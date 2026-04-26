6ல் ஒருவருக்கு குழந்தையின்மை பிரச்சனை - காரணமாகும் 'மார்டன் லைப்ஸ்டைல்'!

காலம் கடந்து எடுக்கும் முடிவுகள் சில நேரங்களில் இயற்கையோடு போராட வேண்டிய சூழலை உருவாக்கிவிடுகின்றன.

கோப்புப்படம்
வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல துடிக்கும் ஒவ்வொரு தம்பதியினரின் மனதிலும் 'ஒரு மழலைச் செல்வம்' என்ற ஆசை ஆழமாக இருக்கும். ஆனால், இன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த ஆசை அவ்வளவு எளிதாக கைகூடுவதில்லை என்பதுதான் கசப்பான உண்மை.

மருத்துவமனைகளில் கருவுறுதல் சிகிச்சைக்காக காத்திருக்கும் இளைஞர்களின் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்வதைப் பார்க்கிறோம். உலக சுகாதார நிறுவனமே (WHO) இன்று ஆறில் ஒருவருக்கு இந்தப் பிரச்சனை இருப்பதாக கவலை தெரிவிக்கிறது.

ஒரு காலத்தில் 40 வயதிற்கு மேல் பேசப்பட்ட இந்த விஷயங்கள், இன்று 20-களின் இறுதியிலேயே ஒரு பெரிய விவாதப் பொருளாக மாறியிருக்கிறது. இது ஏதோ ஒரு சிலருக்கு மட்டும் நடக்கும் விபத்து அல்ல, நம்முடைய உணவு, வேலை, சுற்றுச்சூழல் என அனைத்தும் சேர்ந்து உருவாக்கிய ஒரு சமுதாய மாற்றமாகவே இதைப் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. மலட்டுத்தன்மை என்பது ஒரு தீர்க்க முடியாத நோய் அல்ல, ஆனால் அது நாம் நம் உடலையும் காலத்தையும் கையாளும் விதத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ஒரு சிக்னல் என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

வயதும் திட்டமிடலும்

இன்றைய இளைஞர்கள் தங்களின் எதிர்காலத்தை மிக சிறப்பாகத் திட்டமிடுகிறார்கள். படிப்பு, கைநிறைய சம்பளம், சொந்த வீடு என எல்லாவற்றையும் முடித்துவிட்டு ஒரு நிதானமான நிலைக்கு வரும்போதுதான் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். இது பொருளாதார ரீதியாக சரியான முடிவாக தெரிந்தாலும், உயிரியல் ரீதியாகப் பல சிக்கல்களை கொண்டுவருகிறது.

பெண்களைப் பொறுத்தவரை 30 வயதை கடக்கும்போது கருமுட்டைகளின் தரம் குறைய தொடங்குகிறது என்கிறது Female Infertility என்ற தலைப்பில் வெளியான ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அதேபோல் ஆண்களுக்கும் வயது கூடும்போது விந்தணுக்களின் வேகம் மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.

காலம் கடந்து எடுக்கும் முடிவுகள் சில நேரங்களில் இயற்கையோடு போராட வேண்டிய சூழலை உருவாக்கிவிடுகின்றன. "இன்னும் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிக்கொள்ளலாம்" என்று தள்ளிப்போடும் ஒவ்வொரு வருடமும், கருவுறுதலுக்கான வாய்ப்பை ஒரு படி கீழே இறக்கிவிடுகிறது என்பதுதான் எதார்த்தம்.

வாழ்க்கை முறை மாற்றமும் உடல் பாதிப்பும்

முன்பெல்லாம் நம் முன்னோர்கள் உடல் உழைப்பு மிகுந்த வேலைகளை செய்தார்கள். ஆனால் இன்று பெரும்பாலானோரின் வேலை என்பது ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து கணினி முன்னால் வேலை பார்ப்பதாகவே முடிந்துவிடுகிறது. இந்த சோம்பேறித்தனமான வாழ்க்கை முறை உடல் பருமனுக்கு முக்கிய காரணமாகிறது.

