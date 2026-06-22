அடிக்கடி டீ குடிப்பவரா நீங்கள்? நெஞ்செரிச்சல் தவிர உடலுக்குள் நடக்கும் மறைமுக பாதிப்புகள் என்னென்ன?
டீ குடிப்பதற்கு முன், குறைந்தது 5 முதல் 8 நிமிடங்கள் வரை லேசாக ஆறவிட்டு மிதமான சூட்டில் குடிக்க வேண்டும்.
Published : June 22, 2026 at 3:51 PM IST
காலையில் எழுந்ததும் சுடச்சுட ஒரு கப் ஸ்ட்ராங் டீ, ஆபீஸில் வேலைக்கு நடுவே டென்ஷனை குறைக்க சில கப்புகள், இரவு தூங்குவதற்கு முன்னால் ஒரு கிரீன் டீ என நம்மில் பலருக்கு 'எந்த நேரமும் டீ குடிக்கும் நேரம்தான்'. டீ குடிப்பது நமக்கு ஒரு பெரிய ரிலாக்சேஷனை தருவதாகவே நாம் நம்புகிறோம். இதனால் இதில் ஏதேனும் உடல்நலம் சார்ந்த பாதிப்புகள் இருக்கும் என்று நாம் நினைப்பது கூட இல்லை.
ஆனால், உங்களை அறியாமலேயே உங்களுக்கு ஏற்படும் நெஞ்செரிச்சல், அசிடிட்டி மற்றும் தூக்கமின்மை போன்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு இந்த டீ குடிக்கும் பழக்கம்தான் முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம், டீயில் பல நன்மைகள் இருந்தாலும், அதை நாம் குடிக்கும் முறையும், அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளும் பழக்கமும் நம் செரிமான மண்டலத்தை அமைதியாக பாதித்து வருகிறது என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.
நெஞ்செரிச்சலை ஏற்படுத்தும் பழக்கம்:
டீ குடிப்பதால் ஏன் நெஞ்செரிச்சல் ஏற்படுகிறது என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். டீயில், குறிப்பாக நாம் குடிக்கும் பால் டீ, பிளாக் டீ மற்றும் சில வகை கிரீன் டீக்களில் 'கஃபைன்' என்ற பொருள் உள்ளது. இந்த கேஃபைன் நம் வயிற்றில் அதிகப்படியான அமிலத்தை சுரக்க செய்கிறது. சாதாரணமாக நம் உணவு குழாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் நடுவே ஒரு தசை கதவு போல செயல்பட்டு, வயிற்றில் இருக்கும் அமிலம் மேலே வராமல் தடுக்கும்.
ஆனால், நாம் அதிகப்படியாக டீ குடிக்கும்போது, இந்த தசை தளர்ந்து விடுகிறது. இதனால் வயிற்றில் இருக்கும் அமிலம் எளிதாக உணவு குழாய்க்குள் மேலே ஏறி வந்து விடுகிறது. இதுதான் நமக்கு நெஞ்செரிச்சல், நெஞ்சு பகுதியில் ஒருவித அசௌகரியம், வயிறு உப்பசம் மற்றும் புளித்த ஏப்பம் போன்ற தொல்லைகளை தருகிறது.
பலர் புதினா டீ நெஞ்செரிச்சலை குறைக்கும் என்று நினைத்து குடிக்கிறார்கள். ஆனால், அதுவும் இந்த தசை கதவை தளர்த்தி, அசிடிட்டி பிரச்சனையை இன்னும் அதிகமாக்கும் என்பதுதான் உண்மை. குறிப்பாக, காலையில் வெறும் வயிற்றில் டீ குடிப்பது அல்லது நாள் முழுதும் அடுத்தடுத்து டீ குடித்துக்கொண்டே இருப்பது செரிமான பாதையை கடுமையாக எரிச்சலூட்டும்.
இதைவிட மிக முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டியது டீயின் சூடு. பலருக்கு டீயை ஆற்றி குடித்தால் பிடித்ததே இல்லை, கொதிக்கும் சூட்டோடு நாக்கு சுடும் அளவில் குடிப்பதே பலரது வழக்கம். இப்படி மிக அதிக சூடான பானங்களை தொடர்ந்து குடித்து வரும்போது, அது நம் தொண்டை மற்றும் உணவு குழாயின் உட்பகுதியை மெல்ல மெல்ல சேதப்படுத்துகிறது.
நீண்ட நாட்களாக இந்த பாதிப்பு தொடரும்போது, அது உணவு குழாய் புற்றுநோய் (Oesophageal Cancer) ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிப்பதாக புற்றுநோய் நிபுணர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள். எனவே, டீயை நாக்கு சுடும் சூட்டில் குடிப்பதை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும்.
இது தவிர, நாம் தினமும் குடிக்கும் டீயில் வேறு சில மறைமுக ஆபத்துகளும் ஒளிந்துள்ளன.
இன்றைய அவசர உலகில் பிளாஸ்டிக் பூசப்பட்ட டீ பேக்குகளை (Teabags) சுடுதண்ணீரில் முக்கி குடிப்பது ஃபேஷனாகி விட்டது. ஆனால், இப்படிச் செய்யும்போது அந்த டீ பேக்குகளில் இருந்து கண்ணுக்கு தெரியாத பல லட்சம் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் துகள்கள் நாம் குடிக்கும் டீயில் கலக்கின்றன. இது உடலில் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை மற்றும் உள் உறுப்புகளில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
அதேபோல், டீயில் இருக்கும் 'டானின்கள்' என்ற வேதிப்பொருள், நாம் சாப்பிடும் சைவ உணவுகளில் இருக்கும் இரும்புச்சத்தை உடல் உறிஞ்சுவதை தடுக்கிறது. இதனால், ரத்த சோகை ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இது தவிர, மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் டீ குடிக்கும்போது, அதில் உள்ள கேஃபைன் நம் தூக்கத்தின் தரத்தை கெடுத்து, ஆழ்ந்த தூக்கத்தை பாதிக்கிறது.
அப்படியென்றால் டீ குடிப்பதை முழுமையாக நிறுத்திவிட வேண்டுமா என்றால், தேவையில்லை. டீயில் நல்ல ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் நிறைந்துள்ளன. ஆனால், அதை சரியான முறையில் அளவோடு குடிக்க வேண்டும்.
டீ குடிக்கும்போது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய எளிய மாற்றங்கள்:
- டீயை தயாரித்த பிறகு, குறைந்தது 5 முதல் 8 நிமிடங்கள் வரை லேசாக ஆறவிட்டு மிதமான சூட்டில் குடிக்க வேண்டும்.
- ஒரு நாளைக்கு 3 அல்லது 4 கப்புகளுக்கு மேல் டீ குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
- பிளாஸ்டிக் டீ பேக்குகளுக்கு பதிலாக, சாதாரண டீத்தூளைப் பயன்படுத்தி டீ போடுவது பாதுகாப்பானது.
- அசிடிட்டி பிரச்சனை உள்ளவர்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் டீ குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
- இரவு நேரங்களில் டீ குடிப்பதை தவிர்த்து, அதற்கு பதிலாக மூலிகை டீ அல்லது கேஃபைன் இல்லாத பானங்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.