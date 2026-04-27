தனிமையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டால் இவ்வளவு சிக்கலா? சேர்ந்து சாப்பிட வலியுறுத்தும் ஆய்வு!
Published : April 27, 2026 at 3:34 PM IST
இன்று ஒரு ஹோட்டலுக்கு சென்றால், பெரும்பாலான மேஜைகளில் ஆட்கள் தனியாக அமர்ந்து சாப்பிடுவதை சர்வசாதாரணமாகப் பார்க்க முடிகிறது. ஒரு கையில் ஸ்பூன், மறு கையில் மொபைல் போன், இதுதான் இன்றைய நகர்ப்புற இளைஞர்களின் அடையாளமாக மாறிவிட்டது.
வேலை நிமித்தமாகவோ அல்லது படிப்புக்காகவோ வெளியூர்களில் தங்கி இருப்பவர்கள், வீட்டு உணவைத் தேடி அலைவதைக் காட்டிலும், தனியாக அமர்ந்து மொபைலில் எதையாவது பார்த்தபடி சாப்பிடுவதையே எளிதாகக் கருதுகின்றனர்.
வேலை அவசரம், நேரமில்லை, தனியாக சாப்பிடுவது வசதி என்று நாம் சொல்லும் இந்த காரணங்கள் நம் ஆரோக்கியத்தில் மெல்ல மெல்ல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இது என்ன பெரிய விஷயமா என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால், சமீபத்தில் 142 நாடுகளில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு, நாம் யாருடன் அமர்ந்து சாப்பிடுகிறோம் என்பது நமது வருமானம் மற்றும் வேலையை போலவே நம்முடைய மகிழ்ச்சியைத் தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணி என்று கூறுகிறது.
உணவும் சமூகத் தொடர்பும்: ஆய்வின் பின்னணி
கேலப் (Gallup) நிறுவனம் மற்றும் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் நல்வாழ்வு ஆராய்ச்சி மையம் இணைந்து 2022 முதல் 2023 வரை ஒரு விரிவான ஆய்வை மேற்கொண்டது. சுமார் 142 நாடுகள் மற்றும் பிரதேசங்களில் வாழும் மக்களிடம் அவர்களின் உணவு பழக்கம் மற்றும் மனநிலை குறித்து கேட்கப்பட்டது.
இதில் "சமூக உணவு" (Social Dining) அல்லது மற்றவர்களுடன் இணைந்து உண்ணும் வழக்கம் ஒரு மனிதனின் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வில் எவ்வளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பது தான் இந்த ஆய்வின் மையக்கரு. இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் மிகவும் ஆச்சரியமானவை.
ஒருவருக்கு நல்ல வேலை கிடைப்பதாலோ அல்லது அதிக வருமானம் ஈட்டுவதாலோ எவ்வளவு மகிழ்ச்சி கிடைக்குமோ, அதே அளவு மனநிறைவை மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து சாப்பிடும் பழக்கம் தருகிறது என NIH ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக, தினமும் குறைந்தபட்சம் ஒரு வேளையாவது மற்றவர்களுடன் இணைந்து சாப்பிடுபவர்கள், அதிக மகிழ்ச்சியோடும் குறைந்த மன அழுத்தத்தோடும் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இளைஞர்களும் தொழில்நுட்ப தாக்கமும்
அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் எடுக்கப்பட்ட உலகளாவிய கருத்து கணிப்புகள், இளைஞர்களிடையே இந்த "தனிமை உணவு" கலாச்சாரம் வேகமாக பரவி வருவதை உறுதிப்படுத்துகின்றன. இதற்கு கூடுதல் ஆதாரமாக 'அப்பெடைட்' (Appetite Journal) இதழில் வெளியான ஆய்வுக் கட்டுரையும் சில முக்கியத் தகவல்களைத் தருகிறது.
