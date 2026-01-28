தசை இழப்பு : 30 வயதிற்கு பிறகு நாம் கவனிக்க வேண்டிய உடல் மாற்றம்!
30 வயதிற்கு பிறகு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் உங்கள் உடலில் இருந்து சுமார் 1% தசை குறைய தொடங்குகிறது என்கிறது தி லான்செட் ஆய்வு.
Published : January 28, 2026 at 12:34 PM IST
நம்மில் பலரும் உடல் எடையை குறைப்பதிலும், ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதிலும் காட்டும் ஆர்வத்தை தசைகளை வலுப்படுத்துவதில் காட்டுவதில்லை. பொதுவாக, வயது ஏற ஏற உடல் பலவீனமடைவது இயல்பு என்று நாம் நினைத்துக்கொள்கிறோம்.
ஆனால், 30 வயதை தாண்டியவுடனேயே நம் உடலில் உள்ள தசைகள் ஒவ்வொன்றாக குறையத தொடங்குகின்றன என்பது நம்மில் பலருக்கு தெரிவதில்லை. இதை மருத்துவ ரீதியாக 'சார்கோபீனியா' (Sarcopenia) என்று அழைக்கிறார்கள்.
இந்த தசை இழப்பு என்பது ஏதோ விளையாட்டு வீரர்களுக்கு மட்டுமே தசை குறைவது போன்ற விஷயம் அல்ல, இது சாதாரண மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கை முறையை, அவர்களின் நடையை, ஏன் அவர்களின் சர்க்கரை அளவைக் கூட பாதிக்கக்கூடிய ஒரு தீவிரமான உடல்நிலை மாற்றமாகும்.
குறிப்பாக, பெண்கள் 35 வயதிற்குப் பிறகு உடல் சோர்வாக உணர்வதற்கும், கைகால்களில் வலுவில்லாமல் போவதற்கும் இந்த தசை இழப்பு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. தசை என்பது வெறும் அழகுக்காக அல்ல, அது நம் உடலின் ஆரோக்கியமான இயக்கத்திற்கும், சர்க்கரை அளவை சீராக வைப்பதற்கும் மிக அவசியமான ஒன்று என்பதை நாம் உணர வேண்டும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.
சார்கோபீனியா என்றால் என்ன? வயிறு மற்றும் குடல் சிகிச்சை நிபுணரான மருத்துவர் சௌரப் சேத்தி (Saurabh Sethi), இது குறித்துத் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் முக்கியமான தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். அவர் கூறியுள்ளதாவது,
"30 வயதிற்கு பிறகு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் உங்கள் உடலில் இருந்து சுமார் 1% தசை குறைய தொடங்குகிறது. இது நமக்கு தெரியாமலேயே மிகவும் அமைதியாக நடக்கும். இதைத்தான் நாம் 'சார்கோபீனியா' என்கிறோம். இது வயது கூடுவதால் ஏற்படும் இயற்கையான தசை இழப்பு ஆகும்."
தசை குறைவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன? தசைகளின் அளவு குறையும் போது நம் உடலில் பின்வரும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன, உணவை ஆற்றலாக மாற்றும் வேகம் (Metabolism) குறைகிறது. தசைகள் குறையும் போது, உடல் அதிகப்படியான கொழுப்பைச் சேமிக்கத் தொடங்குகிறது.
தசைகள்தான் நம் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையை உறிஞ்சும் ஸ்பாஞ்ச் (Sponge) போலச் செயல்படுகின்றன. தசை குறையும் போது இன்சுலின் எதிர்ப்புத் திறன் அதிகரித்து, ரத்தச் சர்க்கரை அளவு உயர்கிறது. தசை இழப்பு இருப்பவர்களுக்குக் கல்லீரலில் கொழுப்பு படிவதற்கான (Fatty Liver) வாய்ப்பு அதிகம். தசைகள் வலுவிழந்தால் எலும்புகளும் தளர்வடைந்து, உடல் தோரணை மாறத் தொடங்குகிறது.
குறிப்பாகப் பெண்களுக்கு, 35 முதல் 40 வயதிற்குள் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் குறைவதால் தசை இழப்பு மிக வேகமாக நடக்கிறது. இதனால்தான் எடை மாறாவிட்டாலும் கூட, அவர்கள் தங்களை மிகவும் பலவீனமாக உணர்கிறார்கள்.
ஆரம்ப கால அறிகுறிகள்: உங்கள் உடலில் தசை இழப்பு ஏற்படுகிறது என்பதைப் பின்வரும் அறிகுறிகள் மூலம் கண்டறியலாம் என்கிறது Harvard ஆய்வு.
- அதிக வேலை செய்யாவிட்டாலும் உடல் எப்போதும் சோர்வாக இருப்பது.
- பொருட்களைத் தூக்குவதிலோ அல்லது கைகளால் வேலை செய்வதிலோ சிரமம்.
- முன்னெப்போதும் போல வேகமாக நடக்க முடியாமல் போவது.
- படிக்கட்டுகளில் ஏறுவது அல்லது நாற்காலியில் இருந்து எழுவதில் கஷ்டப்படுவது.
- உடலில் சமநிலை இல்லாமல் அடிக்கடி தடுமாறி விழுவது.
மீண்டும் வலுப்படுத்துவது எப்படி? மருத்துவர் சௌரப் சேத்தி இதற்கான தீர்வுகளையும் பரிந்துரைத்துள்ளார்,
எடைப் பயிற்சிகள் (Resistance Training): வெறும் நடைப்பயிற்சி மட்டும் போதாது. தசைகளுக்கு வேலை கொடுக்கும் வகையில் சின்ன சின்ன எடைப் பயிற்சிகளைச் செய்ய வேண்டும். இது 60 வயதைக் கடந்தவர்களுக்குக் கூட தசை வலிமையை மேம்படுத்தும் என A guide to combatting sarcopenia and preserving muscle mass as you get older என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வுக்கட்டுரை கூறுகிறது.
புரதச்சத்து (Protein): தினசரி உணவில் உடல் எடைக்கு ஏற்ப புரதச்சத்தைச் சேர்த்துக் கொள்வது அவசியம். ஒரு கிலோ உடல் எடைக்கு 1.2 கிராம் முதல் 1.6 கிராம் வரை புரதம் இருக்குமாறு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
உடற்பயிற்சி: விறுவிறுப்பான நடைப்பயிற்சி போன்ற செயல்பாடுகள் தசை இழப்பைத் தாமதப்படுத்தும்.
தூக்கம் மற்றும் வைட்டமின் D: தசைகள் மீண்டும் புத்துயிர் பெற ஆழ்ந்த தூக்கமும், எலும்பு மற்றும் தசை ஆரோக்கியத்திற்குத் தேவையான வைட்டமின் D சத்தும் மிகவும் முக்கியம்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.