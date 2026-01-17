உதடு வெடிப்பா? பட்டு போன்ற உதடு வேண்டுமா? சூப்பரான டிப்ஸ் இதோ!
ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 2 முதல் 3 லிட்டர் தண்ணீர் குடிப்பது உடலின் உட்புற நீர்ச்சத்தை தக்கவைத்து, உதடு வறட்சியை தடுக்கும்.
Published : January 17, 2026 at 1:26 PM IST
இன்றைய நவீன வாழ்க்கை சூழலில், மாசுபட்ட காற்று, அதீத வெயில் மற்றும் குளிரூட்டப்பட்ட அறைகளில் (AC) நீண்ட நேரம் இருப்பது போன்ற காரணங்களால் பலரும் சந்திக்கும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனை 'உதடு வெடிப்பு'. நமது உடலின் மற்ற பகுதிகளை போல உதடுகளில் எண்ணெய் சுரப்பிகள் கிடையாது. இதனால், ஈரப்பதம் குறையும் போது உதடுகள் மிக எளிதாக வறண்டு விடுகின்றன.
உதடு வெடிப்பு என்பது வெறும் அழகு சார்ந்த குறைபாடு மட்டுமல்ல, அது உடலில் உள்ள நீர்ச்சத்து குறைபாடு அல்லது ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையை உணர்த்தும் ஒரு எச்சரிக்கை அறிகுறியாகும். உதடுகள் சிவந்து போவது, தோல் உரிதல் மற்றும் சில நேரங்களில் ரத்தம் கசியும் அளவிற்கு காயங்கள் ஏற்படுவது மிகுந்த அசௌகரியத்தை தரும்.
இதனை ஆரம்பத்திலேயே கவனித்து, முறையான நீர்ச்சத்து மற்றும் இயற்கை வைத்திய முறைகளை கையாண்டால், மென்மையான மற்றும் ஆரோக்கியமான உதடுகளை பெறுவது மிகவும் எளிது. உதடு வெடிப்பிற்கான காரணங்கள் மற்றும் அவற்றை வீட்டிலேயே சரிசெய்யும் வழிகள் என்னென்ன என்பதை பார்க்கலாம்.
அறிகுறிகள்: உதடுகள் வறண்டு போவதை அதன் ஆரம்ப கால அறிகுறிகள் மூலமே கண்டறியலாம். உதடுகள் ஒருவித இறுக்கமாகவும், சொரசொரப்பாகவும் இருப்பதை உணர முடியும். உதட்டின் மேல் தோல் செதில் செதிலாக உரியத் தொடங்கும். நிலைமை தீவிரமாகும் போது, உதடுகளில் சிறிய பிளவுகள் ஏற்பட்டு வலியையோ அல்லது ரத்தக் கசிவையோ உண்டாக்கலாம்.
குறிப்பாக காரமான அல்லது உப்பு நிறைந்த உணவுகளை உண்ணும் போது எரிச்சல் உணர்வு ஏற்படும். உதடுகள் சிவந்து காணப்படுவதுடன், அவ்வப்போது அரிப்பு போன்ற உணர்வும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
உதடு வறட்சிக்கு காரணங்கள் என்ன? உதடு வெடிப்பு ஏற்படுவதற்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன என்கிறது ஆய்வு.
- கடும் குளிர், வறண்ட காற்று அல்லது அதிகப்படியான சூரிய வெப்பம் உதட்டின் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சிவிடும்.
- உதடு உலரும்போது அடிக்கடி நாவால் நனைப்பது, எச்சில் ஆவியாகும் போது உதட்டை இன்னும் அதிக வறட்சிக்கு உள்ளாக்கும்.
- போதிய அளவு தண்ணீர் குடிக்காதது முக்கிய காரணமாகும்.
- வைட்டமின் B2, B6 மற்றும் இரும்புச்சத்து குறைபாடு இருந்தால் உதடு வெடிப்பு ஏற்படும்.
- புகைபிடித்தல் மற்றும் வாய் வழியாக மூச்சு விடுதல் (தூங்கும் போதோ அல்லது உடற்பயிற்சியின் போதோ) ஈரப்பதம் குறைய வழிவகுக்கும்.
- தரம் குறைந்த லிப்ஸ்டிக் அல்லது அதிக ரசாயனம் கொண்ட டூத்பேஸ்ட்கள் ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தலாம்.
வீட்டு வைத்தியம்?
- ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 2 முதல் 3 லிட்டர் தண்ணீர் குடிப்பது உடலின் உட்புற நீர்ச்சத்தை தக்கவைத்து, உதடு வறட்சியைத் தடுக்கும்.
- வெள்ளரிக்காய், தர்பூசணி மற்றும் ஆரஞ்சு போன்ற நீர்ச்சத்து நிறைந்த பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது பாதாம் எண்ணெயை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு மூன்று முறை உதட்டில் தடவி வரலாம். இது ஈரப்பதத்தைத் தக்கவைக்க உதவும்.
- இரவு தூங்கும் முன் சிறிதளவு நெய் தடவுவது, உதட்டில் உள்ள பிளவுகளை மிக வேகமாகச் சரிசெய்யும்.
- கீரைகள், முட்டை மற்றும் நட்ஸ் (Nuts) போன்ற வைட்டமின் B மற்றும் துத்தநாகம் (Zinc) நிறைந்த உணவுகள் சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.
தடுப்பது எப்படி? உதடு வெடிப்பு வந்த பிறகு சிகிச்சை எடுப்பதை விட, அது வராமல் தடுப்பதே சிறந்தது. வெளியில் செல்லும் போது உதடுகளுக்கு பாதுகாப்பு தரும் தரமான தைலங்களை (Lip balm) பயன்படுத்தலாம். வாசனை திரவியங்கள் அல்லது தேவையற்ற ரசாயனங்கள் இல்லாத லிப் பாம்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது.
வாரத்திற்கு ஒருமுறை மென்மையாக உதடுகளைத் தேய்த்து (Exfoliate) இறந்த செல்களை நீக்கலாம். குளிரூட்டப்பட்ட அறைகளில் இருப்பவர்கள் காற்றில் ஈரப்பதத்தை நிலைநிறுத்த 'ஹியூமிடிஃபையர்' (Humidifier) பயன்படுத்தலாம். புகைபிடித்தலைத் தவிர்ப்பதும், வாய் வழியாக மூச்சு விடுவதைக் குறைப்பதும் உதடுகளை நீண்ட காலம் மென்மையாக வைத்திருக்க உதவும்.
இதையும் படிங்க:
பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கு, வழங்கப்படும் அனைத்து தகவல்களும், பரிந்துரைகளும் உங்கள் புரிதலுக்காக மட்டுமே. அறிவியல் ஆராய்ச்சி, ஆய்வுகள், மருத்துவம் மற்றும் சுகாதார நிபுணத்துவ ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் இந்தத் தகவலை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இவற்றைப் பின்பற்றும் முன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஆலோசகரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது அவசியமாகும்.