தொழில்நுட்பச் சார்பு அதிகமாக இருப்பதால்தான் இளைஞர்கள் தனியாக சாப்பிட விரும்புகிறார்கள். திரைக்கு முன்னால் அமர்ந்து சாப்பிடும்போது, நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம், எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம் என்ற விழிப்புணர்வு இல்லாமல் போகிறது. இது ஒரு கட்டத்தில் சமூகத் தனிமைப்பாட்டிற்கு (Social Isolation) வழிவகுக்கிறது.
ஏன் சேர்ந்து சாப்பிடுவது அவசியம்?
மனித மூளை உணவு உண்ணும் நேரத்தில் ஒருவித சமூகத் தொடர்பை எதிர்பார்க்கிறது. மற்றவர்களுடன் உரையாடிக்கொண்டே சாப்பிடும்போது நமது உடலில் சில நேர்மறையான மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன.
- மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளும் உணவு நேரம், அன்றாட வேலைப்பளுவால் ஏற்படும் அழுத்தத்தை குறைக்கும். இது மனதிற்கு ஒரு நிம்மதியையும் பாதுகாப்பான உணர்வையும் தருகிறது.
- தனியாக சாப்பிடும்போது நாம் மிக வேகமாக சாப்பிட்டு முடிப்போம். ஆனால் மற்றவர்களுடன் பேசிக்கொண்டே சாப்பிடும்போது, உணவு மெதுவாக உட்கொள்ளப்படுகிறது. இது செரிமானத்திற்கு உதவுவதோடு, உடல் எடையைச் சரியாகப் பராமரிக்கவும் வழிவகுக்கிறது.
- நாம் ஒரு சமூகத்தைச் சார்ந்தவர்கள் என்ற எண்ணம் ஆழமாகப் பதியும்போது, அது தனிமை உணர்வைத் தடுத்து மனநலத்தைச் சீராக வைக்க உதவுகிறது.
நகர்ப்புற வாழ்க்கையும் அதன் சவால்களும்
இன்றைய உலகில், நீண்ட வேலை நேரம் மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக பலரும் வீட்டுக்கு வந்து நிதானமாக சாப்பிட முடிவதில்லை. மதிய உணவை அலுவலக மேஜையிலும், இரவு உணவை மொபைல் பார்த்தபடியும் முடிப்பதே பலருக்கும் வழக்கமாக உள்ளது.
ஆனால், இந்த பழக்கம் நீண்ட கால அடிப்படையில் சோர்வு, கவலை மற்றும் மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். தனியாகச் சாப்பிடுவது ஒரு அறிகுறியாக தொடங்கி, காலப்போக்கில் மனிதர்களைச் சமூகத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கும் ஒரு காரணமாகவே மாறிவிடுகிறது.
நாம் செய்ய வேண்டிய எளிய மாற்றங்கள்
- வேலை எவ்வளவு இருந்தாலும், ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளையாவது யாரிடமாவது பேசிச் சிரித்துக்கொண்டு சாப்பிட முயற்சி செய்யுங்கள். உங்கள் அலுவலக நண்பர்களுடன் மதிய உணவைப் பகிர்ந்துகொள்ளலாம்.
- வீட்டில் இருக்கும்போது மொபைல் போனை தூர வைத்துவிட்டு, குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் அமர்ந்து சாப்பிடுங்கள். இது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல உணவுப் பழக்கத்தைக் கற்றுக்கொடுக்கும்.
- ஒருவேளை நீங்கள் முற்றிலும் தனியாகத்தான் இருக்க வேண்டிய சூழல் என்றால், வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது நண்பர்களைச் சந்தித்து ஒன்றாகச் சாப்பிடத் திட்டமிடுங்கள். செல்ல முடியாத தூரத்தில் இருந்தால், வீடியோ அழைப்பு மூலம் வேண்டியவர்களுடன் பேசிக்கொண்டே சாப்பிடலாம். இதுவும் தனிமை உணர்வை ஓரளவுக்குக் குறைக்கும்.