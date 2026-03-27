நகர்ப்புறத்தில் வசிக்கும் 5ல் ஒருவருக்கு இதய நோய் அபாயம்! இளைஞர்களின் நிலை என்ன?

பெருநகரங்களில் வசிப்பவர்களில் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் தினமும் 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பயணத்திலேயே செலவிடுகிறார்கள்.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 27, 2026 at 12:22 PM IST

இப்போதெல்லாம் நம்மிடம் யாராவது 'எப்படி இருக்கீங்க?' என்று கேட்டால், 'ஏதோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன்' என்பதுதான் பலருடைய பதிலாக இருக்கிறது. காலையில் அவசரமாக கிளம்பி, டிராபிக்கில் பல மணிநேரம் செலவிட்டு, அலுவலகத்தில் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை பார்த்துவிட்டு, இரவு தாமதமாக வீட்டிற்கு வருகிறோம்.

போதிய தூக்கம் இல்லை, உடற்பயிற்சி செய்ய நேரமில்லை, இடையில் அவ்வப்போது சாப்பிடும் பாக்கெட் உணவுகள் என நம் அன்றாட வாழ்க்கை முறை நமக்கே தெரியாமல் மாறிவிட்டது. ஏதோ ஒரு இயந்திரத்தை போல ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த வாழ்க்கையில், நமது உடல்நிலை எப்படி இருக்கிறது என்று யோசிக்கக்கூட நமக்கு நேரமில்லை.

ஆனால், நாம் சாதாரணமாக நினைக்கும் இந்த தூக்கமின்மையும், டிராபிக் பயணமும், ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை பார்ப்பதும் மெல்ல மெல்ல நம் இதயத்தையும், நுரையீரலையும் பாதித்து வருவதாக புதிய ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன.

50,000 பேரிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு

இந்தியாவின் 35 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை சேர்ந்த சுமார் 50,000 நபர்களிடம் கடந்த ஆறு மாதங்களாக 'கவர்ஷூர்' (CoverSure) என்ற நிறுவனம் ஒரு விரிவான ஆய்வை நடத்தியது. 'கவர்ரிஸ்க்' (CoverRisk) என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் இந்தியர்களின் உடல்நலம் குறித்த அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

காற்றின் தரம், பயண நேரம், உடல் எடை, ரத்த அழுத்தம், தூக்க முறை மற்றும் உடற்பயிற்சி இன்றி ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்யும் பழக்கம் போன்றவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.

இதயம் மற்றும் நுரையீரலுக்கு ஆபத்து

இந்த ஆய்வின் முடிவுகளின்படி, நகரங்களில் வசிக்கும் ஐந்து இந்தியர்களில் ஒருவருக்கு இதய நோய் ஏற்படுவதற்கான ஆரம்பகட்ட அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. அதாவது 20 சதவீத மக்கள் இதய பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயத்தில் உள்ளனர்.

அதேபோல், 25 சதவீத மக்கள் அதாவது நான்கு பேரில் ஒருவருக்கு நுரையீரல் தொடர்பான பாதிப்புகள் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. மோசமான காற்றின் தரம், தொழிற்சாலை கழிவுகள் மற்றும் அடிக்கடி ஏற்படும் பருவகாலத் தொற்றுகள் போன்றவற்றால் இளைஞர்கள் கூட நுரையீரல் பாதிப்புக்கு உள்ளாவது கவலை அளிக்கிறது. மன அழுத்தம் மற்றும் ஒழுங்கற்ற தூக்கமும் இதய ஆரோக்கியத்தை சிதைப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

உடல் எடை மற்றும் அன்றாட பழக்கங்கள்

ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களில் 40 சதவீதம் பேர் அதிக உடல் எடை கொண்டவர்களாக (Overweight or Obese) இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது இளம் வயதிலேயே நீரிழிவு மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.

  • ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் 67 சதவீதம் பேர் தங்களுக்கு முறையான உடற்பயிற்சி செய்யும் பழக்கமே இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
  • 55 சதவீதம் பேர் ஒரு நாளைக்கு 6 மணி நேரத்திற்கும் குறைவாகவே தூங்குகிறார்கள்.
  • பெருநகரங்களில் வசிப்பவர்களில் 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் தினமும் 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பயணத்திலேயே செலவிடுகிறார்கள். இந்தப்பயண நேரம் அவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்வதையும், ஓய்வெடுப்பதையும் நேரடியாக பாதிக்கிறது.

இளைஞர்களின் நிலை

குறிப்பாக 18 முதல் 25 வயது வரையிலான இளைஞர்களிடம் இந்த பாதிப்புகள் மிக விரைவாக தெரிய ஆரம்பித்துள்ளன. இந்த வயதினரில் 33 சதவீதம் பேர் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்களாக உள்ளனர். பல இளைஞர்களுக்கு ஆரம்பக்கட்ட ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொழுப்பின் அளவு மாறுபடுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இது எதிர்காலத்தில் பெரிய உடல்நல சிக்கல்களுக்கு வித்திடும். மேலும், இந்தியாவில் இன்னும் காசநோய் ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாகவே நீடிக்கிறது. ஆய்வில் பங்கேற்றவர்களில் 33 சதவீதம் பேர் தங்களுக்கு வர வாய்ப்புள்ள நோய்களில் காசநோய் முக்கியமான ஒன்று என கருதுகிறார்கள்.

முன்னெச்சரிக்கையாக இருப்பதன் அவசியம்:

மருத்துவ செலவுகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் இன்றைய சூழலில், நோய் வந்த பிறகு சிகிச்சை பெறுவதை விட, வருவதற்கு முன்பே கண்டறிவது மிகவும் அவசியம். நாம் சாதாரணமாக கடந்து செல்லும் தலைவலி, மூச்சுத்திணறல் அல்லது சோர்வு போன்றவை பெரிய பாதிப்புகளின் ஆரம்பமாக இருக்கலாம்.

எனவே, நம்முடைய ரத்த அழுத்தம் மற்றும் உடல் எடையை தொடர்ந்து கவனிப்பதும், முடிந்தவரை நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதும், போதுமான அளவு தூங்குவதும் நம் ஆரோக்கியத்தை மட்டுமின்றி, நம்முடைய பொருளாதார திட்டமிடலையும் பாதுகாக்கும்.

