சத்தமில்லாமல் தாக்கும் 'ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்' l அறிகுறிகள் என்னென்ன? தடுப்பது எப்படி?
தினமும் 30 நிமிடங்கள் உடலை புவிஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராக நிறுத்தி செய்யும் பயிற்சிகள் எலும்புகளின் அடர்த்தியை அதிகரிக்க செய்யும்.
Published : September 13, 2026 at 12:48 PM IST
நமது உடலில் உள்ள எலும்புகள் படிப்படியாக தன் அடர்த்தியையும் பலத்தையும் இழந்து பலவீனமடைவதை 'ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்' (Osteoporosis) என்று கூறுகிறோம். இதனை தமிழில் 'எலும்பு நுண்துளை நோய்' அல்லது 'எலும்பு மெலிதல்' என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர்.
எலும்புகள் தங்களின் அடர்த்தியை இழந்து மெலிதாகும் இந்த செயல்முறையானது எந்தவித வலி அல்லது வெளிப்படையான பாதிப்பும் இல்லாமல் பல ஆண்டுகளாக உடலுக்குள் அமைதியாக தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். இதனால், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் நோயை ஒரு 'சைலன்ட் கில்லர்' என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.
பெரும்பாலோருக்கு ஏதோ ஒரு சாதாரண சூழ்நிலையில், நடக்கும்போதோ அல்லது லேசாக தடுக்கி விழும்போதோ திடீரென எலும்பு முறிவு ஏற்படும் போதுதான், தங்கள் உடலில் எலும்புகள் எந்த அளவிற்கு பலவீனமடைந்து இருக்கின்றன என்ற உண்மையே தெரியவருகிறது.
ஆனால், உடலின் மாற்றங்களை நாம் கூர்ந்து கவனித்தால், எலும்புகள் பலமிழந்து வருவதை உணர்த்தும் சில ஆரம்பகால அறிகுறிகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து தற்காத்து கொள்ள முடியும்.
கவனிக்க வேண்டிய 5 முக்கிய எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்
திடீரென உயரம் குறைதல்: மருத்துவ பரிசோதனைகளின் போது அல்லது இயல்பாக உயரத்தை அளவிடும் போது, உங்கள் உயரம் திடீரென 2 முதல் 3 சென்டிமீட்டர் வரை குறைந்திருப்பது தெரியவந்தால் அதை அலட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. முதுகெலும்புகள் தங்கள் அடர்த்தியை இழந்து சிறுக சிறுக சுருங்குவதாலும், முதுகெலும்பு பூசல்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி குறைவதாலும் தான் இந்த உயரம் குறைவு ஏற்படுகிறது.
முதுகு முன்னோக்கி வளைதல்: கண்ணாடியில் உடலின் அமைப்பை பார்க்கும்போது, தோள்பட்டை மற்றும் முதுகெலும்பு பகுதி முன்னோக்கி வளைந்து காணப்பட்டால் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இது வெறும் உடலை வைக்கும் முறையோ (Posture) அல்லது கூன் விழுவது மட்டுமே காரணம் அல்ல. முதுகெலும்பு தன் இயல்பான பலத்தை இழந்து, உடலை நேராக தாங்கிப் பிடிப்பதற்குப் போதுமான பலம் இல்லாமல் திணறுவதையே இது காட்டுகிறது.
திடீரென தோன்றும் கடுமையான முதுகுவலி: பலரும் தவறான மெத்தையில் தூங்கியதால் அல்லது தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டதால் தான் முதுகுவலி வந்திருக்கும் என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள். ஆனால், அந்த வலியானது ஊசியால் குத்துவது போன்ற உணர்வைக் கொடுத்தாலோ, நடக்கும்போதோ அல்லது நின்றுகொண்டிருக்கும்போதோ தீவிரமடைந்து, படுக்கும்போது சற்றே குறைந்தாலோ உடனடியாகக் கவனிக்க வேண்டும். இது எலும்பு மெலிந்து முதுகெலும்பில் ஏற்பட்ட சிறிய விரிசலின் அடையாளமாக இருக்கலாம்.