அதிகப்படியான உடல் எடை என்பது வெறும் தோற்றம் சார்ந்த பிரச்சனை மட்டுமல்ல, அது பெண்களின் ஹார்மோன் சமநிலையை அடியோடு குலைத்துவிடும். இதனால் கருமுட்டை சரியான நேரத்தில் வெளியேறுவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. ஆண்களுக்கு போதிய உடற்பயிற்சி இல்லாதது மற்றும் இறுக்கமான ஆடைகள் அணிவது போன்றவை விந்தணு உற்பத்தியைப் பாதிக்கின்றன.

நாம் ருசிக்காக உண்ணும் துரித உணவுகளில் உள்ள ரசாயனங்கள் உடலின் இயற்கையான உற்பத்தி திறனை சிதைக்கின்றன. இதற்கெல்லாம் மேலாக, 'டெட்லைன்' துரத்தும் வேலைப்பளு தரும் மன அழுத்தம், தம்பதியினருக்கு இடையே இருக்க வேண்டிய நெருக்கத்தை குறைப்பதோடு, உடலையும் பலவீனப்படுத்துகிறது.

சுற்றுச்சூழலும் மருத்துவ சிக்கல்களும்

நாம் சுவாசிக்கும் காற்றிலும், குடிக்கும் நீரிலும் கலந்துள்ள நச்சுகளை நம்மால் முழுமையாகத் தவிர்க்க முடிவதில்லை. விவசாயத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பூச்சிக்கொல்லிகள் முதல் நாம் பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் வரை எல்லாவற்றிலும் ஹார்மோன்களைப் பாதிக்கும் காரணிகள் ஒளிந்துள்ளன. இவை உடலில் ஊடுருவி, கருமுட்டை மற்றும் விந்தணுக்களின் தரத்தை ரகசியமாக சிதைக்கின்றன.

மருத்துவ ரீதியாக பார்த்தால், இன்று பெண்களிடையே 'பிசிஓஎஸ்' (PCOS) எனப்படும் சினைப்பை நீர்க்கட்டி பாதிப்பு மிக சாதாரணமாகிவிட்டது. இது கருவுறுதலை பெரிய அளவில் பாதிக்கிறது. அதேபோல், ஆண்களுக்கு விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைவது மற்றும் அதன் நகரும் திறன் பாதிப்பு போன்றவை முக்கிய தடைகளாக இருக்கின்றன. இத்தகைய மருத்துவ பிரச்சனைகளை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய தவறுவதும், சமூகக் கூச்சம் காரணமாக மருத்துவரை அணுக தாமதிப்பதும் பிரச்சனையை இன்னும் தீவிரமாக்குகின்றன.

தம்பதியினர் கவனிக்க வேண்டிய மாற்றங்கள்

இந்த சூழலை சமாளிக்க தம்பதியினர் தங்களின் அன்றாட வாழ்வில் சில எளிய அதே சமயம் உறுதியான மாற்றங்களை கொண்டுவர வேண்டும். அதன் விவரம் பின்வருமாறு..

  • முதலில் கருவுறுதல் பற்றிய அடிப்படை அறிவை வளர்த்துக்கொள்வது அவசியம். ஒரு பெண்ணின் மாதவிடாய் சுழற்சியில் எந்த நாட்களில் கருமுட்டை வெளியேறுகிறது (Ovulation) என்பதைச் சரியாகத் தெரிந்து வைத்திருப்பது முதல் படி.
  • உணவுப் பழக்கத்தில் புரதம், இரும்புச்சத்து மற்றும் இயற்கையான காய்கறிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். செயற்கை இனிப்புகள் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை அறவே தவிர்க்க வேண்டும்.
  • ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 30 நிமிடம் நடைப்பயிற்சி செய்வது உடல் எடையை கட்டுப்படுத்துவதுடன், மன அழுத்தத்தையும் குறைக்கும்.
  • புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துதல் போன்ற பழக்கங்கள் கருவுறுதல் திறனை நேரடியாகக் கொல்லும் விஷங்கள் என்பதை உணர வேண்டும்.
  • எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒரு வருடமாகத் திட்டமிட்டும் பலன் கிடைக்கவில்லை என்றால், தயக்கம் காட்டாமல் ஒரு கருவுறுதல் நிபுணரை அணுக வேண்டும். நவீன மருத்துவத்தில் இதற்கான நவீனப் பரிசோதனைகளும் தீர்வுகளும் மிக எளிதாகக் கிடைக்கின்றன.

பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.

