிக இளம் வயதிலேயே உயிரிழக்கும் அபாயம் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.
- அதிர்ச்சிகரமான விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு நபர் தனது வாழ்நாளில் மற்றவர்களைப் போலவே குறைவான சிகரெட்டுகளைப் பிடித்திருந்தாலும், அவர் இளமையிலேயே அந்தப் பழக்கத்தைத் தொடங்கியிருந்தால் பாதிப்பு அதிகமாகவே இருக்கிறது என சுட்டிக்காட்டுகிறது ஆய்வு.
ஏன் இளம் வயது தொடக்கம் இவ்வளவு ஆபத்தானது? இதற்குப் பின்னால் சில அறிவியல் பூர்வமான மற்றும் நடைமுறை காரணங்கள் உள்ளன என்கிறது ஆய்வு. 20 வயதிற்கு உட்பட்ட காலம் என்பது நமது உடல் உறுப்புகளும், ரத்த நாளங்களும் முழுமையான வளர்ச்சியடையும் காலம். அந்த நேரத்தில் புகையிலையில் உள்ள நச்சுப்பொருட்கள் ரத்த நாளங்களுக்குள் செல்லும்போது, அவை நிரந்தர பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.
இளமையில் புகைப்பிடிக்கத் தொடங்குபவர்கள் நிக்கோட்டின் (Nicotine) பாதிப்புக்கு மிக எளிதில் அடிமையாகிறார்கள். இதனால் அவர்களால் இப்பழக்கத்தை விடுவது கடினமாகிறது, மேலும் நீண்ட காலத்திற்கு அவர்கள் புகைப்பிடிக்க நேரிடுகிறது.
புகையிலை புகையானது ரத்த நாளங்களை சுருக்குகிறது, ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும் ரத்தம் உறைதலைத் தூண்டுகிறது. இளமையிலேயே இந்த பாதிப்பு தொடங்குவதால், ரத்த நாளங்கள் சீக்கிரம் தடிமனாகி (Atherosclerosis) அடைப்புகளை உருவாக்குகின்றன.
நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன? இந்த ஆய்வு நமக்கு சொல்லும் செய்தி மிகத் தெளிவானது. புகைப்பிடித்தல் என்பது எல்லா வயதினருக்கும் தீங்கானது என்றாலும், இளைஞர்களை இந்தப் பழக்கத்திலிருந்து பாதுகாப்பது மிகவும் அவசரமானத் தேவையாகும்.
"சின்ன வயதில் ஆரம்பித்தால் ஒன்றும் ஆகாது" என்ற எண்ணத்தை மாற்றி, அது வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும் ஒரு நோயாளிக்கான அடித்தளம் என்பதை இளைஞர்களுக்குப் புரிய வைக்க வேண்டும். பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் இது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதோடு, பொது இடங்களில் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு சிகரெட் கிடைப்பதை சட்ட ரீதியாகத் தடுப்பது அவசியம்.
நீங்கள் எந்த வயதில் புகைப்பிடிக்கத் தொடங்கி இருந்தாலும், அதை இப்பொழுதே கைவிடுவது உங்கள் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும். புகைப்பிடித்தல் என்பது வெறும் தனிப்பட்ட பழக்கம் மட்டுமல்ல, அது ஒருவரின் ஆயுட்காலத்தையே தீர்மானிக்கும் காரணியாக உள்ளது.
குறிப்பாக 20 வயதிற்கு முன்பே இப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாவது, எதிர்காலத்தில் முடக்குவாதம் அல்லது திடீர் இதய நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை இந்த ஆய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது. இளமையில் தடுப்பதே ஆயுளைக் காப்பதற்கான சிறந்த வழி என அடிக்கோட்டிட்டு காட்டுகிறது ஆய்வு.