நகங்கள் உடைவது மற்றும் கைப்பிடி பலம் குறைவது: நமது நகங்களின் ஆரோக்கியத்திற்கும் எலும்புகளின் அடர்த்திக்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. இவை இரண்டுமே உடலில் உள்ள கால்சியம் அளவை அடிப்படையாக கொண்டே அமைகின்றன.
நகங்கள் மிகவும் லேசாகி அடிக்கடி உடைவது, பாட்டில்கள் அல்லது டப்பாக்களின் மூடிகளை திறக்கும்போது அல்லது பொருட்களை பிடிக்கும்போது கைகளின் பிடிப்பு பலம் குறைவது ஆகியவை எலும்பு அடர்த்தி குறைவதைக் காட்டும் முதன்மை அறிகுறிகளாகும்.
ஈறுகள் பின்வாங்குதல் மற்றும் பற்கள் ஆடுதல்: எலும்பு அடர்த்தி குறைவது என்பது கை, கால்கள் மற்றும் முதுகெலும்புகளில் மட்டும் நடப்பது அல்ல. நமது தாடை எலும்பிலும் இந்த அடர்த்தி வீழ்ச்சி ஏற்படும். தாடை எலும்பு பலவீனமடையும் போது, பற்களைப் பிடித்துள்ள ஈறுகள் கீழ்நோக்கி இறங்க தொடங்கும். இதனால் பற்கள் பலமிழந்து ஆடுவது அல்லது தானாகவே விழும் நிலையும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
எலும்புகளை பலப்படுத்த செய்ய வேண்டிய உடற்பயிற்சிகள்
மேற்குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் தென்பட்டால், குறிப்பாக 50 வயதை கடந்தவர்கள் ஒருமுறை எலும்பு அடர்த்தி பரிசோதனை (Bone Density Test) செய்து கொள்வது மிகவும் நல்லது. எலும்புகள் மேற்கொண்டு பலவீனமடையாமல் தடுத்து, அவற்றை உறுதியாக்க தினசரி வாழ்க்கையில் கீழ்க்கண்ட உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம்:
- ஏரோபிக்ஸ் மற்றும் சைக்கிளிங் போன்ற பயிற்சிகள் எலும்புகளுக்கு அதிக அதிர்ச்சியோ அழுத்தமோ தராமல், அவற்றை நெகிழ்வுத்தன்மையுடனும் உறுதியாகவும் மாற்ற உதவும்.
- சிறிய எடைகளை தூக்கி பயிற்சி செய்வதும், எலாஸ்டி பேண்டுகளை பயன்படுத்தி பயிற்சி செய்வதும் எலும்புகளுக்கும் அதை சுற்றியுள்ள தசைகளுக்கும் நல்ல பலத்தை தரும்.
- உடலை சமநிலையில் வைக்கும் பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் தடுக்கி விழுவதை தவிர்க்கலாம். இதனால் எலும்புகளில் அடிபட்டு முறிவு ஏற்படும் வாய்ப்பு குறைகிறது.
- தினமும் 30 நிமிடங்கள் உடலை புவிஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராக நிறுத்தி செய்யும் பயிற்சிகள் எலும்புகளின் அடர்த்தியை அதிகரிக்க செய்யும்.
- புவிஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராக மெட்டுகள் அல்லது சிறிய மேடான இடங்களில் ஏறி நடப்பது கால்களின் எலும்புகளுக்கும் மூட்டுகளுக்கும் நல்ல பலத்தை தரும்.
- ஸ்க்வாட்ஸ் (Squats), புஷ்-அப்ஸ் (Push-ups) போன்ற எளிய பயிற்சிகள் எலும்புகளை உறுதியாக்கும். சிறுவயதிலிருந்தே சத்தான உணவுகளை உண்பதும், கால்களின் தசைகளுக்குத் தேவையான பயிற்சி அளிப்பதும் மூட்டுகளுக்கு நீண்டகால ஆரோக்கியத்தை தரும்.